I GRØFTEN: Hest og sulky havnet utfor etter hendelsen.

Politiet rykket ut til løpsk hest i Trondheim

Hesten havnet i grøften og kusken brakk beinet.

Politiet og ambulanse har rykket ut etter en melding om en løpsk hest med sulky sulkykjerre eller vogn på to hjul som trekkes av en hest på Ranheim i Trondheim. Det skriver politiet på Twitter.

Kusken skal ha falt av og har brukket beinet.

Ifølge VG-tipser Bertil Lersnæs havnet hesten med sulkyen i noen busker nede i en grøft.

– Hesten lå nede i grøften da jeg kom til stedet. Den pustet, og fikk tilsyn av en hestekyndig person, sier Lersnæs til VG.

Politiet skrev på Twitter like over 17.30 at kusken, en mann i 70-årene er kjørt til St. Olavs hospital med et brukket bein.

Hesten skal ha kommet seg på beina igjen og har fått tilsyn av vetrinær, sier politiet på telefon til VG rundt klokken 18.

