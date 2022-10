BEKYMRET: Abid Raja er rystet over at sårbare barn utleveres i antibarnevern-grupper på nett. Det er et overgrep mot barna, mener han.

Krever at justisministeren tar grep etter Fardal-saken: − Ikke til å leve med

Abid Raja (V), som selv har vært et barnevernsbarn, sier at han grøsser over hvordan sårbare barn utleveres av Rune Fardal og hans miljø. – Lovverket må ses på på nytt, sier Raja.

VG og Faktisk.no har avslørt hvordan Norges største barnevernsaktivist Rune Fardal (63), med sin egen TV-kanal på nett, har eksponert over 100 barn.

Nå spør Abid Raja (V) justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hvilke grep hun vil ta for å sikre barns personvern og rettssikkerhet.

– Mye av det Fardal og hans like har lagt ut, er helt åpenbart ulovlig og brudd på barnas personvern. Det er svært grovt når barnas personinformasjon deles åpent på internett, sier Raja til VG.

Han mener justisministeren må på banen.

– Én ting er at lovverket må ses på nytt. Men jeg er også bekymret for hvordan det følges opp.

Raja håper at Mehl ser på konkrete tiltak for å oppdage og etterforske de som deler videoer, bilder og tekster som deler sensitiv informasjon om barn uten samtykke.

Justisdepartementet har fått oversendt Rajas uttalelser, men har ikke svart på dem. VG har forsøkt å få et intervju med justisminister Emilie Enger Mehl siden 17. oktober, uten å lykkes.

REAGERER: Abid Raja i Venstre har selv vært et barn i barnevernet, og mener det er grovt at barn i livskrise utleveres i grupper på nett.

– Får frysninger

Raja forteller at han selv har vært et barnevernsbarn i seks ulike institusjoner som 15-åring. I denne perioden skal han ha møtt hundre barn i barnevernet:

– Felles er at alle har det vondt. At disse barna utleveres på denne måten, barn som allerede er ekstremt sårbare, og i sin mest sårbare periode, gjør at jeg grøsser. En får frysninger over hvor grovt overtramp dette er.

Jurister mener Fardals eksponering av barn kan være ulovlig. Fardal selv mener hans virksomhet belyser offentlige overgrep.

Les alle VG og Faktisk.nos saker om barnevern-motstanderne her.

Info Slik har VG jobbet VG skriver at Rune Fardal har eksponert over hundre sårbare barn på nett.

Tallet er basert på en kartlegging av Rune Fardals videoer, der barn blir eksponert gjennom foreldre, seg selv eller Fardal. Mange barn identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted. Enkelte er helt eller delvis anonymisert.

I disse videoene deles det sensitive opplysninger om barnas barnevernssaker. Vis mer

– Hausset opp stemningen

Rune Fardal skriver i e-post til VG at «hva Abid Raja mener, kan jeg ikke kommentere».

Men i e-posten skriver Fardal at svært mange barn vil hjem:

– Ikke alle har opplevd negative ting i sitt biologiske hjem. Utallige rapporter viser barnevernet bryter lov, og 15 dommer i EMD viser det samme.

Han fortsetter:

– Jeg opplever at VG har hausset opp stemningen bygget på en sak. Den er ikke representativ for alle saker.

OMSTRIDT: Barnevern-motstander Rune Fardal (63).

Ber om konkrete tiltak

Barneminister Kjersti Toppe har bedt Fardal om å slette videoene der han eksponerer barn. Hun har også tatt til orde for å vurdere lovendringer for å beskytte barn bedre mot eksponering.

Det er kanskje behov for å gjennomgå samtykkebestemmelsene i loven på nytt også, for å se om de kan skjerpes, mener Raja.

Han viser til lovforslaget til ny barnelov som skal behandles av Stortinget.

Det er spesielt grovt når det gjelder sårbare barn i barnevernet, sier Raja:

– Vi har en utfordring når det likevel skjer, og det blir liggende ute til barna blir voksne og tar saken i egne hender. Det er ikke til å leve med.

