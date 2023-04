RUSSETREFF: Det skal ha vært opp mot 8000 russ til stede på Fredriksten festning i Halden.

Røde Kors om russetreff: − Følte vi hadde kontroll

Deltagere mistenker at de ble dopet ned under russetreffet i Halden. – Det var ikke noe uvanlig i år, sier Christian Mortensen, som ledet Røde Kors-teltet.

Fem ungdommer er til behandling på sykehus med pusteproblemer etter at de deltok på et russetreff i Halden denne helgen. En overlege ved Giftinformasjonen beskriver symptomene som noe de ikke har sett før.

Samtidig har Røde Kors ikke opplevd russetreffet som noe uvanlig eller dramatisk. Christian Mortensen i Moss Røde Kors ledet hjelpekorpsets innsats.

– Alltid med så mange mennesker samlet på ett sted, og så mye alkohol og rus, er det flere som trenger hjelp. Det var ikke noe uvanlig i år, sier Mortensen.

Han har vært med hjelpekorpset på russetreff hvert år siden 2014. Under treffet gikk det rykter om at noen hadde puttet noe i drikke eller satt sprøyter på deltagere uten deres samtykke.

– Vi kunne ikke se tegn på det, som sprøytestikk, på de som var inne hos oss. Vi har lege og sykepleiere med erfaring fra akuttmottak, og følte vi hadde god kontroll. Dette har ikke vært en dramatisk helg for oss, sier Mortensen.

– Det er nå startet en politietterforskning, er det også vanlig?

– Vi vil ikke nødvendigvis ha blitt informert om det var etterforskninger tidligere år.

Overlege mistenker syntetisk stoff

De unge som nå mottar helsehjelp på sykehus, hadde uvanlige symptomer ifølge overlege Dag Jacobsen ved Giftinformasjonen.

– Det er snakk om et sykdomsbilde vi ikke har sett før. De hallusinerer og skriker av smerte, sier Jacobsen til VG.

Politiet har nå igangsatt en etterforskning. Overlegen tror det er snakk om et syntetisk dop, og det kan være snakk om et nytt rusmiddel i omløp. Før de får svar på blod- og urinprøver, vil de ikke ha noen sikre svar.

– Vi vet ikke om de har blitt dopet eller om de selv har eksperimentert med rus. Det er usikkert, sier overlegen.

– Jeg hadde kjempestore pupiller

Thea Helen Samuelsen mistenker at hun ble dopet ned under treffet. 19-åringen svartnet og fikk hjelp til å komme seg til Røde Kors’ område. VG har sett bilder av at hun fikk hjelp i Røde Kors-teltet.

– Jeg hadde kjempestore pupiller. Jeg skalv og lå egentlig bare og ristet, sier Samuelsen.

19-åringen sier at hun hadde drukket noe alkohol, men hadde bevisst holdt igjen på inntaket for å få med seg mest mulig av sceneopptredenen.

Symptomene hun fikk stemte ikke med alkoholinntaket, og hun mistenker at drikken hennes ble forgiftet. Etter to til tre timer i teltet til Røde Kors ble hun bedre.

PÅ TREFF: Thea Helen Samuelsen (19) fikk en ekkel opplevelse på russetreffet, etter det hun mistenker var dop i drikken hennes.

– Da klarte jeg å sette meg opp alene. Det ble vurdert å sende meg til legevakt, men Røde Kors mente jeg kom meg så raskt at det ikke var nødvendig, sier Samuelsen.

Ragnar Astrup Farsjø (18) fra Drammen deltok på russetreffet i Halden. Han var på landstreffet sammen med en vennegjeng.

– Vi så mye og hørte mye om dop. Det er blitt så vanlig i russemiljøet at det nesten ikke er ubehagelig å se lenger, selv om det er fælt å si, sier Farsjø.

