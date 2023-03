FORBUNDSLEDER: Mimmi Kvisvik er leder i Fellesorganisasjonen (FO).

Advarer NAV: – Viktig at sikkerhet ikke blir et skippertaksprosjekt

BERGEN (VG) Nav-medarbeideren som ble drept i knivangrepet i Bergen i 2021 var organisert i Fellesorganisasjonen (FO). Forbundsleder Mimmi Kvisvik sier det er viktig at sikkerhetsrapporten som ble offentliggjort for to uker siden, ikke blir en hvilepute.

– Det er helt nødvendig at det drives et systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid i Nav. Det må ikke bli slik at hver gang det skjer en alvorlig hendelse, så strammer man seg opp og jobber mer systematisk, og så sklir det ut når hverdagen tar oss.

20. september 2021 gikk en bruker til angrep på to ansatte inne på et samtalerom ved Nav Årstad i Bergen. Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) døde av skadene hun ble påført, kollegaen hennes Ida Aulin (30) ble alvorlig skadet.

LOVENS STRENGESTE STRAFF: En 40 år gammel mann er ble dømt til 21 års forvaring for drap og drapsforsøk etter tragedien på Nav-kontoret i Bergen 20. september 2021. Dommen er anket.

Etter drapet ble det igangsatt en stor kartlegging av sikkerheten i Nav.

Rapporten, som ble offentliggjort i begynnelsen av mars, beskriver omfanget av vold og trusler mot ansatte i Nav og foreslår flere nye tiltak for å styrke forebygging og håndtering av slike hendelser.

Drapet på Marianne Amundsen var det andre drapet på en Nav-ansatt de siste ti årene.

I august 2013 ble en 34 år gammel ansatt ved Nav Grorud i Oslo knivstukket av en bruker. Hun døde tre dager senere.

– Også etter drapet på Nav Grorud ble det et stort fokus på sikkerheten i etaten. Det er viktig at sikkerhet ikke blir et skippertaksprosjekt. Nav bør se til bygge- og anleggsbransjen, som har kommet langt i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, sier Kvisvik.

I rapporten går det frem at det har vært en generell nedgang i hendelser med vold og trusler mot ansatte i Nav. Samtidig er de som jobber i den såkalte førstelinjen, i publikumsmottakene og på telefon og chat, mer utsatt enn andre ansatte.

Kvisvik sier dette viser at brukere bygger opp frustrasjon over tid, som får utløp når de kommer i kontakt med ansatte.

– Frustrasjonen trenger ikke alltid å handle om Nav, men omfatte en rekke utfordringer eller alvorlig sykdom. Det kan blant annet være et uttrykk for dårlig tilgjengelighet, lang saksbehandling og rigid forståelse av regelverket. Vi skal ha nulltoleranse for vold og trusler, men det er viktig å se på hva som skal til for å forebygge at folk blir så frustrerte på systemet.

RASKT PÅ PLASS: Ifølge politiet gikk det bare seks minutter fra meldingen ble ringt inn, til gjerningsmannen var pågrepet. Foto: Paul S. Amundsen/VG

Hun mener tilgjengelighet for brukerne er en utfordring som må løses for å forebygge uønskede hendelser,

– Vi er nødt til å se på tilgjengeligheten. Nav skal være en diamant i velferdsstaten. Etaten er viktig for så mange mennesker, sier FO-lederen.

I rapporten svarer de ansatte at avslag på søknader, uenighet om beløp og tjenester er blant de viktigste årsakene til uønskede hendelser.

– Sikkerhetsarbeid er noe vi er nødt til å løse bredt. Løsningen er ikke kun stengte dører og fysiske barrierer. Men det er viktig å se hvor effektive tiltakene som iverksettes er, om de fungerer.

Forbundslederen påpeker at Nav ikke kan stå alene i arbeidet med å forebygge og avverge vold og trusler.

– Nav er helt avhengig av å samarbeide med helse- og omsorgstjenestenene innen rus og psykisk helsetjenester for å klare dette på god måte.

Kvisvik sier FO savner mer fokus på flere områder i rapporten som ble presentert i dag.

– Vi ønsker en systemkritisk gjennomgang av hva som utløser vold og trusler om vold, som tilgjengelighet og kvaliteten på tjenester. FO har tidligere tatt til orde for en helhetlig gjennomgang av Nav, nettopp for å avdekke slike systemfeil.

Hun ønsker også en styrking av de kommunale sosiale tjenestene i etaten, og tydelige kompetansekrav til Nav-veileder.

BESØKTE ANSATTE: Nav-direktør Hans Christian Holte besøkte ansatte ved Nav Årstad dagen etter angrepet 20. september 2021.

VG har fremlagt Kvisviks uttalelser for Nav-direktør Hans Christian Holte. Han sier Nav har jobbet systematisk med sikkerhetsarbeid helt tilbake til drapet på Nav Grorud i 2013.

– Det har vært jobbet aktivt med sikkerhet i Nav hele veien, men etter hendelsen på Nav Årstad har vi styrket arbeidet ytterligere, tydeliggjort behovene og foreslått nye tiltak. Så er det variasjoner i hvordan dette er løst lokalt.

Holte sier han er enig i forbundslederens påpekning av viktigheten av tilgjengelighet for brukerne.

– Det har hun helt rett i. Jo bedre veilederen kjenner brukeren, jo lettere er det å fange opp faresignaler på et tidlig tidspunkt, og forebygge uønskede hendelser.

Holte sier de også er opptatt av å få bedre informasjonsutveksling med relevante etater som blant annet politi, helsevesen og kriminalomsorgen i det forebyggende arbeidet i etaten.

– I rapporten foreslås det å sette i gang en bred juridisk betenkning av muligheter og hindringer for å dele personopplysninger, der dette kan forebygge eller avverge vold og trusler mot ansatte.

Om Kvisviks uttalelser om det hun mener er mangel på kompetansekrav til ansatte i Nav, sier Holte:

– En av Navs viktigste ambisjoner er å være der for dem som trenger oss mest. Sosialfaget er et verdsatt område i Nav og vi har en egen direktør som har ansvar for blant annet dette, sier Holte.

