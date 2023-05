STÅR I STORMEN: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre får skarp kritikk fra sine egne etter telefonsamtalen som fikk Helga Pedersen til å gi opp kampen om å bli partisekretær.

Veteran-opprør mot Støre: − Jonas har ikke velgertekke

En rekke Ap-veteraner uttrykker sterk kritikk mot partileder Jonas Gahr Støre. Thorbjørn Berntsen mener det kan bli aktuelt å skifte partileder før stortingsvalget i 2025.

Kortversjonen Flere tidligere Arbeiderparti-topper kritiserer partileder Jonas Gahr Støre.

Partisekretær Kjersti Stenseng ligger an til å fortsette, etter at Helga Pedersen trakk sitt kandidatur søndag.

Støre nektet å ha oppfordret henne til å trekke seg, men Pedersen mener signalet var tydelig.

Thorbjørn Berntsen sier at det kan bli aktuelt å bytte partileder før 2025-valget.

Ny ledelse velges på Arbeiderpartiets landsmøte 4. – 6. mai. Vis mer

To dager før landsmøtet i Ap er det full fyr i partiet, selv om det er avklart at Helga Pedersen ikke vil utfordre Kjersti Stenseng som partisekretær.

Hennes beslutning om å trekke sitt kandidatur kom etter en telefonprat med Støre. På en pressekonferanse tirsdag morgen svarte Støre at han ikke oppfordret henne til å trekke seg.

Pedersen fulgte opp med å skrive på Facebook at «det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes».

Feiden skaper bølger i partiet – og får flere tidligere Ap-topper til å gå i strupen på partilederen.

VETERAN: Tidligere Ap-statsråd Thorbjørn Berntsen.

– Har ikke velgertekke

Tidligere Ap-statsråd Thorbjørn Berntsen sier at han ikke vil kommentere den offentlige striden mellom Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre og Helga Pedersen, men er klar på at Støre har et problem:

– Vi har kommunevalg til høsten og det er over to år til stortingsvalget i 2025. Det er det neste landsmøtet som blir viktig med hensyn til flere endringer i partiledelsen. Nå får vi inn to nye nestledere, med Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, som kan gi nødvendig fornyelse.

Han sier det er bra, men at det kan være behov for flere skifter.

– Vi kan ikke bare kjøre i det sporet som bringer oss nedover på meningsmålingene, sier han.

– Så får vi se på det med eventuelt ny partisekretær og ny partileder foran stortingsvalget i 2025. Både Brenna og Vestre er kandidater som fremtidig partileder, fortsetter Berntsen.

– Du holder det åpent om en av de bør ta over før stortingsvalget?

– Ja, men det kan også komme andre kandidater inn i bildet, når det gjelder eventuell ny partileder. Vi må uansett ha endring i tingenes tilstand og det kan Brenna og Vestre bidra med. Så får vi se an situasjonen når vi kommer til neste landsmøte, sier han og fortsetter:

– Jonas har ikke velgertekke, dessverre – det viser seg på målingene. Og det beklager jeg, fordi jeg synes han er flink og at han leverer varene som statsminister. Men har får ikke ut noen poeng av det. Slik er det: Politikken er nådeløs noen ganger.

VETERAN: Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og AUF-leder Bjørn Tore Godal.

– Upassende

Bjørn Tore Godal er kritisk til Støres ringeaktivitet lørdag kveld. Han er tidligere statsråd, AUF-leder og mangeårig stortingsrepresentant.

– Det er upassende at partilederen ringer til mulige kandidater i til andre poster i partiledelsen, med det resultat at Helga Pedersen trekker seg ut ifra en helhetsvurdering, sier han til VG.

Nyheten om at Helga Pedersen trakk seg etter en telefonsamtale med Støre er «ille», skriver Godal på Facebook. Der får han støtte fra blant annet de tidligere statsrådene Grete Faremo, Tove Strand og Dag Terje Andersen.

