Flertall i Rødts stortingsgruppe for våpenstøtte til Ukraina

Et flertall av Rødts stortingsrepresentanter går onsdag formiddag ut til støtte for norsk våpenhjelp til Ukraina. Partiets offisielle syn er fortsatt at Norge ikke skal støtte Ukraina med våpen. Og partileder Bjørnar Moxnes vil ikke gi til kjenne sitt eget syn.

Fem av Rødts åtte stortingsrepresentanter markerer nå at de er uenige med partiets vedtatte nei til våpenhjelp.

De fem er partiets nestleder Marie Sneve Martinussen fra Akershus, Tobias Drevland Lund fra Telemark, Hege Bae Nyholt fra Sør-Trøndelag, Seher Aydar fra Oslo, og Mimir Kristjansson fra Rogaland.

I en SMS til VG begrunner Martinussen sitt aktuelle syn:

– Motstanden mot Putins brutale angrepskrig, og støtten til Ukrainas forsvarskamp, har vært tydelig fra Rødt hele veien. Dette er det ikke uenighet om. Men jeg mener dette standpunktet nå også bør innebære at Rødt støtter direkte våpenhjelp til et Ukraina som opplever terrorbombing av sivilsamfunn og infrastruktur”, skriver Rødt-nestlederen.

Vil ikke svare

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er fortsatt taus om sitt eget standpunkt i den interne våpen-striden.

På VGs spørsmål om en reaksjon på at flertallet i Rødts stortingsgruppe nå har et annet syn enn landsstyret, svarer han:

– Jeg har ikke ønsket å foregripe debatten som nå går i partiet. Det synes kanskje noen er rart, men jeg har ment at det er riktig av hensyn til partidemokratiet, sier Rødt-lederen til VG onsdag formiddag.

Defensive våpen

Jeg har tvilt meg frem til et ja, sier Hege Bae Nyholt til VG.

– De som blir angrepet må kunne få forsvare seg, og nå ser vi at Ukraina er i ferd med å gå tom for våpen, legger hun til.

Også Tobias Drevland Lund bekrefter dette synet overfor VG:

– Ukraina er i en forsvarskrig, som er eksistensiell og handler om hvorvidt landet skal eksistere videre når Russland bomber infrastruktur, dreper sivile og terrorbomber byer. Jeg mener at vi må hjelpe dem, og at Norge bør støtte Ukraina med defensive våpen, sier han.

– Hva definerer du som defensive våpen?

– Det er luftvernsystemer, anti-tank våpen og andre våpen som setter ukrainerne i stand til å forsvare seg mot det imperialistiske terrorangrepet fra Russland - altså våpen som Norge allerede har støttet Ukraina med, sier Lund.

Han sier at han helt fra starten har har vært avventende i spørsmålet om norsk våpenhjelp.

– Vi visste ikke hvordan dette ville utvikle seg, og om Norge ville bli definert som en med-kriger etter folkeretten, slik det ble antydet i starten. Men slik krigen har utviklet seg, at Russland oppfører seg som en aggressiv imperialistisk angriper, er det rimelig at Ukraina må få hjelp til å forsvare seg, og at de får våpenhjelp, sier Rødt-representanten.

– Trenger våpen

Rødts stortingsrepresentant Mimir Kristjansson varslet onsdag i sin egen podkast at han snur i våpenspørsmålet.

– Den eneste måten krigen kan slutte på uten at Putin okkuperer landet, er at Ukraina har våpen. Forutsetningen for at dette ender på forhandlingsbordet er at Ukraina ikke er okkupert. De trenger våpen for å forsvare seg mot en imperialistisk stormakt, sier Kristjansson til VG.

Han sier at ukrainernes motstandskamp er en inspirasjon for andre land som kjemper mot det han kaller imperialistiske stormakter -og bekrefter at han er uenig i sentralstyremedlem Joakim Møllersens beskrivelse om at våpenhjelp forlenger krigen.

SNUDD: Mimir Kristjansson varslet onsdag at han snur i våpenspørsmålet.

– Nei, det er jeg ikke enig i. Det stemmer i den forstand at krigen hadde gått fortere over hvis Putin vant, men hvis forutsetningen er at Putin skal ut av Ukraina, som er Rødts politikk og jeg er sikker på at Møllersen mener, da må ukrainerne få våpenstøtte, sier Kristjansson.

– Blir det fred hvis Nato-land slutter å sende våpen?

– Nei, det blir ikke fred. Det kan bli opphør i krigshandlinger, men en okkupasjon er ikke fred. Det var ikke fred i Norge da tyskerne okkuperte landet, sier han.

STØTTER: Rødts Seher Aydar støtter at Norge gir våpenhjelp til Ukraina.

Rødts Seher Aydar har også snudd i spørsmålet om norske donasjoner av våpen til Ukraina.

– Jeg synes det var gode grunner til å gå mot våpenstøtte til Ukraina, men så ble jeg mer i tvil. Rødt har fra dag en støttet ukrainernes forsvarskamp mot Russland. Rødt bør støtte at Norge gir ukrainerne våpen til å forsvare seg med, sier Aydar til VG.

Hun sier at krigen må ende på ukrainernes premisser.

– Det er ikke en motsetning mot å gå inn for at ukrainerne kan få våpenstøtte og det å ønske at krigen slutter raskest mulig. Krigen kan ikke slutte med at Russland okkuperer Ukraina. Den må endde med at Russland trekker seg ut, sier hun.

Står på nei

Rødt-representanten Geir Jørgensen fra Nordland klargjør overfor VG at han står fast på partiets landsstyrevedtak om å si nei til norsk våpenstøtte.

– Landsstyrevedtaket står seg og er godt begrunnet, sier Jørgensen.

– Vi har støttet Ukraina på mange måter, men jeg trekker fortsatt en grense ved våpen, som mange andre land også gjør. Jeg ønsker ikke at vi skal forlate et norsk prinsipp helt fra 1959, som sier at Norge ikke skal levere våpen til land i væpnet konflikt, legger han til.

Rødts partisekretær, Benedicte Pryneid Hansen, har derimot landet på et ja-standpunkt.

– Jeg mener Norge bør støtte Ukraina med våpen. Ukraina fører nå en rettferdig motstandskamp mot en aggressiv motstander. De har all rett til å forsvare seg. Dette er i tråd med FN-pakten, og dette bør Rødt støtte, mener jeg. Jeg er glad for debatten og jeg håper vi lander på et standpunkt at vi kan støtte Ukraina med våpen, sier Hansen til NRK onsdag.