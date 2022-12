KLART AVVISENDE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser kategorisk å utsette lakseskatten.

Vedum stenger laksedøren

Ap og Sp i Trøndelag krevde onsdag at deres regjering utsetter den omstridte lakseskatten. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover en ting: At den ikke utsettes.

Det kom veldig klare meldinger fra Trøndelag fylkesting onsdag, mot regjeringens forslag til lakseskatt, anført av Ap og Sp i Trøndelag.

De krever at regjeringen utsetter oppstart av lakseskatten, som etter planen skal iverksettes i januar.

Men finansminister Trygve Slagsvold Vedum stenger den døren.

– Jeg ser at de i sin uttalelse mener det er viktig at det innføres en grunnrenteskatt, men er uenige om tidspunktet og ønsker en litt annen metode. Vi skal lytte til innspillene i høringen, men vi kommer til å innføre grunnrenteskatt fra 1. januar, sier Vedum til VG.

Lenger nede i saken avviser han også at skatten vil gi lavere investeringer i oppdrettsbransjen.

Grunnrenteskatten kalles lakseskatten fordi den i stor grad rammer lakseoppdrettsselskaper.

Info Dette er forslaget om grunnrenteskatt Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023, men virkningstidspunktet er fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene. Kilde: E24 Vis mer

– Da vil jeg understreke

Vedum gjentar sitt hovedargument for skatten: At de som tjener mye penger på å bruke fellesskapets ressurser – i dette tilfelle havet – bidrar litt mer tilbake til lokalsamfunnene og fellesskapet.

Han avviser at det er tvil om hvilken pris som skal legges til grunn for skatten, slik Ap i Trøndelag viser til.

– Da vil jeg understreke at havbruksnæringen skal skattes basert på de reelle inntektene. De skal ikke betale for mye skatt og heller ikke for lite. Dette har vi klargjort overfor Stortinget i brevs form.

LAKSE-ENIGHET: Vedum har full støtte hos statsminister Jonas Gahr Støre, som forsvarte lakseskatten da han besøkte Trøndelag i forrige uke.

Statsminister Jonas Gahr Støre var i Trøndelag i forrige uke og fikk kritikk både fra selskaper og fra sine egne. En av de sentrale innvendingene han møtte er at skattenivået totalt sett blir for høyt.

– Jeg forstår at flere av selskapene ikke ønsker å betale grunnrenteskatt på 40 prosent, fordi dette gjør jo at de kan betale ut litt mindre i utbytte. Men vi følger en norsk tradisjon om at selskaper som har veldig store overskudd som følge av at de høster av fellesskapets naturressurser, skal betale et ekstra bidrag tilbake til kommunene, lokalsamfunn og fellesskapet, sier Vedum.

MERDE: Støre møtte Ap-politikere på sin rundreise i Trøndelag, som la lite mellom i sin kritikk av regjeringens forslag til lakseskatt.

Han legger til at de ekstra inntektene, opp mot fire milliarder kroner som i hovedsak de store lakseselskapene må betale gjennom den nye grunnrenteskatten, i stor grad skal overføres til kommunene.

– Dette er jo inntekter som skal komme kysten vår til gode, som i Trøndelag. Store deler av dette skal tilbake til kystkommuner og kystfylker. Så innfører vi et stort bunnfradrag som gjør at de mindre selskapene skjermes.

– Det har blitt bestridt; mange mindre har regnet på at de må betale deler av den nye skatten?

– Det er klart i forslaget vårt at en kan ha inntekter opp mot 60–70 millioner kroner før skatten skal slå inn. Bunnfradraget er et betydelig beløp.

– Hovedbekymringen, spesielt blant de store selskapene er skatten betyr at de må vri sine investeringer til utlandet, fordi det ikke vil lønne seg å gjennomføre planlagte investeringer i Norge, med den nye skatten?

– Jeg og mine kollegaer i regjeringen har hatt flere møter med mange aktører, blant annet Salmar i Trøndelag. Det er en diskusjon og motstand fra enkeltaktører i laksenæringen. En del mindre aktører er positive. Deres bekymringer er mer knyttet til ny modell for beregning

av formuesskatt som kom i fjor.

RIKE MÅ BETALE: Vedum gir ikke etter: Han mener at de største lakseselskapene må tåle økt skatt.

– Men de største er kraftig kritiske?

– Ja, de aller største selskapene har vært veldig tydelige.

– Hvis de vil droppe investeringer i Norge, så er det alvorlig for Norge også?

– Det er og vil fortsatt være svært lønnsomt å drive med oppdrett i Norge. Dette er en skatt som går av overskuddet. Det er avgjørende viktig for Norge at vi har et skattesystem som gjør at de som har hatt de aller største overskuddene og har bygget enorme formuer ved å høste fra våre felles naturressurser, må bidra mer med inntekter som kommer kystkommunene og kystbefolkningen til gode.

– Det er jeg sikker på

Han sier det er et forhold som kommer bort i debatten.

– Grunnrenteskatten fungerer begge veier. Du blir beskattet når du har overskudd, men får tilsvarende i fradrag når de investerer. De får altså 40 prosent fradrag på sine investeringer, som er veldig mye mer enn andre næringer. Spesielt for nye selskaper som kommer inn i næringen gir det mye lavere kapitalkostnader. Investerer du 100 millioner får du igjen 40 millioner av staten.

– Store selskaper sier de vil droppe investeringer?

– Det kommer til å bli investeringer, det er jeg sikker på. Vi hadde en ny auksjon i høst med nyte tillatelser, og det var stor interesse for det. Men det vi nå ser er at det ikke er de største som kjøpte mest, det var de små og mellomstore selskapene som kjøpte til gode priser. Det er bra at vi får det mangfoldet. Dette er en lønnsom næring som kommer til å leve godt videre.

