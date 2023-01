TRØNDERMAKTKAMP: Ingvild Kjerkol og Trond Giske har gått en lang vei sammen i politikken fra sine baser i Trøndelag. Nå foretar hun et skille som kan påvirke hans innflytelse.

Kjerkol vil bremse innflytelse for Giske-lag

Leder i Trøndelag Ap, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, sier nei til at utenbys medlemmer i Trond Giskes suksessfulle partilag i Trondheim skal telle når delegater til fylkesårsmøtet og Ap-landsmøtet fordeles.

Hun velger å ta bladet fra munnen etter at det torsdag ble kjent at Aps medlemsmasse økte med 2803 medlemmer, opp til 48 444 medlemmer.

Trond Giskes lokallag, Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim, bidro med en veldig stor del av veksten.

Partilaget som Giske leder økte antallet medlemmer med rundt 2650 i fjor og har nå over 3000 medlemmer.

Info Her er fylkestallene for Ap-medlemskap i 2022 og 2021 (i parentes)

Trøndelag 7584 (4955) Innlandet 5819 (6229) Vestland 5128 (5081) Oslo 4572 (4755) Akershus 3948 (3928) Vestfold og Telemark 3878 (3701) Rogaland 2632 (2679) Nordland 2864 (2612) Østfold 2333 (2430) Agder 2392 (2362) Møre og Romsdal 2042 (1979)

Buskerud 1948 (1873) Troms 1672 (1558) Finnmark 1540 (1399) Svalbard 36 (31) Ap-sentralt 56 (69) Totalt 48444 (45641) Vis mer

– Jeg er glad for medlemsvekst; Ap er en medlemsorganisasjon og at så mange melder seg inn i 2022, skal vi være veldig glad for. Nesten hvert 6. medlem i Ap er nå medlem i Trøndelag Ap, sier Kjerkol til VG.

Trøndelag hadde i 2022 7584 betalende medlemmer, hvor Nidaros altså utgjorde rundt 2650 og Trondheim Ap 4012.

HAR BYGGET PÅ NYTT: Trond Giske forlot rikspolitikken etter stortingsvalget i 2021 og har etterpå bygget opp et lokallag i Trondheim som har blitt større enn de fleste lokallag i Ap. (Se listen over)

Medlemstallene som avgjør representasjonen på landsmøtet i Ap, tar utgangspunkt i fylkeslagenes medlemstall for de to siste årene, slik at Trøndelag Ap ikke vil få hver 6. delegat på landsmøtet, selv om de nesten har hvert 6. medlem i Ap i år.

Her er Kjerkols utgangspunkt

I tillegg tar nå lederen i Trøndelag Ap til orde for at det innføres en vedtektsendring i Ap, hvor deler av medlemsveksten i Nidaros ikke skal gjelde når det gjelder representasjon i Aps ulike fora utenfor den trønderske hovedstaden.

– Vi er et politisk parti, laget for å påvirke samfunnsutviklingen. Demokratiet våret er veldig oversiktlig organisert. Kommunestyret lokalt, fylkestinget regionalt, så de nasjonale organene.

BY-EKSEMPEL: Kjerkol bruker Sandefjord som eksempel og viser til at Ap-ere i Sandefjord gjerne kan være medlem i Nidaros, men at representasjon i fora i Ap, må skje via bostedsadressen i Sandefjord.

Kjerkols skille

Hun sier det også må gjelde den demokratiske retten til å påvirke demokratiet vårt.

– Trondheimere skal påvirke politikken i Trondheim og trøndere skal påvirke politikken i Trøndelag, sier hun.

Nidaros sosialdemokratiske forums medlemmer fordeler seg slik: Rundt halvparten av medlemmene kommer fra Trøndelag, den andre halvparten kommer fra andre deler av landet. Rundt 1000 av trønderne kommer fra Trondheim.

– Du sier at det bare er Nidaros-medlemmer som er fra Trondheim som skal telle når delegater til Trøndelag Aps årsmøte og landsmøtet i Ap skal velges?

– Nidaros sine medlemmer må telle i hjemkommunens kommuneparti. I medlemsdemokratiet må det være slik at din påvirkning følger valgkretsene hvor du bor. Det betyr ikke at vi bør stå i veien for aktiv deltagelse i medlemsorganisasjoner. Nidaros engasjerer sine medlemmer i partiaktivitet på en måte som fenger noen.

Hun sier at alle er hjertelig velkommen til å bli medlem i Ap-lag.

Men når det gjelder representasjon må den gjelde fra der de kommer fra.

Sandefjord

– Så de som er medlem av lokallaget Nidaros, som ikke er fra Trondheim, har ikke noe stemme i partiet?

– Jo det mener jeg. Hvert medlemskap må telle likt, men når vi fordeler representasjonen må antallet delegater fordeles ut ifra bostedskommunen. Hvis Nidaros har mange medlemmer i Sandefjord mener jeg de skal telle, men når det gjelder representasjon i våre organer, er det Sandefjord som må være det geografiske stedet deres representasjon skal gjelde for.

– Oslo arbeidssamfunn har gjennom mange år kunne rekruttere folk fra ulike steder?

– Hvis det medfører riktighet, har de hatt for stor representasjon. Denne linjen som jeg nå trekker opp mener vi er veldig viktig for demokratiet vårt og det er det vi har spilt inn fra Trøndelag Ap til partiets vedtektsutvalg, sier Kjerkol, som også sitter i Aps sentralstyre, som skal behandle innstillingen til vedtektsutvalget.

VISER TIL ÅRSMØTET: Trond Giske sier det er årsmøtet i Trøndelag Ap som avgjør denne saken, ikke Ingvild Kjerkol.

Giske: – Avslappet forhold til det

Giske sier han ikke legger mye vekt på Kjerkols uttalelser.

– Jeg har et avslappet forhold til denne saken. Jeg er temmelig sikker på at det ikke er interne vedtekter i Ap som får velgerne tilbake.

– Halvparten av deres medlemmer er utenfor Trøndelag og vil ikke bli telt med når delegater skal velges til Trøndelag Aps årsmøte og landsmøtet?

– Hva Trøndelag Ap kommer til å mene om dette, vil bli bestemt på årsmøtet.