SIKTET: Her Norges arktiske universitet i Tromsø, hvor José Assis Giammaria, eller russiske Mikhail Valerjevitsj Mikusjin, jobbet.

UiT-rektor etter siktelsen: − En helt annen type spionasje

Universitetet har hatt flere møter med PST denne uken. – Dette spionasjetilfellet er på et annet nivå og langt mer avansert, sier rektor ved skolen.

PST har nå siktet gjesteforskeren som jobbet ved universitetet i Tromsø (UiT) for spionasje mot statshemmeligheter.

Mannen gikk under navnet Jose Assis Giammaria med brasiliansk pass, men PST mener mannen i realiteten heter Mikhail Mikusjin og er på oppdrag fra russisk etterretning.

– Det er vel egentlig ikke en unaturlig utvikling, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT til VG etter siktelsen.

– Vi må legge til grunn at myndighetene nå har et solid grunnlag for å gå til siktelse. Men så er det også slik at når man sikter en person, så utløser det rettigheter for vedkommende, fortsetter han.

– Hvordan er beskjeden om siktelsen blitt mottatt internt?

– Dette er møtt med sjokk og vantro i miljøet fordi man føler at man har en i sin krets som er en helt annen enn den man trodde, med et helt annet formål. Det oppfattes som et svik, sier han.

SJOKK OG VANNTRO: De ansatte ved universitetet har reagert med sjokk og vanntro etter spionsiktelsen.

– Et annet nivå

Olsen understreker at det ikke er slik at universitetet ikke er forberedt på at de kan være utsatt for spionasje, men at det stort sett har handlet om folk som har hatt som mål å ulovlig tilegne seg teknologi eller informasjon som de ellers ikke har tilgang ting.

– Dette spionasjetilfellet er på et annet nivå og langt mer avansert. Det er mer av det spektakulære slaget, sier han.

VG og gravejournalistene i Bellingcat har sett dokumentasjon som knytter spionsiktede Mikhail Valerjevitsj Mikusjin til den russiske etteretningstjenesten GRU.

Den siktede gjesteforeleseren fastholder at han er brasiliansk, og erkjenner ikke straffskyld.

SIKTET: PST har identifisert den siktede gjesteforskeren Mikusjin ble fredag siktet for spionasje.

– Det er en helt annen type spionasje som vi er mindre forberedt på. Og PST har vært tydelige med oss: Vi kunne på ingen måte avdekket eller avslørt dette, sier Olsen.

– Kan du utdype?

– Hvis det stemmer at dette er en person som er tilknyttet russisk etterretning, så har spionasjen en profesjonalitet som går langt over det vi er i stand til å sjekke, svarer rektoren.

Universitetet har i utgangspunktet regelmessige møter med PST om trusselbildet og å få råd og veiledning rundt spionasje. Men det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for å sjekke utlendinger som vil oppholde seg i Norge, ifølge rektoren.

– Det er dermed ikke sagt at de ikke har gjort en god jobb, sier Olsen.

Olsen trekker frem at dersom det PST har avdekket stemmer, er det en vellykket operasjon for myndighetene.

Møter med PST

– Har dere mottatt ny informasjon siden siktede ble pågrepet mandag?

– Vi har hatt møter med PST gjennom hele denne uken for å bli orientert om pågripelsen og det videre arbeidet vårt. PST har ønsket å intervjue en del av våre ansatte, sier Olsen.

Universitetets prioritet har vært å følge opp de ansatte.

– Det er krevende når en man samarbeider med blir pågrepet. Og det er ikke mindre utfordrende at siktelsen er av den typen den er, sier han.

Olsen er bekymret for om siktelsen vil skade renommeet til universitetet.

– Det er et ytterst relevant fagmiljø, særlig i den geopolitiske situasjonen vi står i, sier han.