SPØRRETIMEN: Statsministeren i duell med Høyres Nikolai Astrup onsdag formiddag.

Støre om strømkrisen: Hvilken stein var Høyre under i åtte år?

Statsminister Jona Gahr Støre slo hardt tilbake mot Høyre da han fikk strøm-kritikk i Stortinget onsdag - og beskyldte Erna Solbergs parti for å ha sovet i timen.

– Hvilken sten var Høyre under i 8 år, spurte Støre retorisk , etter å ha fått kritikk fra Høyres energipolitiker Nikolai Astrup.

Astrup mente regjeringen har somlet med å bygge ut havvind og annen ny kraft til det norske strømnettet.

I Stortingets spontanspørretime onsdag formiddag sa Astrup at regjeringen nå må snu alle steiner for å få full utbygging av to havvind-områder: Utsira og Sørlige Nordsjø 2.

Slo tilbake

Men Støre slo tilbake og beskyldte Høyre i regjeringsperioden fra 2013 til 2019 for å stoppe all utbygging av vindkraft på land, og for ikke å få fram vilkårene for utbygging av havvind:

– Jeg er enig i at løsningen er at vi må ha mer kraft. Men hvilken stein var Høyre under i 8 år? De så ikke denne utfordringen komme. Hele samfunnet snakket om elektrifisering, men da vi kom i regjeringskontorene, var det svært lite som skjedde: Full stopp i all landbasert vindkraft, treg fremdrift på Enøk og på havvind var det bare to halve årsverk i departementet. Så det er denne regjeringen som har kommet i gang med løftet for å skaffe mer kraft, sa Støre.

Uenige

Støre lovet at hans regjering ved alle korsveier skal se etter løsninger som gjør at ny kraftutbygging skal skje så raskt som mulig.

– Det måtte en ny regjering til for å komme ut av den søvndyssende under-stenen-tilværelsen som Høyre befant seg under i 8 år, sa Støre.

Men Astrup er - ikke overraskende - ikke enig i Støres historiebeskrivelse. Astrup viste til at det ble bygget ut mye kraft under forrige regjering, og pekte på at Støre-regjeringen legger opp til å bygge ut mindre havvind i sørlige Nordsjø i første fase, enn Solberg-regjeringen la opp til.

Stein til byrden

Også Sofie Marhaug (Rødt) ville snakke om stein og strøm i spontanspørretimen:

– Regjeringen sier de vil snu alle steiner. Men det hjelper lite om man legger alle steinene tilbake på plass. Det er å legge stein til byrden for folk flest, sa Marhaug.