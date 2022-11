VIL HJELPE BARNA: Abid Raja (V) etterlyser en mer aktiv regjering for å hjelpe streikerammede familier. Barnehagestreiken har snart vart i en måned.

Abid Raja: Vil gi omsorgsdager til streikerammede foreldre

Abid Raja (V) mener kunnskapsministeren er for tafatt under barnehagestreiken. Han foreslår at regjeringen gir streikerammede foreldre adgang til å ta ut flere omsorgsdager.

Slik kan mange unngå å ta ut ulønnet permisjon fra sine arbeidssteder, begrunner Abid Raja.

Han tenker spesielt på aleneforeldre og økonomisk vanskeligstilte familier som virkelig blir rammet av den snart fire uker lange streiken i private barnehager.

Tirsdag ble det brudd den i den frivillige meglingen om en fremtidig pensjon for de streikende i private barnehager.

Venstre-nestlederen sitter i Stortingets utdanningskomité, som også er ansvarlig for barnehagesaker. Han har lenge observert hvor viktig barnehagen er for svært mange barn og familier.

MARKERING: Streikende barnehageansatte har hatt flere markeringer utenfor Stortinget de siste ukene, senest ved lunsjtider fredag.

– Mange foreldre og familier har det svært vanskelig nå. Jeg tenker spesielt på familier som har det tungt økonomisk og sosialt. Noen barn har spesielt godt av å ha en trygg, fast barnehageplass, sier Raja, som selv har skrevet bok om sin egen vanskelige oppvekst i Iladalen i Oslo.

Nå vil politikeren bidra til at foreldre slipper en enda tøffere økonomisk belastning ved å måtte ta ut ulønnet permisjon fra jobbene sine for å passe streikerammede barn.

– Alle har ikke råd til å ta ulønnet permisjon. Alle har ikke besteforeldre i nærheten som kan bidra med barnepass. Derfor bør samfunnet og kunnskapsministeren stille opp, krever Raja.

BARNEHAGESTATSRÅD: Tonje Brenna (Ap) er kunnskapsminister, og har dermed også politisk ansvar for barnehagene.

– En statsråd kan ikke gripe inn i en streik og konflikt mellom partene i arbeidslivet?

– Nei, men nå er Tonje Brenna totalt fraværende. Det kan se ut som om skole- og barnehagestatsråden gjemmer seg - slik jeg oppfattet at hun gjorde under lærerstreiken i høst. Jeg vil utfordre henne og barneminister Kjersti Toppe (Sp) til å utvide antall omsorgsdager for foreldre som er streikerammet. Staten bør ta regningen for dette, sier Abid Raja.

Han er i ferd med å forfatte et brev om forslaget. Raja er usikker på om regjeringen kan gjøre et vedtak om dette på egen kjøl, eller om det krever et vedtak i Stortinget.

– I så fall er sjansene meget gode for et flertall, nærmest forskutterer Raja, som senest i fjor selv var statsråd og kulturminister.

Ingen åpning for Raja-løsning

I regjeringen er det ingen åpning for en slik løsning som Raja foreslår. Kunnskapsminister Tonje Brenna skriver i en e-post til VG:

– Dette er en lovlig arbeidskonflikt og det er opp til partene å finne en løsning. Det Raja her foreslår er det samme som å blande seg inn i en lovlig streik, noe jeg ikke har planer om å gjøre.

Hun legger til at:

– For øvrig ligger regelverket med sykedager hos AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

MEKTIG DUO: Statsminister Jonas Gahr Støre og arbeidsminister Marte Mjøs Persen har sittet i regjering sammen i over et år.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har det politiske ansvaret for både omsorgsdager - og bruken av tvungen lønnsnemnd - som regjeringen brukte for å avslutte høstens lærerstreik.

– Jeg har forståelse for at streiken i private barnehager er en belastning for mange foreldre, men ordningen med omsorgspenger er en helserelatert ytelse, skriver Persen i en e-post.

– Uheldig, men vanlig konsekvens

Hun minner om hva streik som et lovlig virkemiddel i en arbeidskonflikt innebærer.

– Belastninger for uskyldige tredjeparter er en uheldig, men vanlig konsekvens av streik og andre konflikter i arbeidslivet. Dette er et av flere forhold som partene i arbeidslivet må ta med i betraktningen når de vurderer hvilke virkemidler de vil ta i bruk.

– Dersom slike kostnader overtas eller i stor grad bøtes på av staten, vil det kunne påvirke partenes vurdering av virkemiddelbruk og også redusere presset på partene til å komme til enighet, slik at konflikten avsluttes, skriver arbeidsministeren.