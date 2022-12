KALD KRABAT: Okie har herved vært ute en vinternatt eller to. Tre, faktisk.

Overlevde tre dager i minus 20

– Han har stort sett ligget på brystkassa mi og varmet seg siden han kom hjem, sier matfar Geir Nilsen. Tolv uker gamle Okie rømte hjemmefra akkurat da sibirkulden satte inn.

Beinkaldt og bekmørkt. Lille Okie (12 uker) hadde oddsene mot seg da han tirsdag løp fra huset på Breiskallen i Gjøvik kommune. Etter tre dagers intenst søk ble han funnet fredag.

Da hadde 250 frivillige deltatt i det døgnkontinuerlige søket. Politiet hadde kommet med varmesøkende drone, redningstjenesten hadde ikledd seg overlevingsdrakter og søkt rundt broen like ved, og hunder spesialtrent i en mengde ulike former for søk hadde troppet opp med eierne sine.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først.

– Jeg har ikke opplevd maken til støtte og hjelp, sier en snufsete hundeeier Geir Nilsen på telefon til VG – dels av glede over å få valpen hjem etter tre dager. Og dels fordi det tar på helsa å gå ute på søk i timevis når gradestokken kryper fullstendig feil vei.

På det kaldeste var det minus 29 grader i dagene da Okie var borte. Hvordan han kunne overleve, er et mysterium.

VOFF: – Vi har lenge snakket om å få oss hund. Jeg er vokst opp med det, sier Geir Nilsen.

Det var tirsdag denne uken Geir skulle ta Okie til dyrlegen for at Jack Russel-terrieren skulle få en vaksine. Geir gikk ut for å starte bilen, og hunden fulgte etter ham ut.

– Jeg sa at han kunne bli med ut og tisse fra seg. Da jeg rygget ut bilen så jeg at han kastet seg vekk, og da jeg gikk ut av bilen var han borte.

Geir tror hunden ble skremt av bilen og en annen som kom kjørende.

– Jeg gikk rundt huset og ropte og ropte. De som kom i den andre bilen ropte og lette sammen med meg, men vi fant han ikke. Da ble jeg litt fortvilet.

Sønnen og svigerdatteren kom til, og fortvilelsen over forsvinningen ble delt på Facebook.

Da tok det av.

– Ganske raskt kom politiet. De hadde en ny varmesøkende drone og tok det som trening. De søkte opp og ned langs elven. Så kom folk med ID-hunder, sporhunder og andre frivillige. Det var ganske kaotisk i begynnelsen, inntil Karoline Kristoffersen kom. Hun er rå på søk og har hjulpet masse hunder tilbake til eierne.

AVANSERT SØK: Redningstjenesten søkte i elven like ved etter Okie.

Det forteller Rita Marie Kristiansen, svigerdatter til Geir Nilsen. Hun var blant dem som var ute i sprengkulden.

– Den natten det var minus 29 var jeg ute tolv timer i strekk. Det var ull på ull under boblebukser, sier hun.

Matfar Geir ble rådet til å lage bålplass utenfor huset, så Okie kunne se og lukte dem. Buret med madrassen hans ble satt ut på trammen.

– Her var det folk som visste hva de drev med. Jeg ville ut og søke selv, men fikk beskjed om å være hjemme, i tilfelle Okie kom. Jeg satte ut bålpannen til naboen og stoler og skinnfeller, og der satt folk vakt hele natten lang, sier Geir.

TRYGG FAVN: Okie er hjemme igjen.

Selv satt han i stuen og så ut på det tomme buret. Han klarte ikke sove.

Onsdag kom og gikk, torsdag det samme. Fredag var familien samlet hos Geir og kona. Da ringte en mann. «Jeg står nede ved postkassen», sa han til Geir, som gikk ut.

– Da fikk jeg se ei liten snute stikke fram fra inne i jakken hans. Da ble det jubel og gråt.

Okie var funnet knappe 150 meter hjemmefra. Mannen hadde hørt en klynkelyd, og under noe tømmer på et hugstfelt hadde han funnet den bortkomne valpen.

Nå har han vært hos dyrlegen, og alt står bra til med krabaten.

FIN FORM: En rask kontroll hos dyrlegen viste at den lille terrieren ikke har tatt skade av tre utenetter.

– Det er utrolig at han har klart seg. Han har stort sett ligger på brystkassa mi siden det, og varmet seg.

Leder for søket, Karoline Kristofferesen, vil nå forsøke å finne ut hvordan Okie overlevde.

– Her har det vært mellom minus 20 og 30. Hadde han vært ute hele tiden, hadde han forfryst seg. Det er ikke mulig å være i så god forfatning som han var, hadde han vært ute, sier Kristoffersen til VG.

Geir og familien vil takke de mange som har engasjert seg i søket.

– Jeg har ikke opplevd maken til støtte og hjelp. Det er helt utrolig. Men det er en spesiell liten krabat, dette, sier Geir Nilsen.

OVERVELDET: Rita Marie Kristiansen, svigerdatter til Geir Nilsen, sammen med Okie.

Rita Marie Kristiansen har ikke opplevd maken, sier hun.

– Jeg har hatt over 200 samtaler med folk jeg aldri har snakket med før. En av dem var en kvinne som bodde i Frankrike. Hun gråt og lurte på om jeg kunne fortelle henne hvordan det går med Okie. Det spruter inn med meldinger.

– Jeg har virkelig fått trua på menneskeheten etter dette. Okie blir nok glad for oppmerksomheten har får denne julen.