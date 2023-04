GÅTT BRA: Det er enn så lenge kun materielle skader etter at steinras gikk i Tyssedal i Ullensvang kommune.

Steinras i Hardanger: − Evakuerer naboer

Ingen er skadet etter at det har gått et ras nær et boligfelt i Tyssedal.

Politiet ble først varslet om raset i 07-tiden torsdag morgen.

Da var det en nabo i nærheten som hadde sett steinmassene, forteller operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

– Det har i hvertfall truffet to garasjer og en bil som sto i nærheten av disse, sier han til VG rett over klokken 08.

Steinene har gått gjennom garasjeveggene, og bilen er smadret i siden, beskriver Johannessen.

– Vi har evakuert et hus og er i ferd med å evakuere flere for å sikre området.

Så langt påvirker ikke raset noen hovedveier.

– Kommunen er varslet, og de har satt i gang med vurdering av risiko for ytterlgiere ras i området. Vi gjør etter hvert videre undersøkelser for å se om det kan a gått nær annen bebyggelse også, sier operasjonslederen.