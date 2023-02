Superkjendisene Logan Paul (27) og KSI (29) står bak sportsdrikken Prime. Drikken er nå utsolgt hos de fleste utsalgsstedene i Norge.

Rives ut av butikkhyllene: − Folk er gale etter det

Barne- og ungdomsskoleelever står i lange køer for å sikre seg sportsdrikken. Én som selger varen er imidlertid bekymret.

– Dette er et fenomen som har kommet nå. Folk er gale etter det, sier daglig leder hos nettbutikken Fandrops, Jonathan Mikalsen, til VG.

– Vi fikk dem fredag kveld, og det var utsolgt lørdag morgen. Ungdommene sto i kø, sier daglig leder hos Keiser fruktmarked, Bayram Keser, til VG.

Barn og ungdom har kastet seg over sportsdrikken Prime. De fleste selgerne har gått tomme for den ettertraktede varen, som kun er å finne i spesielle butikker.

De to som står bak drikken er influencerne Logan Paul (27) og KSI (29). De er ofte å se på produktets TikTok-konto, som har hele 2,2 millioner følgere. Dette i tillegg til at de to har enomre følgermasser på sine egne kontoer.

Tidligere har Paul og KSI hevdet at de har tjent over fire milliarder kroner på drikken.

– Ett statussymbol

Gjennom ett raskt googlesøk ser man at flaskene på 500 milliliter selges for rundt mellom 139 og 190 kroner. Også på salgstjenestene Finn og Tise har drikken blitt lagt ut for salg av privatpersoner.

– Da jeg var barn var det trender i ny og ne – alt fra POG til jojo, og da skulle alle ha det. Så var det fidget-spinners, som butikkene tjente vanvittig på. Så det kommer trender, men i dette tilfellet er det en veldig klar kilde i disse influencerne, sier Mikalsen.

Daglig leder i nettbutikken Fandrops, Jonathan Mikalsen.

Mikalsen opplever Prime som ett statussymbol hos unge, og liker ikke at foreldre kan føle seg presset til å kjøpe drikken.

– Det var en pappa som hadde handlet Prime hos oss. Han fortalte at han hadde vært på baskettrening, og da flasken var drukket opp kom det bort en annen far som spurte om han kunne kjøpe den tomme flasken for 200 kroner, sier Mikalsen.

– Jeg synes ikke dette er etisk, for det fører til kjøpepress. Mange går usikre tider i møte, så jeg syns det er en uting at produktene prises så høyt, fortsetter Mikalsen.

Tidligere har også blant annet Smaalenenes Avis, Agderposten, og Strandbuen skrevet om unge som har stått i lange køer for å sikre seg drikken. Også Romerikes Blad har omtalt saken.

– Gullpris

Keser hos Keiser fruktmarked på Jessheim satser på å få inn flere flasker i løpet av noen dager, men forteller at de er svært vanskelige å få tak i.

– De som har dem selger til gullpris, sier Keser.

Han forteller at de fleste som har kjøpt drikken hos ham er mellom åtte og 15 år.

– Jeg har opplevd lignende med Takis, Cheetos og andre TikTok-varer, og også en sylteagurk som kostet 80 kroner, sier Keser.

Daglig leder hos Keiser fruktmarked på Jessheim, Bayram Keser.

Mikalsen forteller at han til og med har opplevd at andre butikker kjøper flaskene av Fandrops til utsalgspris.

– Om du importerer varen selv ligger innkjøpsprisen på mellom 60 og 70 kroner flasken. Om du kjøper fra en distributør i Norge så er det rundt 90 kroner flasken. Distributørene overpriser produktene – etterspørselen er mye større enn tilgjengeligheten, sier Mikalsen.

