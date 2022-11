TRIO: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp) under en pressekonferanse om klimatoppmøtet torsdag.

Krever mer enn nye klimamål: − Har levert fint lite

Opposisjonen på Stortinget og klimaorganisasjonene gir regjeringen ros for nye klimamål til FN. Men de ber om mer. – Så langt har regjeringen levert fint lite, mener Høyre.

Norge melder inn et nytt og mer ambisiøst klimamål til FN. Det ble kjent under en pressekonferanse torsdag.

Norge forplikter seg til å redusere CO₂-utslippene med 55 prosent overfor FN – det samme som regjeringen har lovet nasjonalt. Løftet kommer dager før FNs årlige klimatoppmøte finner sted.

– 55 prosent er en skjerpet ambisjon. Kursen er satt for å nå det målet, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG på pressekonferansen.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) utdypet:

– Det vi gjør nå er å forplikte oss overfor FN. Så det blir ikke strengere krav i Norge enn det var i går.

Det nye løftet mottar både ros og ris.

TIL EGYPT: Klimaminister Espen Barth Eide setter kursen mot klimatoppmøtet i Egypt om få dager – med et nytt løfte i bagasjen.

Rører ikke forbruket

Anja Bakken Riise, leder for Fremtiden i våre hender, mener det er på sin plass med skryt.

– Dette er et viktig signal fra regjeringen i forkant av klimatoppmøtet. Ved å øke ambisjonene våre til FN, bidrar Norge til nødvendig oppskalering av forpliktelsene. Det skal de ha skryt for, sier Riise.

Samtidig etterspør hun de konkrete tiltakene.

Hun peker også på at det Norge nå har lovet, kun går ut på utslipp innenfor norske grenser. Utslippene nordmenn har fra forbruket av varer fra utlandet, telles ikke med. Det samme gjelder forbruket av norsk olje og gass, som også skjer i utlandet.

– Vi kan på ingen måte si oss fornøyde nå. Den største og viktigste jobben gjenstår; nemlig å fylle målet med tiltak som kutter disse utslippene.

IKKE FORNØYD ENNÅ: Anja Bakken Riise, leder for Fremtiden i våre hender.

– Bør legge seg høyere

Statsminister Støre har forklart at Norge nå legger seg på samme linje som EU, der det uttalte målet er å kutte med 55 prosent i klimagasser innen 2030.

Kirkens Nødhjelps seniorrådgiver, Håkon Grindheim, sier at det er ingen grunn til å sette taket der.

– Støre overdriver effekten av at Norge skal ha det samme målet som EU. Som et land som står utenfor EU og derfor leverer sitt eget mål, er det langt viktigere at Norge legger seg høyere enn EU for å legge press på dem, sier Grindheim.

Han viser til at Danmark har et nasjonalt mål om å kutte 70 prosent innen 2030, men kan ikke levere det til FN fordi EU leverer mål som én enhet.

– Den muligheten har Norge, poengterer Grindheim.

PEKER PÅ DANMARK: Håkon Grindheim er seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Kritiserer ny kraftskatt

Høyres Nikolai Astrup mener at regjeringen ikke har vist hvilke tiltak som skal gi disse utslippskuttene.

– Det hjelper ikke å sette seg enda høyere mål, når politikken som føres ikke når de målene vi hadde fra før. Så langt har regjeringen levert fint lite i klimapolitikken, mener Astrup.

Han viser til regjeringens forslag om 40 prosent skatt for vindkraft, som Astrup sier fører til at prosjekter for fornybar energi legges på is.

– Klimakrisen er her nå. Konsekvensene er tørke, ekstremvær og liv som går tapt. Vi har ikke tid til dårlige utredede skatteforslag som stikker kjepper i hjulene, sier Astrup i en uttalelse.

BER OM MER ENN MÅL: Nikolai Astrup i Høyre.

SV tar det inn i forhandlinger

De fleste opposisjonspartiene peker på at regjeringen ikke har vist at de har tiltakene til å innfri målet.

SVs klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, sier det er bra at regjeringen melder inn et nytt klimamål, men:

– Dessverre har regjeringen lagt fram et forslag til statsbudsjett som hverken når de gamle målene eller disse nye. Vi styrer mot økte klimagassutslipp i Norge nå, og trenger både mål og en plan for å nå målet, sier Haltbrekken.

I neste uke skal regjeringen gå inn i forhandlinger med nettopp SV, for å sikre nødvendig flertall for statsbudsjettet.

– Dette gir motivasjon for budsjettforhandlingene som starter mandag, og derfor forventer vi at regjeringen legger fram en ny liste med utslippskutt til uken.

SKAL FORHANDLE: SVs klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken. Her under et besøk ved Sogn trafostasjon i august.

Rødt vil selv legge fram planer for 60 prosent klimakutt i neste uke, ifølge Sofie Marhaug, klimapolitisk talsperson.

– Vi håper regjeringen vil bruke alle venstresidas mandater for å forsterke en rettferdig miljøpolitikk. Den må ta inn over seg at det er de rikeste som står for de største utslippene, og må tåle de hardeste grepene, mens vi får flere rettferdige klimaløsninger for vanlige folk, sier Marhaug.

– Vi må få slutt på luksusforbruket til de få.

Ber regjeringen skrote oljeprosjekt

Ny leder av Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad, sier at han er glad for det nye FN-målet på 55 prosent, men ber regjeringen skrinlegge planene om å bygge ut oljefeltet Wisting for å vise at de mener alvor.

– Skal Norge ha et fnugg av troverdighet under klimaforhandlingene og få mulighet til å påvirke, bør de gå ut med at de vil skrinlegge oljefeltet Wisting sporenstreks. Det holder ikke med høyere mål, når politikken i praksis ikke kutter i nærheten av dette, sier Hermstad.

UT MED WISTING: Leder av Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad.

Regjeringens politikk kutter i praksis rundt 10 prosent innen 2030, ifølge miljøstiftelsen Zero. Klimaministeren har understreket at Norge vil holde løftene vi har gitt EU, om 40 prosent klimakutt før 2030. Dette målet er nå foreldet.

– Når regjeringen fortsetter å lete etter mer olje og gass, og vil påbegynne verdens nordligste oljefelt, Wisting, så undergraves Norges troverdighet og mulighet til å få gjennomslag på klimatoppmøtet i Egypt om få dager. Hvem ønsker å høre på en regjering som legger alle sine penger i mer olje og gass, i forhandlinger om hvordan vi skal kutte utslipp? spør Hermstad.

– Vil fremstå som flinkest i klassen

Frp er det eneste av partiene på Stortinget som reagerer negativt på selve målet.

Partiet har tatt til orde for at klimakuttene heller bør tas i andre land, med billigere virkemidler.

– Det pågår for tiden en overbudskamp mellom de norske partiene om nye klimamål, som ikke tar hensyn til at klimautfordringene er globale. Det virker som at regjeringen er mest opptatt av å fremstå som flinkest i klassen for å få skryt av andre land, enn å støtte tiltak som faktisk virker, sier Marius Arion Nilsen i Frp.