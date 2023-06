Aktiver kart

Politiet etterforsker nytt utendørs-overgrep på Kampen i Oslo

Hendelsen føyer seg til en rekke av flere alvorlige seksualsaker i Oslo i juni. Politiet jobber nå med å finne ut om det er en sammenheng mellom hendelsene.

Kortversjonen En kvinne i 30-årene har anmeldt en seksuell handling uten samtykke på Kampen i Oslo onsdag.

I tillegg har det vært seks andre alvorlige seksualsaker i Oslo i juni, herav tre står uten mistenkt.

En mann i 20-årene er siktet i tre av sakene, men hendelsen på Kampen onsdag skjedde mens han var i varetekt.

Politiet ser etter mulige sammenhenger i sakene. Vis mer

En kvinne i 30-årene har anmeldt en seksuell handling uten samtykke, bekrefter Ann-Kristin Grosberghaugen til VG torsdag. Hun er leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt.

Hendelsen fant sted utendørs på Kampen i Oslo onsdag.







Krimleder i Oslo politidistrikt, Mona Nordby, forteller at politiet har fått en beskrivelse av gjerningspersonen, som går ut på at det er en mann i slutten av 20-årene.

Saken etterforskes som et seksuelt overgrep, forteller Grosberghaugen.

Leder for etterforskningsseksjon seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, Ann-Kristin Grosberghaugen.

Flere andre overfall

I midten av juni ble det startet etterforskning av tre overfall mot kvinner i Oslo. To av disse etterforskes som voldtektsforsøk, og den tredje som seksuell handling uten samtykke.

Ingen er siktet i disse tre sakene.

De fornærmede er kvinner i 20- og tidlig i 30-årene, og i alle tre sakene ble gjerningspersonen beskrevet som en mørkhudet mann mellom 20 og 40 år.

Politiet kan ikke utelukke at det er snakk om samme gjerningsperson i de tre sakene.

Krimleder Nordby forteller at det er for tidlig å si noe om det her er snakk om den samme gjerningspersonen som i hendelsen på Kampen onsdag.

Info Politiet beskriver de fire hendelsene, hvor ingen er pågrepet, slik: Den første hendelsen skjedde natt til mandag 12. juni rundt kl. 03.35 i Botsparken utenfor Oslo fengsel. Fornærmede har forklart at hun ble overfalt av en ukjent mann i mørke klær. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

Den andre hendelsen skjedde mandag 12. juni rundt kl. 17.20 i Kampen park ved Sons gate. Saken etterforskes som seksuell handling uten samtykke.

Den tredje hendelsen skjedde natt til onsdag 14. juni rundt kl. 01.30 ved Eiriks gate/Jens Bjelkes gate. Overfallet skjedde etter at en ukjent mann kan ha fulgt etter fornærmede. Saken etterforskes som forsøk på voldtekt.

Den fjerde hendelsen skjedde onsdag 28. juni, utendørs på Kampen i Oslo. Saken etterforskes som seksuelt overgrep, og politiet ønsker foreløpig ikke å gi ut mer informasjon. Vis mer

Ser etter sammenhenger

I midten av juni ble en mann i 20-årene siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende atferd og et tilfelle av seksuell handling.

Disse tre hendelsene skal henholdsvis ha funnet sted på Grønland, i Gamlebyen og ved Linderud.

Politiet sa den gang at de undersøkte om det var en sammenheng mellom disse hendelsene og de tre andre nevnte sakene i Grønland- og Tøyenområdet.

Det er altså totalt syv saker. Den pågrepne mannen er siktet for tre av disse. Hendelsen på Kampen denne uka skjedde mens den pågrepne mannen var i varetekt, forteller Grosberghaugen.

– Vi jobber fortsatt med sakene som har vært i området den siste tiden, og om disse kan knyttes til mannen i varetekt. Sett i lys av den nye hendelsen onsdag må vi se om det er andre sammenhenger, og det er dét naturlig å si siden det har skjedd én hendelse etter at han ble satt i varetekt, sier Grosberghaugen.

Hun legger til at de foreløpig ikke har fått full forklaring fra den fornærmede kvinnen etter hendelsen på Kampen onsdag.

