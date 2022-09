Olje- og energiminister Terje Aasland sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen med nytt tiltak mot energikrisen

Olje- og energiminister Terje Aasland varsler søndag en «betydelig» forsterkning av energimyndighetene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne forsterkningen skal komme i statsbudsjettet for 2023, og innebærer mer penger til NVE og Olje- og energidepartementet.

– Vi trenger en forsterkning av energimyndighetene som gjør at vi kan behandle saker raskere. Det kommer nå en betydelig forsterkning, sier Aasland til VG.

Forslaget kommer i statsbudsjettet neste år, men varsler det allerede nå i forbindelse med det ekstraordinære strømmøtet som avbrøt sommerferien.

Økt kapasitet innen saksbehandling

Forsterkningen av energimyndighetene skal gå til å styrke bemanning og kapasitet innen saksbehandling.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre framover er å bygge ut nettet og forsterke fornybar energiproduksjon. Det er helt grunnleggende, sier Olje- og energiministeren.

For å gjøre dette trengs det flere saksbehandlere. Slik kan konsesjoner for nytt kraftnett, nye vindmølleparker, eller søknader om å bygge ut vannkraftverk, godkjennes raskere.

– Det er dette som er fundamentet for at vi skal komme oss ut av denne krisen, sier Aasland.

– Område om har blitt forsømt

Hvor stor denne betydelige forsterkning blir, må Aasland komme tilbake til.

Han forteller at det nå er stort press på NVE og fagfolkene i Olje- og energidepartementet for å få unna saker.

– I løpet av tre år har vi gått fra å behandle saker etter hvert som de kommer inn, til en enorm eskalering. Det er nå rundt 120 nettsaker i kø og 250 til behandling, sier Aasland.

Olje- og energiministeren mener dette er et område som det ikke har blitt satset nok på.

– Dette er et område som har blitt forsømt av den forrige regjeringen. De har gjort lite for å bygge et system som gjør at man kan sette høye ambisjoner, sier Aasland.

Forventer flere forslag

I forkant av møtet har flere partier stilt krav til nye tiltak mot strømkrisen.

Høyre, Venstre og MDG krever fortgang i møte med strømsituasjonen. De vil be om at tiltak hastebehandles slik at de kan tre i kraft allerede i høst.

SV krever at regjeringen kommer med en ny strømstøtte for husholdninger, som de mener er mer rettferdig.

Aasland forventer at det kommer flere forslag til hvordan regjeringen bør håndtere strømkrisen, under møtet mandag.

– Det som er viktig er at forslagene er gjennomtenkt og at de faktisk virker, å ikke virker mot sin hensikt, sier han.

Han nevner makspris som et eksempel på tiltak han mener kan virke mot sin hensik. Blant andre rødtleder Bjørnar Moxnes ønsker å innføre dette.