– Et nytt overgrep

– Vi må finne ut hvordan vi kan plukke opp slike saker systematisk, også når det er mindre profilerte personer som ulovlig deler informasjon om disse barna, sier Raja.

Dette rammer barn som er så langt nede at de er på grensen til å ikke ha et ønske om å leve videre, sier Raja.

– I det de samler sammen bitene i livet og limer dem sammen for å kunne makte og mestre å leve videre, så kommer noen og fratar dem hele historien sin. En historie de eier selv. Det er nytt overgrep, og bør prioriteres å gjøre noe med.

SV: Vil prioritere barnevern

Stortingsrepresentant og familiepolitisk talsperson i SV, Kathy Lie, kaller VG og Faktisk.nos avsløringer «sjokkerende».

– Jeg synes det er rart, når jeg leser saken, at dette ikke er tatt tak i før. Det fremstår som ulovlig, sier Lie og legger til:

– Her må det gjøres noe og det er bra at Kjersti Toppe sier hun vil se på tiltak og mulige lovendringer.

FORSTÅR SINNET SVs familiepolitiske talsperson, Kathy Lie, sier hun forstår sinnet mot barnevernet og peker på at de har for lite ressurser.

I tillegg til å sikre barnas personvern, sier Lie at SV vil styrke barnevernet.

– Jeg forstår at folk kan bli sinte på barnevernet. Det er ikke alltid de strekker til. Et sterkt offentlig barnevern med nok ansatte vil gjøre at det skjer færre feil. Det er én vei for å hindre at folk blir så sinte, sier hun.

– Hvordan skal dere prioritere dette?

– Vi bruker vanvittig mye penger på beredskap, sikkerhet og forsvar, men vi kan ikke la være å satse på barna. Vi kan ikke la alle pengene gå til krig, sier hun og legger til:

– Å prioritere et sterkt og godt barnevern, det må vi gjøre.

Oppfordrer til å anmelde

Hun etterspør flere virkemidler som kan stoppe og rydde opp i saker der informasjon spres på nett.

– Politiet trenger også mer kunnskap og bevissthet rundt hvordan de håndterer denne type saker, sier hun.

– Jeg tenker at de som publiserer innhold som er krenkende og bryter folks, og særlig barns rettigheter, de bør anmeldes. Det bør få et rettslig etterspill, slik at man kan da stoppet dem, sier Lie.

– Er dette et forsømt område?

– Jeg tror det er et område der bevissthet, kunnskap og lovgivning ikke har holdt tritt med den teknologiske utviklingen.

– Må være en grunn

Selv sier Rune Fardal at fokuset hans ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernssaker en stemme:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Barn er ikke laget av porselen, sier han:

– Mange barn har veldig klare meninger om både sitt eget og familiens liv.

I en e-post til VG denne uken etterlyser Fardal hvilken lov som skal være brutt «når både ungdom og foreldre og noen ganger fosterforeldrene gir aksept for at barnets egen stemme kommer frem?».

– Ikke så enkelt

Barnevernet er veldig opptatt av at barnets stemme skal høres, men ikke når den kritiserer barnevernet, sier Fardal.

– VG har fokusert på en sak der barnet var utsatt for vold. Hva med de saker der barnet beskriver at det er barnevernet som utsetter det for vold, tap, tilknytningsbrudd? Der barn tar sine liv i barnevernet. Skal ikke deres stemme høres?

Han fortsetter:

– Det er ikke så enkelt som at man kan skyve noen barn foran seg og så endre loven, slik at den rammer ytringen til andre barn.

Ifølge Grunnloven skal statens myndigheter tilrettelegge for «en åpen og opplyst offentlig samtale», argumenterer Fardal:

– Dersom foreldre skal nektes omtale sine saker i barnevernet offentlig, vil dette bryte klart med hele grunnlaget for ytringsfrihet, skriver han til VG.

Etter VG og Faktisk.nos saker har likevel Fardal slettet tre videoer av barn – som har vært ute i flere år.

Fardal vil likevel ikke slette større deler av innholdet på sin kanal.

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort, sier Fardal.