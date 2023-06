Fredag 2. juni: Dette skjedde i natt

En mann er siktet for drap i Oslo.

VG

En mann er siktet for drap i Oslo. Det skjer etter at nødetatene ble varslet om at en kvinne var alvorlig skadet kvinne i en leilighet på Teisen. Politiet tror kvinnen ble angrepet av en skarp gjenstand. Politiet har gjort tekniske undersøkelser i natt.

Lovforslaget om å heve USAs gjeldstak ble i natt vedtatt i Senatet. - En stor seier for vår økonomi, sier president Biden. Han har varslet en tale til folket fredag.

Investor Øystein Stray Spetalen kaller den norske valutaen «pill råtten», og legger skylden på regjeringen. - Jeg mener hovedårsaken er den politiske risikoen og synet på kronen. Og ikke minst usikkerheten rundt nye skatteendringer, sier den kjente finansmanne.

En person ble funnet død etter en leteaksjon som ble satt i gang i Drammen torsdag kveld. Politiet tror ikke det har skjedd noe kriminelt, men etterforsker saken og holder foreløpig alle muligheter åpne.

Det har vært nok en natt med russiske angrep mot Ukraina. Ukrainske myndigheter hevder å ha skutt ned over 30 raketter og droner i løpet av natten

