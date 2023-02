SOLFYLT HELG: På lørdag vil solen endelig tittet frem i store deler av Sør-Norge.

Slik blir vinterferieværet

Start vinterferien tidlig: – Fineste været i ferien kommer allerede lørdag, sier meteorolog.

Flere plasser i Sør-Norge og Midt-Norge har vinterferie i uke åtte, som strekker seg fra mandag 20. februar til søndag 26. februar.

Magnus Haukeland, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, forteller til VG at man i år burde starte vinterferien tidlig for å få med seg det beste været.

– Fineste været i Sør-Norge kommer allerede lørdag. Denne helgen ser bra ut veldig mange plasser, sier Haukeland.

Han forteller at vinterferien i Sør-Norge er preget av mye skyer og nedbør, med skiftende temperaturer mellom plussgrader og minusgrader.

Mandag peker seg ut som dagen med dårligst vær.

– I de større skianleggene er det tirsdag som er lyspunktet, hvor solen vil titte frem og det blir opphold. Foreløpig ser det også ut som at neste helg kan bli greit med litt sol, forteller han.

VG har spurt meteorologen om været for de to neste vinterferieukene, uke ni og uke ti, men det er for tidlig å si noe om det nå.

Info Når har du vinterferie? Vinterferien fordeler seg over tre uker nasjonalt: uke 8, uke 9 og uke 10. Uke 8: Oslo, Agder, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Viken (uten tidligere Buskerud) har alle vinterferie i uke åtte, som strekker seg fra mandag 20. februar til søndag 26. februar.

Uke 9: Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland og Viken (kun tidligere Buskerud) har vinterferie uke ni. Uken strekker seg fra mandag 27. februar til søndag 5. mars.

Uke 10: Troms og Finnmark har vinterferie i uke ti, som går fra mandag 6. mars til søndag 12. mars Vis mer

Skiftende vær

Har du planer om å bli i Oslo i ferien, vil du kunne få skiftende vær ut uken:

– Været vil være skiftende i Oslo, men likevel bedre enn mange andre plasser. Mye overskyet, med litt regn og litt sol. På tirsdag vil det bli opphold, med temperaturer opp mot syv varmegrader, sier meteorologen.

I Agder og på Østlandet vil mandag bli dagen med dårligst vær, med en del nedbør og vind. På tirsdag vil været roe seg ned, før det tar seg opp igjen resten av uken.

– I Møre og Romsdal peker også mandag seg ut som den dagen med dårligst vær, med mye nedbør og vind med sterk til stiv kuling, forteller Haukeland.

I Trøndelag var det meldt farevarsel fredag kveld, hvor det skulle komme 20 og 30 centimeter snø på 24 timer.

– Det vil bli skiftende vær i Trøndelag. Nedbøren fra farevarselet på fredag vil roe seg ned søndag. På mandag vil nedbøren ta seg opp igjen, før det vil bli en liten pause på tirsdag. Det vil komme perioder med opphold og sol, men ikke mye, sier Haukeland.

STARTER DÅRLIG: Mandag er preget av skyer, nedbør og vind i store deler av Sør-Norge.

Skiværet

Været på populære skiplasser i Sør-Norge:

Norefjell og Hafjell vil få strålende sol på lørdag og søndag. Det vil bli kaldt, fra minus åtte til minus ti grader. Utover uken vil kulden minke litt, opp til minus to grader. Været vil være skiftende, med nedbør og snø. Tirsdag blir en opptur med sol.

Trysil vil få mildere vær med plussgrader i helgen og strålende sol. Utover uken vil det bli kaldere, og temperaturene vil bikke under null. Det vil være vekslende med nedbør og opphold. Tirsdag skiller seg ut med sol.

Hemsedal vil kunne få varmegrader den kommende uken. Det vil være mye skyer og litt nedbør, hvor noe kommer som snø og noe kommer som regn. Oppe i skianleggene vil nedbøren komme som snø. Tirsdagen vil bli overskyet.

Oppdal er preget av store snømengder denne helgen. Det er gitt ut farevarsel, og nedbøren vil fortsette utover uken. Fra mandag av er det meldt mildere vær, med temperaturer et par grader over null, og nedbøren vil i perioder gå over i regn.

Voss og Hovden ligger mer vest, og vil være preget av varmegrader. Det er meldt opp mot fem-seks grader og en god del regn utover uken.