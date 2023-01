Eksplosjon i gassrørledning mellom Latvia og Litauen

Det har skjedd en eksplosjon i hovedledningen for gass mellom Latvia og Litauen. Årsaken er ennå ikke kjent.

Selskapet Amber Grid uttaler i en pressemelding at hendelsen skjedde i Pasvali-distriktet rundt klokken 17.00 fredag.

– Innledende informasjon tilsier at ingen er skadet. Eksplosjonen skjedde et stykke unna boligområder og brannen er slukket av brannvesenet, som kom til stedet umiddelbart, skriver selskapet.

50 meter høye flammer

Politiet sier til det litauiske mediet LRT at det ble sett opp mot 50 meter høye flammer.

Øyenvitner sier ifølge lokale medier at det er en bensinstasjon like i nærheten av åstedet, og at lufttemperaturen i området er på rundt 20 grader.

Politiet patruljerer området rundt brannen.

To rør – ett skadet

Rørsystemet består ifølge selskapet av to parallelle rør, og innledende informasjon tyder på at eksplosjonen fant sted i en av disse. Det andre røret er ikke skadet. Dette bekreftes av Energidepartementet i Litauen.

Gasstilførselen gjennom det skadede røret ble stanset umiddelbart, men gasstilførselen er allerede sikret for kunder i Pasvali-distriktet gjennom det andre røret, opplyser selskapet.

– Beklager hendelsen

– Vi beklager denne hendelsen i gassrørsystemet. Vi begynte umiddelbart å klargjøre omstendighetene rundt hendelsen, og sikre gasstilførsel til kunder, sier administrerende direktør Nemunas Biknius i pressemeldingen.

Direktører skriver videre at selskapet nå jobber med å håndtere sikkerhet og konsekvensene av brannen.

– Vi informerte umiddelbart myndighetene, energidistributøren og bytjenestene i Pasvalis om situasjonen. Vi kommer tilbake med detaljer om hendelsen når vi har mer, sier han.

Landsby evakuert

Gassrørledningene hvor brannen startet brukes til å sende gass til nordlige deler av Litauen samt til Latvia.

Hovedgassrørledninger er potensielt farlige installasjoner, og selskapet ber beboere i området om å være varsomme der ledningen ligger.

Landsbyen Valakėliės i Pasvalis-distriktet er besluttet evakuert. Lokale myndigheter ber beboerne holde seg i ro innendørs og lukke vinduene frem til brannen er under kontroll.

Energidepartementet i Litauen skriver på sin Facebook-side at det jobbes på spreng med å kontrollere hendelsen og sikre stedet. De skriver også at ingen skal ha blitt skadet og at det skjedde utenfor boligområdene.