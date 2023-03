Støre møtte Fosen-familiene: − Vi må lytte mer

Presset øker på regjeringen etter en uke med demonstrasjoner i Oslo. Fredag er Fosen-familiene invitert på frokost hos statsministeren – mens aksjonistene er på vei til Slottet.

Det er åtte dager siden Fosen-aksjonistene først tok seg inn i lobbyen til Olje- og energidepartementet.

Siden torsdag forrige uke har samer og aktivister aksjonert mot vindturbinene på Fosen – som Høyesterett har slått fast at er i strid med samenes urfolksrettigheter.

Fredag melder Fosen-aksjonistene at de vil sette seg ned foran Slottet under Kongen i statsråd – og bekrefter samtidig at dette vil være siste aksjonsdag.

Info Saken (ganske) kort forklart Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene, og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Høyesterett kom til at utbyggingen vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen, hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen falt 11. oktober 2021. Samiske aktivister og Natur og Ungdom demonstrerer denne uken foran departementene med krav om at vindparken rives. Torsdag 2. mars beklaget regjeringen brudd på menneskerettighetene i saken. Vis mer

Samtidig inviterte statsminister Jonas Gahr Støre reindriftssamene til frokost på Statsministerens kontor fredag morgen.

– Vi har hatt et godt møte. Hensikten var å gjenta beklagelsen som ble gitt i går, sier Støre til pressen etter møtet.

– Vil dere si at dette er et pågående menneskerettsbrudd?

– Ja, denne dommen slår fast at konsesjonene, sånn som de er gitt, krenker de rettighetene som samene har, etter de konvensjonene vi skal følge, og at det er et brudd på menneskerettighetene.

– Så svaret på det er ja.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

– Vi må lytte mer

Statsministeren sier regjeringen ikke er uberørt av de sterke historiene familien hadde å komme med under møtet.

– Det første vi må gjøre mer av er å lytte mer til den direkte erfaringen de som driver med reindrift har, sier Støre.

– Vi må sørge for at våre folkerettslige forpliktelser blir etterfulgt. Det som er situasjonen i dag er at det blir de ikke. Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med.

Siden torsdag forrige uke har Fosen-aksjonen eskalert dag for dag:

Aktivistene har sperret inngangene til en rekke departementer, lenket seg fast med kjettinger og klatret opp på departementsbygg

Torsdag ble tolv aktivister utenfor Finansdepartementet pågrepet og brakt til arresten etter ikke å ha etterkommet politiets pålegg om bortvisning. De ble senere løslatt.

Statkraft-sjefen mener på sin side at riving av vindparkene vil være veldig uheldig – og advarer mot kraftunderskudd.

Les også: Derfor er ikke vindturbinene revet

Håpet på «kakskiv» til frokost

VG møtte reindriftssame Terje Haugen før frokosten fredag morgen. Støre ringte ham torsdag kveld:

– Vi fikk en invitasjon og en unnskyldning over telefonen, sier han til VG.

Haugen leder den ene siidaen siidaenFlere samiske reineiere jobber sammen i en gruppe kalt siida, med rettigheter i et område. på Fosen – gruppene av reindriftssamer – som saksøkte vindkraftselskapene og tok staten til Høyesterett.

– Hvilke forventninger har du til frokosten?

– Jeg vet ikke, jeg spiser stort sett frokost for meg selv. Maten er sikkert god, sier Haugen.

– Hva vil du si til Støre?

– Jeg vil fortelle ham hvor skoen trykker og hva vi forventer.

– Hva håper du blir servert?

– Kakskiv Kakskiv«Kakskiv» er dialekt for «brødskive». !

Torsdag kveld kom olje- og energiminister Terje Aasland med en formell beklagelse på vegne av regjeringen.

Regjeringen anerkjenner nå vindmølle-konsesjonen som ble gitt på Fosen som et menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene.

– Vi har vunnet, men hva faen har vi vunnet, tenkte vi da vi hørte beklagelsen, sa reindriftssame Sissel Stormoe Holtan til VG torsdag.

Dette er saken forklart på ett minutt:

Les også: Fosen-familiene: – Vi har stått alene mot staten

Les også: Fosen-familiene: – Ingen har tatt kontakt med oss

Les også: Dette er Fosen-saken

Les også: Statkraft håper vindmøllene får stå: − Inntekter vil bortfalle

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger