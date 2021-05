FASTLEGEKRISE: Krisen i fastlegeordningen har spredd seg over hele Norge. Bare 57 av landets 356 kommuner melder om greie rekrutteringsprosesser. Foto: Fredrik Solstad

Stor legemangel: Studentene får ikke turnusplass

Det ville ikke vært så stor mangel på fastleger i Norge, hvis flere medisinstudenter fikk turnusplasser, mener Norsk medisinstudentforening.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Nesten 300 norske kommuner sliter med å rekruttere fastleger, viser en fersk kartlegging. 83 kommuner svarer at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

En løsning på dette problemet ville vært å slippe til flere medisinstudenter, mener leder i Norsk medisinstudentforening Maja Elisabeth Mikkelsen.

– Vi er i en paradoksal situasjon hvor vi ikke lar nyutdannede leger få gjennomføre turnus, sier hun.

Mikkelsen forteller at det kun var 46 prosent av de som søkte på turnusplass høsten 2020 som fikk plass.

Ifølge statusrapporten fra ansettelsesrunden våren 2020 var det 1275 søkere til 574 turnusplasser, såkalte LIS1-stillinger.

FLERE PLASSER: Leder i Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen mener man trenger flere turnusplasser for medisinstudenter. Foto: Privat

– LIS1 (turnusplassene) utgjør altså en flaskehals for nyutdannede leger, og resulterer i at flere hundre leger står i kø for å jobbe, sier Mikkelsen.

– En varslet krise

Det er til sammen 1088 turnusplasser i Norge, og plassene blir fordelt på to perioder. Enten kan man søke på vårsemesteret eller høstsemesteret.

Regjeringen har de siste årene gjennomført flere økninger i antallet LIS1-stillinger, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Bakgrunnen for disse økningene er at Helsedirektoratet i 2019 anbefalte at det totalt sett bør være 1150 LIS1-stillinger. I tillegg opprettet regjeringen 100 midlertidige stillinger i 2020 for å hjelpe tjenestene i håndteringen av coronaviruspandemien, sier Jahrmann Bjerke.

Men dette mener Norsk medisinstudentforening at ikke er nok.

– Med flere LIS1-plasser vil flere nyutdannede leger få gjennomført turnus, og kan dermed utgjøre en ressurs i helsevesenet og bidra til å redde fastlegeordningen, sier Mikkelsen.

CORONAPLASSER: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet sier at regjeringen har opprettet flere turnusplasser. I tillegg la de til 100 nye plasser på grunn av coronapandemien. Foto: Borgos Foto AS

Norsk medisinstudentforening er ikke overrasket over tallene som kom frem av Legebarometeret, der nesten 300 kommuner opplyser at de sliter med rekruttering av fastleger.

– Fastlegekrisen er en varslet krise, og vi syns det er utrolig synd at det ikke er lagt inn flere ressurser for å redde ordningen før det har gått så langt som det har, sier Mikkelsen og legger til:

– Jeg tror ingen pasienter eller leger ønsker at denne ordningen skal kollapse, det vil få store følger for hele helsetjenesten om dette ikke tas på alvor.

Mindre attraktivt å bli fastlege

Mikkelsen mener i tillegg at det er to problemstillinger som gjør det mindre attraktivt for unge leger å bli fastleger.

– Problemet er ikke at unge leger ikke vil bli fastleger. Undersøkelser vi har gjort blant våre medlemmer viser tvert imot at medisinstudenter har en stor interesse for faget allmennmedisin. Utfordringen ligger i at man som nyutdannet lege ikke vil gå inn i et yrke med stor økonomisk usikkerhet og samtidig i gjennomsnitt jobber 56 timer per uke, sier hun.

FASTLEGER Det er ifølge Helsedirektoratet nesten 5000 fastleger i Norge. Kvinnelige leger har i gjennomsnitt litt under 1000 pasienter på sin liste. Mannlige leger hadde i 4. kvartal i 2020 i gjennomsnitt 1127 pasienter på lista. Vis mer

Hun peker på at det finnes ulike modeller for å etablere seg som fastlege, og at den vanligste veien å gå er svært usikker økonomisk.

– Det vanligste er å være selvstendig næringsdrivende, noe som koster veldig mye. Du må for eksempel ansette en sekretær, kjøpe nytt utstyr om du trenger det eller betale for en vikar om du skal ha fri, forklarer Mikkelsen.

I tillegg må man som ny fastlege kjøpe pasientlisten til en fastlege som skal slutte. Dette koster i hver fall over en million kroner, sier Mikkelsen.

– Vi må altså forbedre fastlegenes rammevilkår, slik at det blir tryggere for nyutdannede leger å ta jobb som fastlege. I tillegg må basistilskuddet fastlegene mottar per pasient økes, slik at de kan redusere antall pasienter på listene sine, og dermed får mer tid til hver pasient. Disse tiltakene vil gjøre fastlegeyrket konkurransedyktig og mer attraktivt for nyutdannede leger, sier hun.

