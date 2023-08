UTENFOR BARNEHAGEN: Her ammer Stine Pedersen Svarthe utenfor barnehagen. Dette begrunner hun med at det er forbud mot amming inne i garderoben og på avdelingen.

Reagerer på ammeforbud i barnehage: − Det er helt urimelig

En mor reagerer kraftig på at hun ikke får amme inne i barnehagen til sønnen: – Dette er helt absurd, sier Stine Pedersen Svarthe (37).

Kortversjonen Stine Pedersen Svarthe (37) har kritisert Solstreif Steinerbarnehage for å ha forbudt amming inne i barnehagen.

Svarthe skrev om dette på sin Instagram-profil, noe som resulterte i over 237 kommentarer og 900 «liker»-klikk.

Foreldre har nå fått nok av forbudet, og påpeker at det burde være en selvfølge å kunne amme i en barnehage.

Daglig leder i Solstreif Rudolf Steiner Barnehage, Gro Løkken, avkrefter at det er et ammeforbud i barnehagen. Hun forteller at barnehagen har eget rom til disposisjon for amming. Gapahuken utenfor er også tilgjengelig for amming, ifølge Løkken. Vis mer

– Amming er den mest naturlige tingen i verden! Dette er helt absurd, sier Stine Pedersen Svarthe (37).

Tirsdag kveld publiserte Svarthe et bilde av seg selv ammende på gaten, med teksten om at dette var fordi det ikke er tillatt med amming inne på småbarnsavdelingen i Solstreif Steinerbarnehage.

Dette har fått kommentarfeltet til å koke. Innlegget har til nå fått 237 kommentarer og over 900 likerklikk.

– Dette kan de ikke forby. Alle som vil kan amme der de har lyst, på akkurat samme måte som alle kan mate barnet sitt med flaske, kopp eller skje, står det i en kommentar.

– Hva er konsekvensene av å amme? Vil de ringe politiet, spør en annen.

FLERE REAGERER: Innlegget til Svarthe har skapt kraftige reaksjoner fra flere på sosiale medier.

Svarthe forteller at hun fant ut om problemstillingen i fjor, da sønnen på to år skulle starte i barnehagen.

– Jeg fikk det fortalt under et velkomstmøte, som er et møte for alle foreldrene i barnehagen, høsten 2022. Dette hadde vært en problemstilling en stund, og var en pågående sak.

Hun forteller at barnehagen har begrunnet forbudet skriftlig med at det ikke er plass til amming i avdelingen og i garderoben. Løsningen deres skal ha vært å tilby de ammende personalrommet, som er i et tilbygg, eller i gapahuken utenfor.

– Vi føler at de prøver å gjemme oss vekk. Vi vet det er stor plass både i garderoben og i avdelingen. Om vi sitter i veien, så flytter vi oss jo, som enhver person gjør uavhengig av amming.

Hun forteller at foreldrene i barnehagen nå har fått nok av forbudet.

– Vi har prøvd å få barnehagen til å forstå problematikken for oss. Det burde ikke være et problem å amme barnet sitt i en barnehage på en småbarnsavdeling. Det burde være en selvfølge.

Barnehagen avkrefter forbud

I en mail til VG avkrefter derimot daglig leder i Solstreif Rudolf Steiner Barnehage, Gro Løkken, at det er et forbud mot amming.

– Det er ikke forbudt å amme i våre barnehager. Vi tilbyr egnet rom som står til disposisjon. Her er det sofa og lenestoler hvor man kan sitte uforstyrret med barnet sitt.

Hun bekrefter også at gapahuken står til disposisjon:

– I den varme tiden kan også uteområdet med gapahuken benyttes for tilbaketrukket ammestund for de aller minste om det skulle være behov, står det i mailen.

Hun opplyser videre at rommet tilbys av hensyn til barnet som skal ammes og de øvrige barna i barnehagen. Hun skriver at det er en pedagogisk avgjørelse for å ivareta barnets beste i bringe- og leveringssituasjoner.

– Vi er opptatte av at barnet får ro i amme- situasjonen.

VG har spurt om de kan bekrefte at det er forbud mot amming i fellesområdene, som garderoben og avdelinger. Dette har barnehagen enda ikke svart på.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post