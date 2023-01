FORSVANT: Odin André Hagen Jacobsen var 18 år gammel da han forsvant i 2018.

Saken etter savnede Odin (18) henlegges: − Vi er selvfølgelig skuffet

Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet i over fire år. Nå har Statsadvokatene i Trøndelag henlagt saken.

– Vi er selvfølgelig skuffet og uenige.

Det sier Odins far, Dan Yngve Jacobsen, til VG når henleggelsen er kjent.

Odin André Hagen Jacobsen forsvant natt til 18. november i 2018.

– Saken henlegges fordi etterforskningen viser at det ikke er begått noe straffbart forhold, skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Politiet har lagt til grunn at 18-åringen er død.

– Etter statsadvokatenes gjennomgang av det omfattende etterforskningsmaterialet er dette den eneste logiske forklaringen på at Odin ikke er funnet.

SIST SETT: Den siste observasjonen av Odin André Hagen Jacobsen ble gjort her.

Den siste sikre observasjonen viser Odin gå nedover Pir II i retning utløpet av Nidelven og mot Trondheimsfjorden.

Etter at han tar det siste skrittet ut av bildet ved havnen, er det ingen som vet hva som skjedde med ham. Dager senere blir flere av Odins eiendeler, som passet, funnet i havnen.

Det mest sannsynlige hendelsesforløpet er at han havnet i sjøen, skriver Statsadvokatene.

– Det fremstår som usannsynlig at han frivillig skal ha forsvunnet, idet sentrale gjenstander som pass, mobil og pengebok lå igjen på Brattøra Pir 2. At det ikke er et livstegn fra han i løpet av de fire årene det har gått etter forsvinningen, underbygger at han ikke er i live lengre.

Fant gjenstander

I april 2019 ble flere av Odins brente gjenstander funnet ved Jonsvatnet.

Politiets etterforsket da forsvinningen som at det kunne være en drapssak.

I august 2020 ble en mann i 40-årene har siktet for falsk forklaring i Odin-saken. Mannen erkjente å ha tatt Odins eiendeler og fraktet dem til Jonsvatnet og tent på dem. Mistanken om at Odin ble utsatt for en straffbar handling ble igjen betydelig svekket.