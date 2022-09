Aktiver kart

Alvorlig knivstikking i Stad kommune

Politiet har kontroll på en antatt gjerningsperson etter en knivstikking på en privat adresse i Nordfjordeid i Stad kommune søndag, opplyser Vest politidistrikt.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Saken oppdateres.

Hendelsen fremstår som alvorlig, opplyser politiet i en pressemelding. Begge de involverte er i 20-årene.

Den fornærmede er fløyet til Haukeland sykehus med ukjent skadetilstand, men var bevisst da han ble hentet av helse.

Politiet oppgir at det ikke var noen familiær relasjonen mellom antatt gjerningsperson og fornærmede, men mistenker at det var en vennskapelig relasjon mellom de to involverte.

Antatt gjerningsperson har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer, og politiet har ikke tatt stilling til varetektsfengsling.

– Mannen er pågrepet og brakt til politistasjonen for innledende avhør. Nå får vi se hvordan han forklarer seg og så kommer vi tilbake til det, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund.

Det ble brukt kniv i voldsepisoden, men politiet har ingen videre opplysninger om våpenet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 09.26 søndag formiddag etter tips fra beboere i nabolaget.