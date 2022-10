UTE I KULDEN: (F.v.) Eldbjørg Kjøstvedt, Jorunn Hantveit, Randi Klavenes, Inge Kate Nøvik og Betten Geheb husker hvordan byen tok avstand fra Viggo Kristiansen og familien hans etter Baneheia-drapene i 2000.

Ønsker Viggo Kristiansen velkommen hjem: − Hele byens ansvar at han skal få et godt liv

KRISTIANSAND (VG) I over 20 år var Viggo Kristiansen (43) stemplet som barneovergriper og drapsmann i hjembyen. Nå skal han sannsynligvis frifinnes, men blir han renvasket?

«Som å banne i kirken.»

Lenge var det sånn det føltes å tvile høyt på at Viggo Kristiansen sto bak Baneheia-drapene, forteller Jorunn Hantveit.

75-åringen har nettopp gjennomført sitt daglige morgenbad på bystranden i Kristiansand sammen med seks andre badevenninner. Temperaturen i vannet er 9,8 grader kaldt, i hvert fall ifølge termometeret de har med seg.

Kvinnene på bryggen er i aldersgruppen 75–85 og husker godt hvordan drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) rystet hele byen i mai 2000.

De to små jentene var selv ute for å bade kvelden de forsvant. De siste vitnene så dem le og plaske på en brygge i Baneheia, et populært turområde nord for sentrum. To dager senere ble de funnet, seksuelt misbrukt og drept.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslopolitiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

SYNES SYND PÅ «VIGGO»: Betten Geheb sender noen tanker til familien til Kristiansen, som har måttet se sønnen tilbringe nesten halve livet sitt bak murene.

– Det er veldig vanskelig, fordi det har preget byen i over 20 år, sier Betten Geheb (85).

– I lang tid var Baneheia helt øde.

Det er lørdag morgen, dagen etter at Riksadvokaten begjærte Viggo Kristiansen frikjent for dobbeltdrapene han har sonet over 20 år i fengsel for.

Kristiansen, som tidligere har beskrevet seg som «Norges mest forhatte mann», fikk servert unnskyldning etter unnskyldning fredag.

Men i lang tid var Kristiansand – i likhet med Norge – overbevist om at politiet hadde tatt rett mann, forteller Betten.

– Jeg tror byen trodde de hadde funnet de rette. Tror ikke dere det?

IKKE OVERBEVIST: Jorunn Hantveit synes det skumleste av alt var å se hvordan hele Norge var så enige i at Viggo Kristiansen var uskyldig.

– Jo, den gangen, sier Jorunn.

– Men i ettertid har i hvert fall jeg endret mening.

– Ja, men underveis, eller nå? spør Betten

– Underveis, sier Jorunn.

Endringen skjedde etter at hun blant annet leste boken «Drapene i Baneheia» (2018) til journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr, forteller hun.

– Da tenkte jeg, her er det noe som ikke stemmer, sier Jorunn.

I boken går Jahr gjennom bevisene som ble lagt til grunn i rettssaken mot Viggo Kristiansen og hans tidligere kamerat Jan Helge Andersen.

Han kommer til samme konklusjon som Riksadvokaten gjorde nå på fredag: Det er ingen bevismessig grunnlag for å dømme Viggo Kristiansen for Baneheia-drapene.

GIKK MOTSTRØMS: Bjørn Olav Jahr mente Viggo Kristiansen var feilaktig dømt for Baneheia-drapene i flere år.

– Jeg kunne jo ikke si at han var uskyldig, men jeg synes i alle fall at det var god grunn til å stille spørsmål. Men det var veldig, veldig farlig å si det høyt, sier Jorunn.

– Hvorfor var det farlig å si det høyt?

Det er Betten som svarer:

– Jeg opplevde at byen var så preget av det som hadde skjedd, ja, at de var veldig glade for at de hadde funnet en som hadde gjort disse tingene. Det var litt beroligende, på en måte, at de hadde funnet ham, sier 85-åringen.

– Men det er helt forferdelig at en har sittet i fengsel i 20 år og vært uskyldig.

– Det som er skummelt, er å se hvordan alle går i samme retning, at det er bare sånn det er, sier Jorunn.

– Den familien må ha hatt det veldig vanskelig, sier Betten.

LETTET: Trond Kristiansen møtte VG knapt et døgn etter Riksadvokaten ba om frifinnelsen for broren, Viggo.

I et intervju med VG, sier broren til Viggo Kristiansen at han kjenner ingen bitterhet i dag. Samtidig tenker broren på de pårørende etter drapene i Baneheia som nå står uten svar.

Jan Helge Andersen (41), Kristiansens tidligere kamerat og den som pekte på Kristiansen som «hovedmann» bak Baneheia-drapene, ble frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Dersom retten nå frifinner Viggo Kristiansen slik Riksadvokaten har bedt om, vil drapet på tiåringen stå som uavklart.

Badevenninnene er skjønt enige: Det er godt at Viggo Kristiansen nå er sluppet fri. Men byen har – i likhet med landet, rettsvesenet, pressen og politiet – mye å gjøre opp for årene han satt bak murene.

– Det er hele byens ansvar at han skal få et godt liv i Kristiansand, sier Betten.