VOKSER IKKE INN I HIMMELEN: Boligprisene falt siste måned, særlig i Oslo hvor dette bildet er tatt på Sørenga. Men året under ett er fortsatt i pluss.

Derfor bykser renten oppover

Renteøkninger, inflasjon, dyrtid. Hvorfor hopper renten når inflasjonen går bananas?

Helt enkelt forklart: Renten går opp for at vi ikke skal bruke enda mer penger, etterspørre flere varer og dermed gjøre alt enda dyrere.

Professor i samfunnsøkonomi Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen forklarer hvorfor alt henger sammen med alt.

– Det er inflasjonen som har skylden. Man setter opp renten for at folk skal låne mindre og spare mer. På den måten blir etterspørselen lavere, og da skal prisene gå ned, forklarer han.

Info Hva betyr inflasjon? Inflasjon er en vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon gjør at du får færre varer og tjenester for 100 kroner. I Norge måler vi inflasjon ved prosentvis endring i konsumprisindeksen (KPI). Denne indeksen viser endringer i prisene på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår. Det motsatte av inflasjon er deflasjon. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Hva har krigen i Ukraina hatt å si for prisstigningen?

– Ukraina har mye å si både når det gjelder mat-og energipriser. Samtidig har man brukt alt for mye penger over lengre tid i store deler av verden. Når boliger i tillegg er så dyre som de er nå, og det blir dyrere å ta opp lån kan man ikke låne like mye lenger, og det presser også boligprisene ned, sier Grytten.

Ola H. Grytten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Torsdag kom det ferske boligpristall som viser at det er nettopp det som holder på å skje.

Prisene falt med 1,9 prosent i oktober. Og aller mest falt de i Oslo hvor de nominelt gikk ned hele 3,2 prosent og sesongkorrigert 1,9 prosent.

Men fortsatt er boligprisene opp 4,7 prosent så langt i år. Og når de går ned nå, må man huske på at både bolig- og hyttepriser bykset opp under pandemien da folk ikke hadde stort annet å bruke penger på.

Da vi endelig fikk lov å reise utenlands igjen, spise på restaurant og gå på kino i stedet for å gå gratis tur i skogen, føk prisene i været.

Den norske inflasjonen – prisveksten – har riktignok ikke steget like mye som i eurosonen hvor den var rekordhøye 10,7 prosent i oktober målt mot samme måned i fjor. Her på berget er 12 måneders veksten i konsumprisindeksen (KPI) «bare» 6,9 prosent.

Det er ikke bare matvarer som har blitt dyrere. Strøm, drivstoff, byggevarer, husleie, flyreiser og nær sagt alt annet har også gått opp.

Her kan du sjekke prisøkningen på mat og andre varer.

Info Hva er rente? Rente er prisen man betaler for å kunne få disposisjonsrett over kapital. Ved innskudd av kapital i en bank, betaler banken rente for å kunne disponere denne kapitalen. Ved lån av kapital fra en finansinstitusjon, betaler låntaker rente for å kunne disponere lånebeløpet. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Derfor tar Norges Bank grep. De må gi oss en kalddusj for at ikke spiralen skal fortsette oppover. Og det ser ut til å funke.

– Vi ser klare tegn til nedkjøling i boligmarkedet. Nå er det slik at vi hadde ventet at boligprisene skulle falle, men fallet har vært litt større enn vi har lagt til grunn også i oktober, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24 torsdag.

Ikke rart at renteøkningene biter; vi har enormt mye gjeld.

– Nordmenn er veldig forgjeldet. Dansker og svensker har mindre gjeld per husholdning og der er det vanligere med fastrenteavtaler. Vi tåler egentlig ikke så veldig store renteøkninger, sier Grytten.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa nylig at en vanlig barnefamilie har om lag 3,4 millioner kroner i lån. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at par med barn under fem år i snitt hadde 3,3 millioner i gjeld i 2020.

Da gjør rentehopp et stort innhugg i familieøkonomien.

Norges Bank satte torsdag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,5. I store deler av 2020 og 2021 var den null.

OPP: Her kan du se hvordan styringsrenten har beveget seg de siste årene.

– Rentenivået har vært kunstig lavt. En boliglånsrente på fire-fem prosent er mer naturlig enn en rente på to prosent, sier Grytten som mener det er dette nivået man kan forvente på boliglånet fremover.

Norges bank har sagt at styringsrenten, den renten bankene får på sine innskudd i sentralbanken, mest sannsynlig settes videre opp i desember. I tidligere prognoser har Norges Bank lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Det vil igjen slå ut i boliglånsrentene. Det er kanskje en mager trøst, men de har vært mye høyere før. I 1987 var gjennomsnittlig nominell utlånsrente hele 16,8 prosent.