PERSON FUNNET DØD: Kripos er i gang med undersøkelser på adressen hvor en person ble funnet død torsdag kveld.

Kvinne siktet etter dødsfall i Namsos: − Sterkt preget

Kvinnen er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Hun har ikke tatt stilling til straffskyld, ifølge forsvarer.

– Hun ble pågrepet i natt og er selvfølgelig preget av det hele. Sterkt preget, sier sier kvinnens forsvarer Rolf Christensen til VG fredag.

– Hun forklarer seg om faktum nå, men har ikke tatt stilling til straffskyld, sier forsvareren.

Han bekrefter at det er en samboerrelasjon mellom partene.

– Vi ser på dette som en alvorlig voldshendelse med døden til følge, sier Åsta Elden påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag.

– Etterforskningen er helt i startfasen og vi jobber med å kartlegge hva som har skjedd.

Namdalsavisa meldte om dødsfallet først.

Artikkelen oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen litt etter klokken 23.00 torsdag kveld.

– Sent torsdag kveld rykket politi og ambulanse ut til en adresse etter melding om vold. Status er at en er bekreftet død og en er pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge, sa operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt Trond Hangaas til VG tidlig fredag morgen.

Har du informasjon om saken? Tips VGs journalist!