Norsk statsborger mistenkt for drap

En norsk statsborger er mistenkt for å ha drept sin polske kjæreste og bortført deres felles datter. Mannen er pågrepet i Danmark - og jenta er i god behold.

Søndag morgen bekrefter dansk politi at de lørdag klokken 22:37 pågrep en nordmann i København, mistenkt for drap begått i polen. Mannen er internasjonalt etterlyst, skriver de.

Det polske politiet gikk lørdag kveld ut med en etterlysning om en savnet jente - en såkalt «child alert».







Jentas mor ble funnet drept klokken 17 lørdag kveld, bekrefter pressetalsmann Sebstain Glen i Krakow-politiet til VG. Hun ble ifølge polske medier funnet av sin far. Kjæresten hennes, en norsk statsborger er mistenkt for drapet og for å ha bortført deres datter.

Datter i god behold

Bilen med den mistenkte nordmannen ble stoppet av dansk politi, tvitrer polsk politi rundt kvart over elleve lørdag kveld. Datteren ble funnet samtidig, i god behold.

Glen i Krakow-politiet sier at de varslet politiet i andre land fordi mistenkte hadde bil.

– Mannen hadde bil så vi har varslet andre land, også Norge, fordi han kjørte avgårde, sier Glen.

På Twitter takker polsk politi for samarbeidet.

Politiet i København skriver på Twitter at nordmannen skal fremstilles for fengsling senere i dag med lukkede dører.

UD undersøker saken

Utenriksdepartementet er blitt kjent med saken via media, sier pressevakt Mathias Rongved til VG.

– UD undersøker nå saken, sier han videre.

VG meldte først at den drepte kvinnen er norsk etter at politiet i Polen sa dette, ifølge TV 2. VG har senere snakket med politiet i Polen selv og de sier at den drepte kvinnen er polsk.