Follobanen: Bane Nor offentliggjør rapport

Fredag morgen offentliggjorde Bane Nor de mye omtalte rapportene om returstrøm. De heiste ingen røde flagg, mener konserndirektøren. Likevel kom rapporten med ni forslag til tiltak, bare uker før åpningen av Follobanen.

Saken oppdateres.

Det var i møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) tirsdag at Bane Nor forklarte ham at det hadde vært en uenighet om valget av løsning for returstrøm-systemet for Follobanen, og at det kunne ligge bak feilen som hadde ført til brann i det elektriske systemet.







De to konsulentselskapene COWI og Norconsult skulle ha vurdert to ulike løsninger for returstrømmen - en ny og uprøvd og en annen eldre.

Fredag morgen offentliggjorde Bane Nor rapporten fra Norconsult.

Her kom de med flere anbefalinger om tiltak.

– Entreprenøren hadde valgt en teknisk løsning man ikke var vant til. Den var litt ukjent for oss, så vi ba Norconsult om å gå gjennom beregningene. Det er den biten i rapporten som omhandler hendelsen på Ski, sa prosjektdirektør i Follobanen Per David Borenstein på pressekonferansen Bane Nor hadde torsdag ettermiddag.

– De foreslo en del tiltak. En vurdering internt i Bane Nor var at det ikke var i veien for å sette på togtrafikk, sa han videre.

– Hadde Follobanen vært åpnet nå dersom et annet system for returstrøm var valgt?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Entreprenøren står fritt til velge noe som er innenfor regelverket, sa Borenstein.

Info Brannen 19. desember Kl. 06.43 19.12 ble det meldt at det ene sporet i Follobanen var strømløst og at det ikke kunne

fremføres tog. Feilsøking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt. 08.13 gikk brannalarmen ved

ett tverrslag og begge Follobanesporene ble stengt. Omtrent samtidig ble det meldt om brann i ett

koblingshus på Ski stasjon. 23.12 kl. 17.30 oppstod det igjen brann i Ski koblingshus. Hele Ski stasjon ble stengt for fremføring av tog. Kl. 20.20 meldte brannvesenet at det var kontroll på stedet. (Kilde: Situasjonsrapport fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet) Vis mer

Undersøkt av Sintef

Ett av problemområdene var 11 elektriske skjøter inne i tunnelen. De skal nå være utbedret.

– Når dere sier «utbedret», mener dere at arbeidet er forbedret, eller at det nå er gjort arbeid som skulle ha vært gjort tidligere?

– Sintef undersøkte skjøtene og de kom til at de som utførte skjøtene ikke hadde gjort det i henhold til spesifikasjonen. Men vi ser på hele systemet for å se om det er noe annet som kan påvirke skjøtene, sa Borenstein til VG.

Bane Nor meldte tirsdag til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at de håper å gjenåpne Follobanen 20. januar, skriver Aftenposten.

ADVENTSBRANNEN: Bare få dager før jul begynte det å brenne i dette koblingshuset på Follobanen.

Bane Nors konsernledelse fikk på pressekonferansen flere spørsmål om hva som er forskjellene på løsningene for returstrøm som de to konsulentselskapene foreslo.

– Jeg synes dere skal vente til dere får rapporten. Jeg har rapporten på telefonen, men vi må få lov til å gå gjennom og ta ut det som er sikkerhetskritisk, sa konserndirektør Stine Undrum i Bane NOR til VG.

– Det vi ba om, var ikke et alternativt system for returstrøm, men en verifikasjon av et konsept. Så det er ikke slik at de har foreslått et annet opplegg enn det vi hadde. De har verifisert hvordan dette ser ut, og spurt om de kan stille seg bak det, at dette er gjennomførbart.

– Og det var det?

– Det leser dere i konklusjonen. Men de heiser ingen røde flagg, mente Undrum.

Info Norges største samferdselsprosjekt Til tross for bare å være en to mil lang strekning, er det mye nytt ved Follobane-prosjektet. Prosjektet ble delt opp i fire geografiske strekninger med hver sin totalentreprenør.

Alle de store kontraktene i prosjektet ble gitt utenlandske aktører.

En av entreprenørene, italienske Condotte, slo seg konkurs i 2018. Condotte hadde to av kontraktene med Bane Nor. Bare dette kostet Bane Nor 2,1 milliarder kroner ekstra.

Ansvaret for Blixtunnelen og problemene som nå er under lupen, er konstruksjonen Acciona Ghella Joint Venture, skapt av spanske Acciona og italienske Ghelia.

Utbyggingen omkring Ski stasjon er gitt til spanske Obrascon Huarte Lain.

I en presentasjon fra 2016 skriver Bane Nor at tunnelen skal ha en levetid på minst 100 år. Vis mer

Hun vil ikke gi et prisanslag på hvor mye dette vil koste.

– Vi har sagt til leverandøren at de må rette opp i dette, og så har vi sammen med dem funnet et system som skal fungere, sier konserndirektøren.

Bane Nor har sagt at de vil kreve at utbedringene som gjøres, bekostes av den spansk-italienske entreprenøren AGJV.