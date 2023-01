Satt fengslet i Tromsø – her er milliardærsønnen tilbake

TROMSØ (VG) Han synes rettssaken mot ham er bortkastet tid. Nå varmer Andrey Yakunin (47) opp til en ny runde på tiltalebenken – med en yacht-tur i fjordene utenfor Tromsø.

Den 88 fot (27 meter) lange seilbåten «Firebird» vekker oppsikt der den ligger til kai like ved Stortorget i Tromsø – sammen med langt mer beskjedne båter.

Masten på seilbåten er 38 meter høy – akkurat for lang til at han kan seile under Tromsøbrua like ved.

– Ikke spion

VG blir med om bord – bare noen dager før russisk-britiske Andrey Yakunin nok en gang skal møte i retten i forbindelse med ankesaken.

– Er du en spion?

– Nei, svarer 47-åringen.

– Og du er heller ikke en James Bond-skurk?

– Jeg håper ikke det. Jeg er heller ikke Elon Musk, men kanskje en dag, sier Yakunin.

1 / 8 PLASS: Hver krok av båten – som er utstyrt for arktiske ekspedisjoner – er i bruk. MASTER BEDROOM: I denne lugaren holder Yakunin selv og kona til når han de er ute på tur. Den fungerer også som hjemmekontor når han er ute på reise. SIKKERHETEN FØRST: Skipper Andy Lis og båteier Andrey Yakunin har en sikkerhetsbrief før avgang. STOLT: Andrey Yakunin (47) viser stolt fram båten han fikk bygget – og som sto klar i 2016. SLEDE: Under senga til Yakunin og kona ligger det blant annet en sammenleggbar slede. Her er han sammen med crewmedlem Carly Emes. NESTE TUR: Neste tur går til Møre og Romsdal. Et kart over skiområdene der henger synlig i båten. HJEMMEKONTOR: Verden hvilker ikke når Yakunin er på reise. Her viser han hjemmekontoret sitt om bord i yachten. SOVEROM: Båten er utstyrt med flere soverom og køyesenger. Det er plass til omtrent 11 personer samtidig, men da må noen dele seng. forrige neste fullskjerm PLASS: Hver krok av båten – som er utstyrt for arktiske ekspedisjoner – er i bruk.

47-åringen er tiltalt for å ha fløyet en hobbydrone på Svalbard, og dermed brutt sanksjonsforskriften som ble innført som en reaksjon på Russlands krig i Ukraina.

I forbindelse med saken i tingretten understreket påtalemyndigheten at det ikke var holdepunkter for å si at Yakunin har drevet med noen form for spionasje eller handlet på vegne av etterretning. I korte trekk handlet saken om hvordan man skal tolke sanksjonsforskriften.

17. oktober i Hammerfest i fjor gikk politiet til aksjon mot 47-åringen. Båten hans «Firebird» ble ransaket, og Yakunin ble sendt til fengselet i Tromsø.

1 / 7 SKIP’ OHOY: Skipper Andy Lis holder så kurs på Yakunins seiler-yacht. LYKKELIG: Ifølge ham selv er Andrey Yakunin (47) lykkelig når han får reise ut på havet utenfor Tromsø. HØYT OPP: Yakunin tok ut båten for å sjekke at den er i tipp-topp stand i forkant av neste ekskursjon. forrige neste fullskjerm

Arrestert i Hammerfest

Politiet har fortsatt to av dronene hans i beslag.

– Jeg var på fjelltur da politiet ransaket båten min. Og fikk en telefon fra skipperen min – Andy Lis – om at politiet var om bord. Han spurte om jeg kunne komme ned fort som mulig. Jeg samarbeider alltid med lokale myndigheter, så det gjorde jeg selvsagt umiddelbart, forteller Yakunin til VG.

Det endte med at han ble pågrepet og senere sendt til Tromsø. Totalt satt han varetektsfengslet i over seks uker.

– Du skjønner kanskje hvor frustrerende dette var? Jeg elsker jo å være i Tromsø, men det ble på feil måte, sier han med henvisning til tiden han tilbrakte i varetekt.

– Se så vakker naturen her er, selv på en gråværsdag. Da skjønner du hvorfor jeg må rydde opp i denne saken, sier Yakunin og peker ut i fjorden.

VIND I SEILENE: På havet utenfor Tromsø får Yakunin god fart og vind i seilene. Han håper på samme momentum når han denne uken skal møte statsadvokaten i retten i Tromsø.

47-åringen brukte tiden bak murene til å studere italiensk. Selv bor han for tiden i Italia der han arbeider med å bygge om et gammelt slott til en luksus-resort.

– Du tilbringer mye tid alene i varetekt. Så da må du være en god venn med deg selv. Og jeg synes «vi» kom godt overens, sier Yakunin.

Han forteller at han fikk dagene til å gå ved å sørge for å ha faste rutiner.

ANDEMOR: Carly Emes oppgave om bord i båten er å sørge for at journalistene som blir med på seilturen har alle fingre og tær i behold etterpå. Hun kaller oss spøkefullt for de lille andeungene hennes.

Sikkerhet først

Før avgang får VG en grundig sikkerhetsbrifing om reglene som gjelder om bord. For vår egen del, påpeker besetningen.

Det er både tauverk og vinsjer i bevegelse – og Yakunin ønsker aller helst at vi skal ha like mange fingre når vi forlater båten som da vi kom om bord.

