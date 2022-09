Flykaptein hadde hele familien med som besetning

Det tilhører sjeldenhetene at kabinpersonalet på et fly tilhører samme familie. Unntaket skjedde da Icelandair fløy fra Keflavik til Washington D.C. nylig.

Da Icelandair-flyet fra Island til Washington D.C. tok av, fløy kaptein og far Ingvar Mar Jónsson sammen med sin kone og deres tre døtre.

Mamma Sigríður jobbet som kabinansatt og det gjorde også parets tre døtre – Nína, Ingibjörg og Sigríður. I tillegg besto besetningen av styrmann og en kabinansatt til, skriver Flysmart24.

At foreldre deler cockpit eller jobber på samme fly, er ikke lenger så uvanlig, ifølge publikasjonen. Den islandske historien skal derimot være unik fordi hele familien er ansatt i det nasjonale, islandske flyselskapet.

– Det var ikke annerledes enn noen annen flytur. Alle gjorde jobben sin og alt gikk profesjonelt. Det var ikke noe veldig familieaktig med selve flyturen, forsikrer pilot Ingvar Mar Jónsson i et intervju med Morgunbladid.

Ferie på jobb

Da foreldrene oppdaget at det var mulig å samle hele familien på én og samme flytur, ba de aktivt selskapet om å bli satt opp som mannskap.

Ønsket ble innfridd og kunne hypotetisk sett ha ført til følgende annonsering før avgang:

«Kapteinen og hans familie ønsker alle passasjerer velkommen om bord på denne flygingen.»

Etter at det ble klart at familiemedlemmene fikk jobbe på samme skift til USA, inviterte de Nannas mor og to av døtrenes ektefeller med på flyturen.

– Vi stoppet i 24 timer i Washington, og det var selvfølgelig fantastisk å være sammen med familien, men på jobb var det som alle andre fly, sier pilot og familiefar Ingvar i intervjuet med Morgunbladid.

Flyfamilie

De to foreldrene møttes gjennom jobbene sine i Icelandair. Pilot Ingvar startet i jobben i 1996, mens ektefellen Sigríður Nanna var på plass ett år senere.

Sigríður Nanna kommer fra en stor luftfartsfamilie. Hennes far og bestefar var begge flykontrollører i selskapet. Sigríðar Nannas grandonkel jobbet som flykontrollør i Icelandair i flere tiår.

Nå jobber broren hennes som flykontrollør, mens hans kone er flyvertinne. I tillegg er Sigríðar Nannas søster også flyvertinne.

Foruten de tre flyvertinnedøtrene har paret har også en tenåringssønn. han skal ifølge pilotpappa Ingvar så langt ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre i fremtiden. Sønnen skal imidlertid ikke være like opptatt av luftfartssektoren som søstrene sine.

