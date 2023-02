SITTER FAST: Brødrene Kai Stian Larsen og Tom Espen Pedersen skulle etter planen fly hjem til Norge på onsdag, etter en tur til Salzburg. Nå er de spente på om de i det hele tatt kommer seg hjem i løpet av onsdagen.

Sitter fast etter Lufthansa-kaos: − Lang dag allerede

En IT-feil hos Lufthansa skaper kaos rundt om på flyplasser i hele verden onsdag ettermiddag. For brødrene Stian Larsen og Tom Espen Pedersen spøker det for planene de hadde om å komme seg hjem.

Brødrene har vært på sin årlige tur til alpene i Østerrike.

Etter planen skulle de reise hjem fra Salzburg onsdag. Først med et Lufthansa-fly til Frankfurt, så videre med enda et Lufthansa-fly til Oslo.

Men på flyplassen i Frankfurt sa det stopp.

– Vi fikk akkurat beskjed om at flyet vi skulle ta har blitt kansellert, og at vi skal gå og hente tilbake bagasjen vår, sier Pedersen til VG.

Ifølge Frankfurt flyplass vil alle innkomne fly bli kansellert eller omdirigert til andre flyplasser.

– Vi har et IT-problem som har konsekvenser for mange forskjellige flyplasser. Det dreier seg om systemene for innsjekking og boarding, sier pressekontakt Sandra Kraft i Lufthansa til VG.

Flyselskapet har ikke oversikt over hvor mange flyplasser som er berørt. De sier videre at de håper situasjonen vil stabilisere seg tidlig onsdag kveld.

Flere medier skriver at alle Lufthansa-fly står på bakken, men selskapet sier til Reuters at de ikke kan bekrefte disse opplysningene nå.

Ifølge Lufthansa skyldes feilen at flere glassfiberkabler ble skadet under bygningsarbeid på en toglinje. Det skriver Reuters som siterer en uttalelse fra Deutsche Telekom.

IT-TRØBBEL: Lufthansas datasystemer er onsdag formiddag nede.

Ifølge Pedersen har det vært vanskelig å få informasjon om hva de reisende skal gjøre, og om flyet de skulle ta i det hele tatt ville lette.

– De som satt i skranken visste ikke så mye, og det er heller ikke en egen Lufthansa-skranke på flyplassen i Salzburg, forteller Pedersen.

Pedersen legger ikke skjul på at situasjonen er frustrerende. Likevel prøver han så godt han kan å holde motet oppe.

– Det har vært en lang dag allerede. Begge oss to har jo jobb å komme seg hjem til, så jeg håper vi kommer oss til Oslo i dag, sier han.

– Det er frustrerende, men jeg har troen på at vi kommer oss hjem etter hvert. Det ordner seg jo alltid til slutt, sier Pedersen.

Fast i Frankfurt

Victoria Samset (23) er på vei hjem fra Toronto til Bergen. Men på grunn av Lufthansas datatrøbbel, står hun fast på flyplassen i Frankfurt. Lufthansa-flyet til Bergen skulle lettet klokken 10.

– De sa på høyttaleren her at det er noen kabler som er blitt forstyrret og at det kan ta hele dagen å fikse problemet, sier hun.

Flyselskapet har tilbudt passasjerer refusjon for å sjekke inn på hotell.

– Men jeg vet jo ikke om det tar hele dagen, eller et par timer. Så jeg er usikker på hva jeg bør gjøre, sier hun.

Ifølge Samset er det noe færre folk på gaten etter Lufthansas hotelltilbud.

– Men røykerommet har begynt å fylle seg opp, sier hun.

Selv tar hun situasjonen med ro:

– Så lenge jeg får tilbake baggasjen og kommer meg hjem, er jeg fornøyd, sier hun.