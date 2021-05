HOPP OVER: Fabian Stang er klar i talen om hvem han mener bør ta over Høyre. Han peker på olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Hallgeir Vagenes

Fabian Stang peker på Tina Bru som Høyre-leder etter Solberg

Tidligere Høyre-ordfører i Oslo, Fabian Stang, sier partiet bør hoppe over en generasjon og gå for Tina Bru som Høyre-leder – når Erna Solberg en gang i fremtiden gir seg.

– Jeg håper og tror fortsatt at det blir borgerlig flertall og vi vinner valget og at Erna både blir vår partileder og statsminister i mange år til, sier Fabian Stang, som var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015.

– Men når Erna en gang gir seg, så bør vi tenke oss litt om, sier han.

Ifølge samtlige politiske meningsmålinger, ligger det an til regjeringsskifte etter valget i september.

Da vil spekulasjonene raskt komme om Solberg vil fortsette å lede Høyre i opposisjon, eller om hun skal takke av som partileder – et verv hun har hatt i 17 år.

Skulle det skje, mener Stang at partiet vil være i en politisk luksuriøs situasjonen hvor de har en rekke mulig kandidater.

Det er trukket frem flere, i to generasjoner:

Finansminister Jan Tore Sanner (56) har vært nestleder i Høyre siden 2004 og er en naturlig kandidat. Han er 1. nestleder i dag.

Høyaktuell er også partiets erfarne utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide (45).

Stang mener imidlertid at det er to andre som bør få sjansen:

2. nestleder i Høyre og olje- og energiminister Tina Bru (35).

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (37).

Peker på neste generasjon

VG har mandag snakket med flere nåværende og tidligere Høyre-profiler om valgkampen, regjeringsalternativer og veien videre etter Solberg.

– Når Erna en gang skal gi seg, så tror jeg Ine og Jan Tore vil være de første til å se at det vil være behov for å restarte partiet, sier Stang:

– Jeg tror de fleste da vil se at det er nødvendig at en ny generasjon tar tømmene for å lede partiet inn i fremtiden.

Han har en favoritt.

– Jeg legger ikke skjul på at jeg synes Tina Bru allerede har vist seg som en meget dyktig leder. Hun kombinerer ungdommelighet med ansvarlighet. Så er jeg enig i at Henrik også bør være en del av en ny ledelse i fremtiden.

UNGE FAVORITTER: Henrik Asheim og Tina Bru, her sammen med sjefen selv. Foto: Helge Mikalsen

Han legger til:

– Jeg antyder altså ikke at jeg mener at Ernas tid som partileder er over og håper inderlig at Høyre og de borgerlige vinner valget, sier han og utdyper:

– Dette er fullt mulig å snu, sier han og viser til det store rødgrønne flertallet det var på omtrent denne tiden for fire år siden, da Erna Solberg og de borgerlige partiene greide å snu det til borgerlig flertall helt på oppløpssiden.

– Sanner er en opplagt kandidat

Civita-leder og tidligere statsråd for Høyre, Kristin Clemet, har også sine favoritter.

– Vil Solberg-epoken være over hvis de borgerlige taper valget?

– Det er det vel ingen andre enn henne selv som vet svaret på. Men om hun gir seg, er det ikke opplagt hvem som overtar, og nå er jo både Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen på vei ut, sier hun.

– Jan Tore Sanner er jo en opplagt kandidat. Ine Eriksen Søreide kan, Tina Bru og Henrik Asheim også. Jeg tipper det blir en reell lederdiskusjon med flere navn på blokka.

TROR IKKE PÅ FRP-RETUR: Kristin Clemet tror ikke Høyre går tilbake i regjering med Frp med det første. Foto: Frode Hansen

Ingen rask Solberg-exit

Tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae, tror ikke på en snarlig avgang for Solberg.

– Erna Solberg er Høyres sterkeste kort. Hun er leder og har tillit i partiet, det betyr at hvis hun mot formodning ikke fortsetter som statsminister, så er hun opposisjonsleder, sier Lae.

Han vil ikke peke på en potensiell arvtager, men sier det er mange gode alternativer.

– Hun har dyrket frem gode talenter som kan overta. Å gjette hvem er helt feil.

ERNA-TRO: Tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae (t.h.). Her på Høyres landsmøte i 2010, sammen med Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner. Foto: Eivind Griffith Brænde

Vil ha trønderleder

Heller ikke Yngve Brox, tidligere leder av Sør-Trøndelag Høyre, tror på noen snarlig Solberg-exit ved valgtap.

– Nå synes jeg Høyre har veldig bra heat med yngre folk som burde være mulig å bruke. Det er synd at Torbjørn Røe Isaksen gir seg på Stortinget, for man må sitte på Stortinget for å bli leder i Høyre. Ine Eriksen Søreide er egnet. Jeg mener at Linda Hofstad Helleland kan være et sånt emne, hun er en av Høyre-politikerne som snakker så folk forstår.

Han kaller samtidig Jan Tore Sanner den beste sjefen han noen gang har jobbet for og snakker varmt for han.

FAVORITT: Yngve Brox trekker frem Linda Hofstad Helleland som sin favoritt. Her på Høyres landsmøte i 2013. Foto: Jørgen Braastad

– Hvis du skal løfte frem en favoritt?

– Jeg synes det er vanskelig å løfte frem en favoritt, men må være hjemmepatriot og si Linda. Hun kommer til å skyte meg nå, jeg vet ikke om hun har tenkt tanken engang.

Vil ikke peke

Unge Høyre-leder Ola Svenneby vil ikke svare på hvem som er hans favoritt.

– Jeg tror den største fordelen til Høyre er at vi har mange som kan ta over. Men Ernas posisjon er uovertruffen og hun kan sitte så lenge hun vil.

– Det er mange som peker på de man oppfatter at representerer egne interesser, sier han.

Svenneby mener dagens program er tydeligere enn i 2017 og sier at det reflekterer Høyre som et styringsparti med en visjon.

– Men er det et program med mye ny, stor politikk?

– Dette er ikke et revolusjonerende program, men det tror jeg heller ikke hadde kledd Høyre.

– Tror på seier

NHH-professor og tidligere statsråd for Høyre, Victor Norman, har fortsatt tro på borgerlig flertall etter valget.

– Ja, det er mye uavklart med partier over og under sperregrensen, så dette er det fullt mulig å snu.

Han sier Høyre har et stort uforløst potensial.

TROR PÅ FLERTALL: Victor Norman. Foto: Erlend Haukeland

– Det beste Erna har gjort, er at hun har tatt eierskap til utviklingen av velferdsstaten: Hun har tatt tak i den moderniseringen av velferdsstaten som Jens Stoltenbergs første regjering forsøkte på, men som han aldri fikk til på grunn av motstanden i LO.

Norman sier synliggjøringen av det, bør kunne være en stor upside for Høyre i valgkampen.