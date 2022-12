FÅR KRITIKK: Justisminister Emilie Enger Mehl lente seg for mye mot Politidirektoratet da hun etablere et varslingsombud, mener Politiets Fellesforbund.

Politiforbundet om Mehl: − Har brukt klipp og lim

Da justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) skulle lage et uavhengig varslingsombud for politiet, ba hun om innspill fra en etat som aldri har ønsket et slikt ombud.

I mai sa justisminister Emilie Enger Mehl at hun skulle løse tillitskrisen i politiet og få Politiets Fellesforbund til å snu sitt omdiskuterte varslingsvedtak.

Noen uker senere fikk fagforeningen tilsendt oppdragsbrevet fra justisministeren. Her var det uavhengige varslerombudet blitt redusert til en tjeneste som ikke skulle undersøke varsler.

Hva hadde skjedd med det uavhengige ombudet Mehl sa hun ønsket seg?

I dag kan VG vise hvordan sentrale deler av oppdragsbrevet var kopiert direkte fra et dokument skrevet av HR-direktøren i Politidirektoratet.

Info Tips oss! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655. Vis mer

Politiets Fellesforbund (PF) reagerer kraftig på at Politidirektoratet (POD) har fått sette rammene for det nye varslerombudet.

– Det provoserer meg. Det er ikke sånn det skal fungere, sier PF-leder Unn Alma Skatvold.

– POD fortalte deg ikke at de hadde vært med på å skrive Mehls oppdragsbrev?

– Nei. Tvert imot ga de inntrykk av at de ikke hadde så mye de skulle sagt når det kom til justisministerens mandat, sier hun.

I et møtereferat fra august skriver POD at de «opplever en sterk forpliktelse til å levere på oppdraget».

– Nå vet vi at justisministeren har brukt klipp og lim fra forslaget til Politidirektoratet, sier Skatvold.

SAMMEN: Justisminister Mehl og Unn Alma Skatvold på landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november.

– Nye og alvorlige beskyldninger

Justisdepartementet har tidligere nektet VG innsyn i hvilke innspill de fikk fra POD før mandatet ble laget. Men etter at VG i forrige uke avslørte spillet om politivarslerne, har departementet snudd.

Innsynet viser at Politidirektoratet sendte Mehl innspill til varslingsombudet 3. juni – to uker før mandatet ble sendt ut.

I brevet er HR-direktør Karin Aslaksen åpen om at POD ikke ønsker et varslerombud som kan undersøke varslingssaker i politiet – og at de mener det kan være lovstridig.

Nederst i brevet skriver Aslaksen et forslag til hva justisminister Mehl kan skrive i sitt oppdrag. Her står det blant annet:

«For å sikre uavhengighet skal ombudet ligge til bedriftshelsetjeneste eller annen lignende uavhengig instans. Ombudet skal ikke ha noen rolle når det gjelder selve prosessen med, eller undersøkelsene av, et varsel».

Dette er ordrett gjengitt i oppdraget som justisministeren sendte ut til partene 17. juni.

Politiets Fellesforbund sier de aldri fikk vite at Politidirektoratet hadde bidratt til å skrive teksten i Mehls oppdragsbrev.

– Dette er nye og alvorlige opplysninger, sier leder for Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

– Det handler om tillit og hva et partssamarbeid innebærer. Dette kan jeg ikke la passere og vil ta videre.

REAGERER: Leder for Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

Peker på Mehl

HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet opplyser at det var Justisdepartementet som ba dem komme med et utkast til oppdragsbeskrivelsen.

– Er det vanlig at POD får diktere hva som skal stå i et oppdragsbrev fra justisministeren?

– Det er vanlig at direktorater bidrar med faglige råd og innspill til departementet. Dette er i tråd med vanlig praksis i den offentlige forvaltningen, og det er fortsatt departementet som vurderer og beslutter innholdet i oppdragsbrevet, skriver Aslaksen.

– Er det ikke unaturlig at POD får diktere rammene for et uavhengig varslingsombud for politiet, når POD ikke ønsker et slikt ombud?

– Politidirektoratet har gitt faglige innspill til departementet, ikke besluttet rammene for det videre arbeidet, skriver hun.

HR-direktøren viser til at POD måtte forholde seg til begrensningene de mener ligger i lovverket.

PF-leder Unn Alma Skatvold påpeker at de også ønsket å komme med innspill før mandatet ble laget, men at hennes rådgiver ble avvist av Justisdepartementet.

Dømt til å mislykkes

Hun mener det førte til at arbeidet med et ombud i realiteten var over før de møtte Politidirektoratet til forhandlinger.

– Hvis Mehl ville snu vedtaket vårt, var det ikke lurt å bruke POD som eneste rådgiver. Det var dømt til å mislykkes, sier Skatvold.

Politiets hovedverneombud, Audun Buseth, blir også overrasket når VG leser opp teksten fra POD, som justisdepartementet limte inn i Mehls oppdragsbrev.

– Da har Politidirektoratet påvirket denne prosessen i større grad enn jeg trodde. Det overrasker meg og er svært uheldig, sier han.

POLITIETS HOVEDVERNOMBUD: Audun Buseth.

I et intervju med VG denne uken avviste justisminister Mehl at hun forledet Stortinget da hun sa hun ville etablere et uavhengig varslingsombud.

– Nei, det ble en prosess med Politidirektoratet, der også Politiets Fellesforbund var involvert, hvor det viste seg at den innretningen vi hadde lagt opp til ikke var i tråd med hva organisasjonene ønsket. Da så ikke jeg noen hensikt i å gå videre med det. Det er viktig for meg å lytte til organisasjonene, sa Mehl til VG.

Justispolitiker Sveinung Stensland (H) sier til VG at justisministeren burde lyttet mer til organisasjonene:

– Hun må selv velge sine innspill, men her endte det med noe annet enn hun hadde sagt til Stortinget og fagforeningen. Det ser veldig rart ut.

MISFORNØYD: Justispolitiker Svein Stensland.

Nå jobber Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre med et forslag til et uavhengig varslingsombud – hvis ikke Mehl iverksetter det selv.

VG har stilt flere nye spørsmål til justisministeren om varslingsombudet. Spørsmålene er besvart av statssekretær Hans-Petter Aasen.

– Hvorfor ba du POD om innspill til et uavhengig varslingsombud, når du vet at POD ikke ønsker et uavhengig ombud for politiet?

– Det er helt vanlig at departementet ber om faglige innspill fra underliggende etater, POD er en del av dette. POD har i sitt innspill vist til arbeidsmiljøloven som en ytre ramme, og har basert sine råd på dette.

– Hvorfor er det klippet og limt ordrett fra PODs forslag til oppdragsbrev, inn i ditt eget oppdragsbrev til POD og fagforeningene?

– Det er vanlig at departementet ber om faglige innspill, i forkant av en utredning. Når resultatet av en vurdering foreligger, treffer man beslutning. Den beslutningen er det justisministeren som tar.

– Kunne det bli et uavhengig varslingsombud når POD fikk diktere rammebetingelsene?

– Det er ingen som har fått diktere rammebetingelsene. Som justisministeren sa til VG på onsdag, har det alltid vært og er hennes plan å få til et varslingsombud og bedre forholdene for varslerne i politiet. Derfor har hun også begynt arbeidet, men dette er politisk nybrottsarbeid.

Aasen skriver at arbeidet skjer i dialog med arbeidstagerorganisasjonene.

– Sånn vi opplever det, er vi alle enige om intensjonen. Men det å finne en praktisk god løsning innenfor loven, er noe vi fortsetter å arbeide med.