SER PÅ LOVEN: Justisminister Emilie Enger Mehl vil se om på om loven burde endres.

Justisministeren vil se på loven etter fetterens erstatningsdom: − Mitt ønske å bidra med det jeg kan

Justisministeren sier hun har stor sympati for den situasjonen fetteren til Birgitte Tengs befinner seg i. Hun vil imidlertid ikke gi en beklagelse.

Nå vil justisminister Emilie Enger Mehl vurdere om loven bør endres. Det skjer dagen etter at Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs.

–Jeg mener det er grunn til å se på lovverket som gjør at fetteren er låst til erstatningsdommen, sier justisministeren til VG.

Hun sier hun har stor sympati for situasjonen fetteren og hans familie befinner seg i.

– Det gjør veldig sterk inntrykk hvordan denne fetteren har opplevd veldig stor belastning over så mange år, sier justisministeren.

Vassbakk nekter straffskyld, og saken går for retten om få uker.

SKAL SE PÅ LOVEN: Justisministeren skal nå se på loven som gjør at fetteren til Tengs har erstatningsdommen hengende over seg.

10-årsfristen uten unntak

En 10-årsfrist i tvisteloven gjør at fetteren til Birgitte Tengs ikke kan kvitte seg med erstatningsdommen – selv om en ny mann nå er tiltalt for drapet.

For fetteren gikk fristen for å få gjenåpnet erstatningssaken ut for 14 år siden.

Selv om fetteren ble frikjent for drapet på kusinen i lagmannsretten, ble han likevel dømt til å betale erstatning til Tengs sine foreldre.

– Jeg er opptatt av at vi nå går skikkelig gjennom dette lovverket og ser på om det er mulig å få til en endring som fanger opp disse få tilfellene, fortsetter Mehl, og sikter til fetterens situasjon.

– Vi har diskutert det

Flere har pekt på at det er behov for en lovendring.

I et intervju med VG tidligere i september, sa jusprofessor Maria Hjort at det var et hull i systemet.

Justisministeren sier det er for tidlig å si noe om hvordan en eventuell endring bør være, men bekrefter at det har vært tema i eget departement.

– Vi har allerede diskutert i departementet hvordan dette arbeidet kan fortsette fremover, sier hun

Info Fetterens erstatningsdom I 1998 ble fetteren frikjent i lagmannsretten for drapet på Birgitte Tengs, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Erstatningsdommen er en sivilrettslig sak. Slike saker har et lavere beviskrav enn straffesaker. Det behøves kun sannsynlighetsovervekt for å kunne dømme i sivile saker.

Erstatningskravet har senere blitt ettergitt, og fetteren har ikke måttet betale. Dommen har blitt stående. Vis mer

Vil ikke beklage

Både riksadvokaten og politidirektøren har i ettertid beklaget overfor fetteren. Det vil ikke justisministeren gjøre.

– Jeg setter pris på at Riksadvokaten og politidirektøren har beklaget, og at flere i justissektoren har vært ute og gjort det samme. Det mener jeg er riktig, sier justisministeren.

– Hvorfor beklager du ikke selv på vegne av justisdepartementet?

– Jeg mener det er politiet og riksadvokaten som selv er ansvarlig for behandlingen av disse sakene og de har beklaget. Det er der det bør ligge, fortsetter Mehl.

– Du representerer likevel øverste instans, hvorfor vil ikke du beklage?

–Jeg mener det er riktig at det er politidirektøren og riksadvokaten som gjør det, og jeg er glad for at de har vært tidlig ute. Så vil jeg gjøre mitt for å kunne forhindre slike hendelser fremover og ta lærdom av det, sier Mehl.

Utelukker ikke tilbakevirkning

Skulle loven bli endret, vil en lovendring normalt ikke ha tilbakevirkende kraft. Med andre ord vil ikke loven kunne brukes for å endre gamle saker.

Mehl vil likevel ikke utelukke noen ting.

– Vi har ikke svarene nå på hvordan ette kan innrettes, og om det er mulig å få virkning tilbake i tid . Dette er jo en familie som har levd en belastning og usikkerhet over mange år, og jeg ønsker ikke å skape forventinger utover det som det er grunnlag for, sier justisministeren.

– Men du utelukker ikke at en lovendring kan få tilbakevirkende kraft?

– Det er jo mitt ønske å bidra med det jeg kan for å gjøre noe for denne familien, fortsetter Mehl og understreker at domstolenes behandling av fetteren dom ikke er noe hun kan eller skal gå inn i.

LANG KAMP: I over 24 år har Jakob kjempet for at sønnen skal bli kvitt erstatningsdommen.

Kjempet i 24 år

I 24 år har fetteren jobbet for å bli kvitt erstatningsdommen

Jakob, faren til fetteren, har i mange år stått på for sønnen.

– Det er en far som har kjemper for sin sønn i 25 år. jeg kan ikke rette opp alt det de har stått i, men som samfunn må vi vurdere om vi kan gjøre noe annerledes fremover, sier Mehl.

Flere ganger har fetteren begjær saken gjenopptatt, men fått avslag. I skrivende stund ligger en begjæring inne til behandling i Agder lagmannsrett.

– Rettens behandling pågår uavhengig av meg og den proprosessen kjenner jeg ikke utfallet av.

Selv har Jakob fått signaler om at en tiltale av den nye mannen kan innebære gode nyheter for erstatningsdommen.

– Nå er vi nære. Vi har fått sterke signaler om det. Denne dommen skal bli omgjort, vi gir oss ikke før vi lykkes med det, sier Jakob, faren til fetteren.

Jobber med mulig løsning

Lagmannen som jobber med fetterens ønske om gjenåpning i Agder lagsmannrett, har hatt møter med fetterens forsvarer og bistandsadvokaten til Tengs sine foreldre.

Mandag sa lagmannen at han nå på nytt skal snakke med partene.

– Jeg skal ta opp dette med partene og snakke med dem om hvordan det er er hensiktsmessig og behandle dette videre, sa førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén til VG.

– Jakob sier de har fått signaler om at en tiltale vil være viktig for å kunne gjøre noe med erstatningsdommen. Stemmer det?

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover at det var greit å få en avklaring på spørsmålet om tiltale, sa Bugge Nordén.

Få saker

Målet til justisministeren er nå å se på hvordan loven også kan omfattede som i fremtiden befinner seg i fetterens situasjon.

– Det kan være gode grunner til at erstatningsdommer på opprettholdes. Det dreier seg blant annet om hensynet til at partene skal kunne innrette seg , sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Hun peker på at det dreier seg om et fåtall saker hvor foreldelsesfrist blir et tema.

– Jeg ønsker å gå fremover herfra, men må bruke litt tid til å finne ut hvilket handlingsrom vi har.