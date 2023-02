HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) skal legge frem Folkehelsemeldingen i mars.

Regjeringen vurderer livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner

Regjeringen skal stramme opp norsk tobakkspolitikk. De har diskutert å forby smakstilsatt snus og vurderer å nekte fremtidens nordmenn å kjøpe tobakk – livet ut.

– Norge har vært et land som satt seg i førersetet i folkehelsearbeidet. Det er viktig for oss å stramme opp rammene og retningen, sier Hans Inge Myrvold.

Han er Senterpartiets helsepolitiske talsperson og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Rundt 6000 mennesker dør på grunn av røyking hvert år i Norge. I mars legger helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) frem Folkehelsemeldingen, der regjeringen blant annet kommer med en ny tobakksstrategi. Det langsiktige målet er et tobakksfritt samfunn.

– Der kommer det en innstramming i norsk tobakkspolitikk?

– Jeg vil si en oppstramming, sier Myrvold.

– En ting er hva vi på Stortinget vedtar av lover og rammer, men vi må også sikre at retningen vi velger samler folket. Det har diskusjonene i partiene handlet veldig mye om, fortsetter han.

HELSETOPP: Hans Inge Myrvold er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Livstidsforbud

Ifølge VGs kilder diskuterer regjeringspartiene et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner.

I 2022 vedtok New Zealand en slik lov. De som er født etter 2008, vil aldri kunne kjøpe røyk eller andre tobakksprodukter, skriver BBC.

Det vil si at antallet som har lov til å kjøpe tobakk, vil synke hvert år. Og at de kommende generasjonene aldri vil bli gamle nok til å kjøpe røyk eller snus.

– Det er helt klart noe vi har tatt med inn i arbeidet, og som vi har jobbet med. For Sp har det vært et viktig bidrag inn i diskusjonene, sier Myrvold.

I Sps politiske program står det at de vil jobbe for en ny tobakksstrategi med «konkrete forslag til tiltak for å oppnå en tobakksfri ungdomsgenerasjon».

Dette forslaget får støtte fra Kreftforeningen i deres innspill til Folkehelsemeldingen. De foreslår forbud mot salg av tobakk til alle født etter 2010.

KAN BLI FORBUDT: Regjeringen har også diskutert å forby smakstilsatt snus. Disse to er smaksatt med bergamot og rosenolje, ifølge produsenten.

Smaksforbud

Ifølge VGs opplysninger har regjeringen også diskutert et forbud mot smakstilsatt snus. Snus med smaker som lakris og mint er populært i Norge, men også mer tradisjonell snus er tilsatt smak, ifølge produsentene selv. Selv General er tilsatt smak av bergamott – i likhet med Earl grey-te.

Kreftforeningen foreslår i sitt innspill til Folkehelsemeldingen at «karakteristiske smaker som har appell til unge» blir forbudt. VG får opplyst at det er denne typen smaker regjeringspartiene har diskutert et forbud mot.

Myrvold sier at forbud mot smakstilsatt snus ikke har vært hovedfokus i arbeidet.

– Men ja, det har vært på bordet. Særlig har vi sett på hvordan andre land har håndtert dette.

SNUSENS HJEMLAND: Mange nordmenn reiser over grensen for å få en bedre pris på prisen. Sverige er det eneste landet i EU der det er lov å selge snus.

Nylig ble det kjent at Finland kan komme til å stramme kraftig inn på tobakkspolitikken, blant annet gjennom å øke aldersgrensen for å kjøpe tobakksprodukter fra 18 til 20 år – og totalforby snus.

Finland er med i EU, der det er forbud mot salg av snus. Det eneste unntaket er snusens hjemland, Sverige.

Selv om salg er forbudt, er det i dag lov å innføre snus til eget bruk i EU-land. Derfor kjøper mange finner snus i Sverige. Men nå vurderer Finland å forby innførsel av snus fra nabolandet.

Info Tobakk i Norge: Rundt syv prosent nordmenn mellom 16 og 74 år røkte daglig i 2022, samlet 320.000 personer. Omtrent like mange oppgir at de røyker av og til.

I 1975 røkte 42 prosent av dem mellom 16 og 74 år, ni prosent av og til.

To prosent av ungdom mellom 16 og 24 år røkte daglig i 2022; rundt 12.000 unge mennesker. 15 prosent av de unge røyker av og til, og andelen unge som røyker har falt fra syv til to prosent på ti år.

Én prosent av gravide røyker daglig eller av og til ved slutten av svangerskapet, mot 18 prosent i 1999.

15 prosent mellom 16 og 74 år snuste daglig i 2022: 680.000 personer, mens 4 prosent snuser av og til.

Blant unge er det flere: 22 prosent mellom 16 og 24 år bruker snus daglig, syv prosent av de unge snuser av og til.

I 2021 ble 48 prosent av all innenlandsk omsatt tobakk konsumert i form av snus.

I 2000 snuste tre prosent mellom 16 og 74 år daglig og 3,6 prosent av og til. Kilder: FHI og Helsedirektoratet. Vis mer

Røykfrie steder

I 2004 ble det forbudt å røyke innendørs på serveringssteder. Den såkalte røykeloven var kontroversiell da den ble vedtatt, men var en stor suksess: Antallet som røyker daglig har stupt fra én av tre i 2001 til syv prosent i 2022.

Siden 2004 har det vært flere innstramminger i hvor det er lov å røyke i Norge.

Denne måneden ble det kjent at Finland vurderer å forby røyking på uteserveringer og hjemme for dem som bor i leilighet. I 2022 innførte de forbud mot røyking på lekeplasser og offentlige strender.

Nå diskuterer også de norske regjeringspartiene å gjøre flere steder røykfrie, bekrefter Myrvold og andre kilder VG har snakket med.

– Det er forholdsvis sterke reguleringer på dette i dag. Samtidig som det er veldig helseskadelig, har folk frie liv, sier Myrvold og fortsetter:

– Men svaret er ja, vi har vurdert ulike forsterkende elementer for å underbygge retningen som ble lagt for en tid tilbake.

HELSETOPP: Even A. Røed (Ap) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Ikke landet

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere denne saken.

– Regjeringens tobakksstrategi vil bli kommunisert ut i forbindelse med folkehelsemeldingen, skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i en e-post til VG.

Even A. Røed er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– Vi jobber med en tobakksstrategi som har som mål å redusere tobakksskader i samfunnet. Det viktigste den kan gjøre er hindre at flere begynner å bruke tobakk, sier han til VG.

Røed vil ikke fortelle hvilke tiltak som blir vurdert nå:

– Dette er et pågående arbeid hvor vi vurderer helheten av tiltakene, men vi har ikke landet det endelig enda, sier han til VG.