Melding om brann i restaurant på Oslo S

Politiet og brannvesenet er på vei etter en melding om brann på en restaurant på Oslo S.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres!

Politiet har fått meldinger om en brann på en restaurant på Oslo S, bekrefter operasjonsleder Sven Christian Lie til VG.

– Vi har biler på vei. Det er en vekter som ha ring oss, de skal ha fått i seg noe røyk, sier vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat Rune Elstad til VG klokken 11.12.

Han bekrefter at meldingen går ut på at det skal brenne i annen etasje av en restaurant.

VGs reporter på stedet forteller at flere ble evakuert.

– Det jobbes med evakuering, skriver politiet på Twitter.

Klokken 11.17 opplyser politiet at brannvesenet melder at brannen er slukket, og at enkelte blir fulgt opp av helsepersonell etter å ha blitt utsatt for røyk.