– Ellers blir dere som meg, sier Yakunin, og viser frem den ene hånden som mangler en lillefinger etter en fjellklatrerulykke.

PASS PÅ: Russisk-britiske Andrey Yakunin ser helst at VGs utsendte har like mange fingre når vi går av båten som da vi kom om bord. Her viser han hva som skjedde etter en fjellklatrerulykke.

Tidligere har han leid ut båten for 45000 euro i uken (480.000 kroner). Men selv om du har pengene til rådighet, må du nok se langt etter en båttur med den nå ganske famøse «Firebird».

I fjor ble den registrert som privateid, og er ikke lenger tilgjengelig for utleie.

Yakunin har to heltidsansatte om bord i båten, og seiler med et crew som kan variere fra to til fem personer avhengig av hvor krevende turen er.

Familien bekymret

– Hvordan reagerte kona og barna dine da de hørte at du var arrestert i Norge?

– De var selvsagt veldig bekymret. Jeg tror ikke inntrykket fra fengsler i Hollywood-filmer hjelper her. Det var viktig for dem få kontakt med meg, og jeg brukte tid til å roe dem ned, sier Yakunin.

Han forteller at også faren – Vladimir Yakunin (74) – ble bekymret da han hørte at sønnen var fengslet i Norge.

– Enhver forelder ville nok vært bekymret. Men han vet jeg har klart meg bra i vanskelige situasjoner før, så han skjønte at det kom til å gå bra med meg.

Vladimir Yakunin, har vært en del av president Putins innerste krets i mange år. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

Som tidligere leder av det russiske jernbanenettet, hadde Vladimir Yakunin ansvar for rundt en million ansatte og fraktet en milliard passasjerer i løpet av året.

BERØMT FAR: Britene har i skrivende stund rettet sanksjoner mot Andrey Yakunins far, Vladimir Yakunin (74), som har bakgrunn som en av Russlands mektigste. Han styrte tidligere jernbanenettet i landet.

I skrivende stund har den britiske regjeringen innført sanksjoner mot faren. Men ikke mot sønnen, Andrey, som har britisk pass – og har bodd flere år i London.

– Det var ikke tryggere å ha deg på en celle i Tromsø enn ute på ekspedisjon eller på fjellklatring?

– Moren min syntes i alle fall det, svarer 47-åringen spøkefullt.

Feiret frihet med biff

Han forteller at det første han gjorde da han slapp ut av Tromsø fengsel var å fly til London, der han feiret sammen med barna.

– Vi dro ut på et skikkelig biffhus og spiste en skikkelig biff. Etterpå dro jeg tilbake til Italia, og da var det nok av ubesvarte e-poster å ta tak i, avslører han.

Etter at Yakunin ble frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett, er det ingen russiske borgere som har blitt tiltalt for å ulovlig ha flydd drone.

INGEN SKURK: – Jeg håper ikke det, svarer Andrey Yakunin når VG spør ham om han er en James Bond-skurk. Her er han i motorrommet til yachten.

– Det er nok naturlig inntil man får avklart lovligheten rundt dette, har statsadvokat Geir Evanger tidligere uttalt til VG.

Statsadvokaten er fortsatt uenig i tingrettens lovtolkning. Yakunins norske advokat, John Christian Elden, har tidligere uttalt at saken er så kompleks juridisk at den nok kan havne i Høyesterett igjen.

– Hva har denne rettssaken kostet deg?

– Tid, svarer Yakunin.

– Du er ikke bekymret for det finansielle aspektet?

– Selvsagt. Også vi teller på myntene. Det juridiske teamet har brukt i overkant av 2000 timer på å forstå en veldig viktig del av loven. Jeg skulle selvsagt ønske at disse talentfulle menneskene kunne brukt tiden og evnene sine på noe mer meningsfylt, sier Yakunin.

DYR BÅT: Hvor mye koster en slik båt, spør VGs journalist Preben Sørensen Olsen. Om du skulle bygd den i dag må du ut med 4–5 millioner pund, svarer den britisk-russiske oligarksønnen.

Viktig å rydde opp

Selv med en beskjeden timepris – og det er ingenting som tyder på at teamet rundt Yakunin tar seg beskjedent betalt – utgjør 2000 timer utgifter i millionklassen.

– Hvorfor er det så viktig for deg å bli frikjent i denne saken?

– Hovedsakelig er det viktig for oss at vi alltid opererer i overensstemmelse med myndighetene. For en yacht som besøker andre land, er det viktig å ha et rent rulleblad, og en positiv historikk. Havnemyndigheter kan gjøre livet ditt atskillig mer interessant dersom de selv ønsker det.

– Det samme gjelder i forretningsverdenen, tilføyer han.

Onsdag starter rettssaken mot Andrey Yakunin i Hålogaland lagmannsrett. Det er satt av to dager til å behandle den.

VEKKER OPPSIKT: Den 88 fot lange seilbåten blir lagt merke til der den ligger til kai i Tromsø, like ved Stortorget.

Videre planlegger russisk-briten å seile ned til Møre og Romsdal.

– Jeg har aldri vært der før, men alle sier at det er fantastisk. Etter det, skal jeg tilbake hit og være i Lyngen utover våren. Senere ønsker vi å seile vest til Island og Grønland. Vi krysser fingrene for et godt år med tanke på is, sier han.