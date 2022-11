FLERE FORKLARINGER: Departementet til justisminister Emilie Enger Mehl har gitt vidt ulike versjoner av hvilke stillingskrav som gjelder for ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste.

Justisministeren gjør ny helomvending

Emilie Enger Mehl gir Stortinget en helt ny forklaring om reglene som førte til at varsleren Øyvind Tenold ble sagt opp. Advokat kaller det oppsiktsvekkende.

– Nå kjenner jeg meg veldig alene. Det er nesten sånn at jeg mister pusten, sier Tenold.

VG har avslørt at Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt i juni – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019, etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til de hemmelige PST-dokumentene: Først av politimesteren. Så av sjefen for PST.

Tenold mener kravet ble oppkonstruert for å kvitte seg med ham.

Justisdepartementet gikk først god for kravet om to autoriseringer, men snudde forrige mandag og ville ikke lenger svare på om stillingskravet fra PST er lovlig – eller når det ble innført.

Dette skjedde etter at en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, Carsten Rapp, uttalte at PST har misforstått loven.

Flere justispolitikere har nå bedt justisminister Mehl om en avklaring:

«Er PSTs krav om dobbel autorisasjon lovlig – og når ble kravet om at lokale PST-ledere skal gjennomgå en slik autorisasjon eventuelt innført?» spurte justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) i et skriftlig spørsmål til justisministeren forrige uke.

Nå har Mehl snudd på nytt og svart at kravet om dobbelt autorisering av PST-ansatte i distriktene er hjemlet i sikkerhetsloven og har blitt presisert «over tid.» Ifølge opplysninger fra PST fremkommer dette i et styringsdokument fra 2019, beskrives det i brevet.

Øyvind Tenolds advokat reagerer på uttalelsen fra Mehl.

– Det er oppsiktsvekkende når statsråden her kommer med enda en ny versjon av hvor og når et krav om dobbelt autorisasjon er innført, sier Frode Sulland til VG.

Hans klient har også lest brevet til Mehl.

– Vi har spurt PST i to år om når dette kravet oppsto, og så dukker fasit plutselig opp nå? Det er ikke troverdig, sier Tenold.

TUNGT: Øyvind Tenold fotografert utenfor huset sitt i Bergen.

Han kaller det «surrealistisk» at VG har spurt både PST, Politidirektoratet og Justisdepartementet i flere uker om svar.

– Så kommer Mehl på banen, med et helt nytt årstall, og det er 2019?

Politidirektøren vil ikke svare

I fjor skrev tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til advokat Sulland at kravet ble innført i 2018. Hverken PST eller Justisdepartementet ønsker i dag å bekrefte dette. Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST har isteden sendt VG et utdrag fra en rapport fra 2017, der delt autorisasjonsansvar omtales.

Hugubakken har ikke svart VG på når kravet eventuelt ble innført i praksis. Det samme gjelder Politidirektør Benedicte Bjørnland som var sjef for PST i både 2017, 2018 og frem til våren 2019.

Advokat Frode Sulland mener det nye svaret fra justisminister Mehl gjør oppsigelsen av Tenold mer uklar enn noen gang.

– Sammenholdt med tidligere uttalelser fra ulike politimyndigheter, viser det at det ikke kan gis noen presise opplysninger om tidspunktet for innføring av et nytt krav om dobbeltautorisasjon, sier han.

– Hverken hvordan dette er blitt gjort og av hvem – hvis det overhodet er innført.

UFORSTÅELIG: Advokat Frode Sulland etterlyser klare svar.

Gir ikke innsyn

VG har bedt både PST og Justisdepartementet om innsyn i styringsdokumentet som justisminister Mehl henviser til i brevet til justispolitiker Thorsvik – uten å få det.

I en e-post til VG formidler kommunikasjonsenheten i Justisdepartementet at styringsdokumentet fra oktober 2019 «er et internt dokument i PST for ivaretagelse av PSTs forebyggende sikkerhetsarbeid.»

Justisminister Mehl har ikke svart på VGs spørsmål:

Når ble kravet innført og kommunisert til politimestrene i de ulike distriktene?

Hvorfor er ikke styringsdokumentet nevnt i noen brev fra Justisdepartementet, PST eller Politidirektoratet for årene 2019, 2020 og 2021, sendt til Tenolds advokat?

Til VG gjentar departementet at en ansatt i PST kan ha to eller flere autoriserende virksomhetsledere, dersom personell skal ha tilgang til gradert informasjon fra flere virksomheter. Men da Tenold kom tilbake på jobb i 2019 og trengte tilgang til PSTs hemmelige dokumenter, nektet daværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold å autorisere ham. Han mente det kunne være i strid med loven. Dermed havnet saken på bordet til Justisdepartementet.

I et brev til Politidirektoratet i begynnelsen av 2020, skrev Justisdepartementet at politimesteren er virksomhetens leder og autorisasjonsansvarlig: «Det er politimesteren som treffer den endelige beslutningen i sak av autorisasjon av sine medarbeidere.»

Tenold reagerer på at justisministeren nå sier noe annet.

– Hvorfor gjelder plutselig ikke det de skrev i 2020 lenger? spør han.

– Det er skuffende og vondt at statsråden nå stiller seg bak PST som har ønsket å kvitte seg med meg, men unnlater å opplyse Stortinget om hva hennes eget departement har fastslått tidligere. Det er nesten uvirkelig, og det er fryktelig tungt, sier Tenold.

– Fant opp et stillingsvilkår

Tenold ble autorisert av politimesteren i Sør-Vest politidistrikt sommeren 2020 og var klar til å gjeninntre i lederstillingen i Bergen, da kravet om PST-autoriseringen dukket opp.

Politimesteren har tidligere uttalt til VG at han ikke fant et rettslig grunnlag for kravet.

– PST fant opp et stillingsvilkår for å få meg ut, mener Tenold.

Han nektet å stille til en ny autorisasjonssamtale i frykt for at PST ville fatte en negativ autorisasjonsavgjørelse. Dette førte til at Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for PST Vest 14. juni i år.

Avgjørelsen er klaget inn for det lokale ansettelsesrådet. Ifølge Vest politidistrikt er det ikke satt en dato for ny behandling av saken.

I en e-post fra Justisdepartementet til VG presiserer de at saken med Øyvind Tenold ble håndtert før nåværende statsråd tiltrådte.