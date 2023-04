DREPT: Nerid Høiness (30) dro fra Norge til Thailand for å bli yogalærer. Hun ble funnet død i jungelen i Laos i januar 2020.

Skaffet advokat etter Nerid (30) ble drept – fikk spørsmål om hvitvasking

TØNSBERG (VG) Da Nerid ble drept, fant moren hennes en bistandsadvokat i Laos. Så begynte DNB å stille spørsmål om hvitvasking.

– Skal jeg aldri få hvile?

Ellen Høiness er fortvilet. Siden datteren ble funnet drept i den laotiske jungelen i januar 2020, har hun kjempet for å få klarhet i hva som skjedde med Nerid (30).

Hun har hyret en advokat i Laos for å representere henne i den kommende rettssaken mot japanske Hiroyuki Ogu («Hiro»), Nerids kjæreste, som sitter fengslet og tiltalt for drapet.

Men i februar ble hun kontaktet av DNB. De hadde spørsmål knyttet til noen transaksjoner og viste til hvitvaskingsloven.

Da hun googlet hvitvaskingsloven, så hun at lovens fulle navn er «Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering».

– Jeg tenkte, «Hva er dette?», sier Høiness.

Info Dette er saken Nerid Høiness (30) dro til Thailand for å bli yogalærer i august 2019.

Fem måneder senere, i januar 2020, ble hun funnet drept i den laotiske jungelen.

Kjæresten Hiro (44) ble raskt mistenkt for drapet. Han var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol frem til han ble pågrepet i Laos den 20. november 2022. Vis mer

Må betale selv

Høiness har ikke rett til en laotisk bistandsadvokat, og må betale for advokaten selv. Totalt har hun overført to beløp på 1500 og 3000 amerikanske dollar, forteller hun VG.

Til sammen utgjør dette i underkant av henholdsvis 16.000 og 32.000 kroner.

Pengene har Høiness tatt fra arven etter sin mor, Nerids mormor, som barnebarnet også var oppkalt etter, forteller Ellen Høiness.

Mormoren døde åtte måneder før barnebarnet. Arven på totalt 608.609 kroner kom i form av verdipapirer i et selskap der de hadde stått investert.

I SORG: Ellen Høiness mistet sitt eneste barn og sin beste venn da Nerid ble drept. Her er hun i sommerhuset på Nøtterøy i Tønsberg, hvor hun søkte tilflukt etter Nerids død.

To ukers svarfrist

Det var denne arven, og transaksjoner tilknyttet denne, som fikk DNB til å reagere. 27. februar i år fikk hun brevet som listet følgende spørsmål:

Hva er midlenes opprinnelse/hvor kommer pengene fra?

Hva er formålet med transaksjonene?

Er betalingen ledd i næringsvirksomhet?

Ellen Høiness fikk to ukers svarfrist.

Brevet, som VG har sett, nevner ikke Laos.

Hun ringte en slektning som jobber med finans, og ble overbevist om at problemet bunnet i overføringene til advokaten sin.

Forsøkte å oppklare saken

Ellen Høiness forteller at hun forstår at det stilles spørsmål ved utenlandske transaksjoner.

– Jeg har ingen problemer med det, sier hun.

Problemet oppsto da hun forsøkte å oppklare saken ved å svare på hva pengene var brukt til, forklarer hun.

– Jeg svarer på det, helt åpent og ærlig, at de skal brukes til å betale en advokat i forbindelse med rettssaken mot mannen som drepte min drepte datter, sier Høiness.

Ber om dokumentasjon

Dagen etter hun mottok brevet fra DNB, sendte Høiness en redegjørelsen for hvordan arven fra moren hadde blitt forvaltet de siste årene.

14. mars kom svaret.

«Hei og takk for svar. Vi kondolerer for ditt tap. Ettersom banken er pålagt å kjenne opprinnelse og formålet til midler som overføres gjennom oss, så må dette dokumenteres ved forespørsel.»

– Tror de at jeg dikter opp?

Banken ønsker dokumentasjon på Høiness sin forklaring. De ber henne sende over en rekke dokumenter, med svarfrist på én uke.

– Jeg tror kanskje at noe av det verste i denne DNB-saken, er den opplevelsen at de ikke tror på meg.

– Tror de jeg dikter opp at mamma døde? Tror de jeg dikter opp at hun etterlot meg noen penger? Tror de jeg dikter opp at Nerid ble drept? spør Høiness.

Hun forsøker nå å avslutte kundeforholdet til DNB.

– Selvfølgelig. Jeg kan jo ikke ha det sånn. Jeg kan ikke ha tillit til en bank som ikke har tillit til meg.

Hva skulle jeg gjort annerledes?

Det var Utenriksdepartementet (UD) som anmodet Ellen Høiness om å skaffe en lokal advokat i Laos, som igjen førte til de utenlandske transaksjonene.

– Hva skulle jeg gjort annerledes? Ikke fulgt sterke anmodninger fra norske myndigheter? spør Høiness fortvilet.

De siste tre årene har hun brukt all sin tid på å oppnå rettferdighet for sin eneste datter.

– Jeg er enig i at livet mitt har vært helt absurd de siste årene. At DNB ikke tror meg, er likevel absurd og en stor, unødvendig merbelastning i en allerede svært vanskelig situasjon.

DNB beklager

VG har kontaktet DNB om saken.

– Først og fremst vil jeg si unnskyld til Ellen Høiness for at hun hadde en så dårlig opplevelse, da hun var i en svært sårbar situasjon og trengte hjelp, sier konserndirektør for personmarked Ingjerd Blekeli Spiten, i en e-post sendt av DNBs kommunikasjonsavdeling.

– Jeg kan ikke dele utfyllende detaljer fra selve saksbehandlingen, men jeg kan si at dette ikke handler om at vi ikke har trodd på Høiness eller hatt noen form for mistanke mot henne. Bakgrunnen for spørsmålene og krav til dokumentasjon er at banken er underlagt strenge lovkrav om å kjenne midlenes opprinnelse og hvor pengene skal overføres. I tilfeller der vi mangler dokumentasjon, er vi pliktet til å gjøre denne type undersøkelser og fremskaffe dokumentasjonen, fortsetter hun.

– Når det er sagt, er jeg veldig lei meg for måten Ellen Høiness har opplevd dialogen med oss. Selv om lovkravene er strenge, har vi et ansvar for å møte menneskene med tydelig og god kommunikasjon for å unngå misforståelser. Selv om dette er en enkeltstående og svært krevende sak, er det naturlig at vi ser nærmere på vår håndtering av saken så vi kan lære av denne.

