ULYKKE: Bilen skal ha falt rundt ti meter ned og landet i Fyllingsdalsveien.

Mann i 60-årene døde etter å ha kjørt utfor skrent i Bergen

Onsdag kveld omkom én mann i begynnelsen av 60-årene da en bil kjørte utfor en skrent i Fyllingsdalen i Bergen.

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Pårørende er varslet.

Klokken 19.53 meldte Vest politidistrikt at de var på stedet, etter at en bil hadde kjørt av veien i Fyllingsdalen i Bergen.

Politiet skriver i pressemeldingen at de sendte en rekke ressurser til stedet, hvor en bil hadde kjørt utfor en kant.

– Det var en person i bilen som kjørte utfor. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på fører av bilen, men vedkommende ble etter en stund erklært død på stedet, skriver politiet.

ULYKKE: Fyllingsdalsveien i Bergen ble stengt etter ulykken onsdag kveld.

Vaktleder ved 110 i Bergen, Jostein Steinsland Hauge, sa til VG at de klokken 19.30 fikk melding om at en bil hadde kjørt utfor en skrent.

– Bilen lå på siden og pasienten var fastklemt. Brannvesenet fikk pasienten ut av bilen, sa Hauge.

Han fortalte at de fikk melding om at bilen hadde falt ti til tolv meter, og at det kun var en bil og en person involvert.

– Brannvesenet har sikret bilen og gjort de prosedyrene som er vanlig ved en trafikkulykke. Det er en del skader på bilen, sa Hauge.

Politiet opplyser at de arbeider på stedet onsdag kveld. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet. Fylkesvei 540 Fyllingsdalsveien er stengt, men ventes å bli åpnet rundt midnatt.