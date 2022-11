Polsk politi: Norsk statsborger mistenkt for drap

Polsk politi bekrefter at de mistenker en norsk mann for å ha drept kjæresten sin og bortført deres felles barn i Polen. I Danmark ble bilen stoppet og jenta funnet i god behold.

Det polske politiet gikk lørdag kveld ut med en etterlysning om en savnet jente - en såkalt «child alert».

Jentas mor ble funnet drept klokken 17 lørdag kveld, bekrefter pressetalsmann Sebstain Glen i Krakow-politiet til VG. Kjæresten hennes, en norsk statsborger er mistenkt for drapet og for å ha bortført deres datter.







Nå er hun imidlertid funnet i god behold i Danmark, fordi bilen ble stoppet av dansk politi.

Glen i Krakow-politiet sier at de varslet politiet i andre land fordi mistenkte hadde bil.

– Mannen hadde bil så vi har varslet andre land, også Norge, fordi han kjøre avgårde, sier Glen.

VG meldte først at den drepte kvinnen er norsk etter at politiet i Polen sa dette, ifølge TV 2. VG har senere snakket med politiet i Polen selv og de sier at den drepte kvinnen er polsk.