– Det finnes ikke noe mellomledd mellom valgkomité og landsmøte, sier Godal til VG.

– Partileder har ikke noe med å blande seg i valg av andre til partiledelsen. Han står selv på valg, og hans oppgave består av å si ja eller nei til eget kandidatur, fortsetter han.

KRITISK: Ragnar Nordgreen, partiveteran i Kjersti Stensengs hjemfylke, Oppland.

Mener Støre bør trekke seg

– Det er uakseptabelt det som har skjedd, sier Ragnar Nordgreen til VG.

Han er partiveteran fra Oppland, Kjersti Stensengs hjemfylke.

«Støre bør sannkjenne at dette var eit avgjerande misgrep, og trekkje kandidaturet sitt til attval. Hvis ikkje, bør Landsmøtet gjera det for han», skriver han i kommentarfeltet på Godals innlegg.

Støre har sagt at han ikke presset Helga Pedersen til å trekke sitt kandidatur da han ringte henne i helgen.

– Men det faktum at han ringer om den saken er selvfølgelig et press. Det er mulig han ikke forstår det, men jeg synes jo i så fall det er rart, sier han, og fortsetter:

– Han burde erkjenne det, og den erkjennelsen burde det ligge å stille sin plass til disposisjon. For jeg synes det er graverende utover alle grenser det som har skjedd nå.

Han legger til:

– Påstanden om at telefonen til Helga Pedersen ikke innebærer press på henne er meningsløs–like meningsløs som påstanden om at det ikke er krise i Arbeiderpartiet.

VETERAN: Tidligere Ap-statsråd og stortingspresident Dag Terje Andersen.

Siterer landsfaderen

En annen veteran som reagerer er Dag Terje Andersen. Han er tidligere statsråd, stortingspresident og satt på Stortinget i 20 år for Ap.

På Godals Facebook-status siterer Andersen landsfaderen Einar Gerhardsens kjente bok om partikultur og politisk organisering, «Tillitsmannen»:

«Men enstemmighet i alle saker gir lett medlemmene inntrykk av at sakene i virkeligheten er avgjort på forhånd. Dersom det er delte meninger i et styre eller en valgkomité, kan det gjerne komme en delt innstilling. En trenger ikke tvile på medlemmenes evne til å velge det rette. Og det viktigste i denne sammenhengen er at medlemmene får en sterkere følelse av at det er de som avgjør saken».

– Jeg synes det sier det som skal sies, så jeg har ikke noe å tilføye, sier Andersen til VG.

KRITISK: Forfatter og tidligere Ap-statsråd Anne Holt.

–Selvskading

Forfatter og tidligere Ap-statsråd Anne Holt har lagt ut et skjermbilde av VGs sak fra Støres pressekonferanse tirsdag på Facebook.

«Selvskading er alvorlig. De som har greie på sånt sier at det er viktig å få grepet inn tidlig med adekvat behandling og omsorg. For Ap synes det å være altfor sent. Dette er helt fælt å være vitne til», skriver Holt.

Holt sier til VG at hun ikke ønsker å utdype dette.

Støre: Naturlig å ringe

VG har kontaktet Jonas Gahr Støre, som sier at han ikke har noen kommentar til saken–utover det han sa på Arbeiderpartiets pressemøte tirsdag morgen.

Der ble Støre ble også spurt av TV 2 om Godal og de andre Ap-veteranenes kritikk på Facebook:

– Det må de gjerne mene, men jeg skal stå oppreist for å si at når jeg er partileder ved inngangen til et landsmøte, og det går historier i mediene om at noen vil stille til å være partisekretær utenom det som det er innstilt på, så tar jeg meg den friheten å ringe til vedkommende og høre hva situasjonen er, sa han og fortsatte:

– Og særlig til en person som jeg kjenner godt og kan snakke med. Hvis noen har meninger om det må de gjerne ha det. Jeg ser det som mitt ansvar, jeg tar det ansvaret, og jeg står veldig støtt på det.