HJEMME: I 2021 ankom Viggo Kristiansen hjemmet i Kristiansand med faren Svein etter å ha blitt løslatt.

Viggo Kristiansen: – Å herregud jeg har en deilig følelse nå

Til Fædrelandsvennen sier Viggo Kristiansen at nyheten om at han bør frifinnes gir ham et lite snev av tro på systemet – og at han skal feire med brødskiver og øl.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viggo Kristiansen blir med all sannsynlighet en fri mann, etter å ha sonet nesten halve livet i fengsel for barnedrapene i Baneheia.

– Jeg har båret på en ryggsekk i 21 år og i dag føltes det som om 40 kilo datt av. Dette har vært mitt livs kamp. Å herregud jeg har en deilig følelse nå. Det å gå her i skogen, uten å møte et menneske, sier Kristiansen til Fædrelandsvennen.

Avisen snakker med ham en drøy time etter at riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på en pressekonferanse klokken 13 kom med en svært tydelig avgjørelse:

Han mener Viggo Kristiansen må frikjennes og kom samtidig med en beklagelse til hele familien.

Det har også politidirektøren og Agder statsadvokatembeter gjort.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

Håper moren kan få litt fred

Selv hørte ikke Kristiansen mye av pressekonferansen, forteller han, men sier at det som nå skjer gir ham et lite snev av tro på systemet igjen.

Kristiansen sier videre at han tar av seg hatten for den etterforskningen som oslopolitiet nå har gjort i saken.

Til Fædrelandsvennen sier Viggo Kristiansen at han håper moren Turid kan få litt fred nå og at hun nærmest ble latterliggjort av politiet i retten.

– Det å bli dømt for barnedrap er noe av det verste man kan bli dømt for i Norge. De som har vært utenfor murene har nok kjent dette på en helt annen måte enn meg. I fengsel var jeg en god del skjermet for det de må ha opplevd, sier Viggo Kristiansen.

På spørsmål fra avisen om hva han skal bruke resten av dagen på, svarer Kristiansen at det muligens blir en sykkeltur, en øl eller to og sikkert noen brødskiver.

– Kunne kommet med noe svada

Under pressekonferansen tidligere fredag, forklarte Riksadvokaten hvordan bevisbildet hadde utviklet seg over de halvannen året som etterforskningen i gjennopptakelsessaken har pågått.

Til slutt satt man igjen med at det ikke var bevis for at Kristiansen hadde deltatt i barnedrapene.

– De kunne kommet med noe svada om at bevisene ikke holder og så videre. Det var kanskje det jeg trodde aller mest på, etter å ha fått så mange slag i trynet gjennom 21 år, sier han til Fædrelandsvennen.

Kristiansen også opptatt av å takke alle som har hjulpet ham og sier at dette aldri hadde gått uten fantastiske støttespillere.