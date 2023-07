SYNLIG MUSLIM OG SKEIV: Thee-Yezen Al-Obaide forteller at han har brukt den muslimske luen, kufi, fast det siste året.

Opplever mer hat blant skeive: − Jeg ble også angrepet

Unge skeive muslimer opplever mer fiendtlighet etter fjorårets Pride-skyting.

Kortversjonen Skeive muslimer har opplevd økt fiendtlighet etter angrepet på to kjente LHBT-barer i Oslo i 2022.

Thee-Yezen Al-Obaide opplever større utfordringer som skeiv muslim, og melder om negative reaksjoner i det skeive miljøet, inkludert om mistenkeliggjørende kommentarer på utesteder.

Sebastian Haas fra organisasjonen Skeiv Verden forteller om flere skeive med dobbel identitet som opplever nedlatende kommentarer og stigma rundt deres etniske og religiøse bakgrunn etter skyteangrepet.

En undersøkelse fra 2022 fra Holocaustsenteret viser at negative holdninger mot muslimer fortsatt er utbredt i Norge.

Al-Obaide oppfordrer til at antirasisme skal settes i fokus av skeive organisasjoner. Han mener at det er ansvarsfraskrivende at de som utsettes for utstøtelse og stigma, selv skal finne løsningen på problemene. Vis mer

For Thee-Yezen Al-Obaide er det å være skeiv muslim blitt vanskeligere enn tidligere.

Han forteller om flere ubehagelige opplevelser på utesteder i Oslo, senest på en skeiv bar under Pride-feiringen forrige uke.

– En person sa til meg at å se meg trigget hens PTSD PTSDPTSD står for Posttraumatisk stresslidelse. Det er en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume, ifølge Norsk Helseinformatikk., før en annen la til at jeg måtte forstå hvor dette kommer fra.

Al-Obaide sier også at han flere ganger har fått spørsmål om sitt muslimske hodeplagg.

25. juni 2022 skjøt og drepte ekstremisten Zaniar Matapour to personer og skadet 21, utenfor barene Per på Hjørnet og London i Oslo. Disse stedene er kjente møtesteder for skeive.

Etter angrepet opplevde Al-Obaide at hvordan han ble møtt av andre i det skeive miljøet forverret seg.

– Jeg ble også angrepet den dagen, sier Al-Obaide.

– Jeg er sikker i min tro og liker å vise det. Terror er ikke en del av min tro, men likevel kjennes det som jeg gang på gang holdes ansvarlig for terroristers handlinger.

Sebastian Haas, fagleder i Skeiv Verden.

Opplever stigma

Sebastian Haas, fagleder i Skeiv Verden, sier det er en økning i antall skeive med dobbel identitet, som forteller om å havne i ufrivillige diskusjoner eller å få nedlatende kommentarer om sin etniske- eller religiøse bakgrunn etter skytingen.

– De forteller blant annet om slengbemerkninger og ubehagelige spørsmål som «hvordan kan du fortsatt være muslim?», sier Haas.

Skeiv Verden tilbyr gratis terapi for skeive og det er gjennom dette tilbudet de har merket økningen.

Haas anslår at det var minst 10 til 15 personer som fortalte dem om dette rett etter Pride-angrepet, men at det også har vært hendelser i tiden etter. Han mener dette byr på utfordringer når det kommer til å gjenoppbygge trygghetsfølelsen og tilliten deres til samfunnet rundt seg.

– Det kan bli særlig vanskelig når de hele tiden sammenlignes med personen som gikk til angrep på dem, sier Haas.

Ifølge organisasjonen forteller også noen at de opplever mer stigma dersom det blir kjent at de har iransk bakgrunn, og flere skal ha fortalt om å holde tilbake eller lyve om disse tingene.

Utbredt i befolkningen

En undersøkelse fra Holocaustsenteret fra 2022 viser at negative holdninger mot muslimer fortsatt var utbredt i den norske befolkningen, selv om trenden har vært synkende de siste fem årene.

Denne viser blant annet at 44 prosent mener at hets mot muslimer er muslimers egen skyld og at omtrent en tredel støtter påstanden om at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur og ikke passer inn i et moderne vestlig samfunn.

I tillegg mener 26 prosent at muslimer er mer voldelige enn andre.

– Jeg blir sliten, for jeg har også et behov for å være blant mine egne, som jo er det skeive miljøet, men mine egne ser ikke på meg som en av dem, sier Al-Obaide.

DEBUTERER: Thee Yezen Al-Obaide gikk i 2018 for første gang i Pride-paraden uten å være tildekket.

I 2018 gikk Al-Obaide for aller første gang fremst på flåten for skeive muslimer, uten å skjule seg bak nikab eller maske, slik han hadde gjort tidligere.

Han har i mange år vært aktiv i diskusjonen rundt hvilken rolle islam har i den skeive bevegelsen og ønsker nå at antirasisme settes i fokus, noe han mener ikke har vært nok tatt nok tak i tidligere.

Felles ansvar

– Antirasisme kan for eksempel være et eget tema for Pride og skeive organisasjoner kan jobbe målrettet gjennom egne kampanjer, sier Al-Obaide.

Han synes likevel det er ansvarsfraskrivende at de som utsettes for utstøtelsen, selv skal finne løsningen på toppen av opplevelsene.

– Vi er også en del av det skeive miljøet og det er et felles ansvar vi alle har.