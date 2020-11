UTENLANDS: Pastoren møtte menigheten dagen etter at han kom hjem fra utlandet. Foto: Vidar Ruud

Pastor brøt karantene: får 20.000 kroner i corona-bot

Møtte menigheten mens han skulle vært i karantene etter utenlandsreise.

Nå nettopp

En pastor i en menighet i Oslo er ilagt et forelegg på 20.000 kroner for brudd på smittevernloven.

Pastoren kom i september hjem fra en tur fra et europeisk land. Dagen etter møtte han store deler av menigheten.

«Han var sammen med et titalls andre personer og gikk tett sammen med noen av dem og pratet. Dette til tross for at han hadde karanteplikt etter å ha kommet hjem fra [landet] dagen før», står det i forelegget VG har fått fra politiet.

Pastoren ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Karantene selv ved negativ test

Gjeldende regler sier at personer som ankommer Norge fra et rødt land, skal i karantene i 10 dager.

Landet mannen reiste fra, ble klassifisert som rødt i august.

Når du har karanteneplikt, skal du fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du tar test og den er negativ.

Du kan lese mer om reglene på Helsedirektoratets nettsider.

Prioriteres av politiet

Både Oslo-politiet, justisministeren og politidirektøren har de siste ukene varslet en prioritering av brudd på smittvernloven.

STRENGE: Justisminister Monica Mæland og politidirektør Benedicte Bjørnland går hardt ut mot folk som bryter smittevernreglene og varsler at politiet vil slå ned på dem med bøter og i verste fall fengselsstraff. Foto: Tore Kristiansen

– Dette har dødelige konsekvenser, særlig for sårbare grupper i samfunnet. Da er det samfunnets hardeste verktøy som tas i bruk, og det er straff, sa politidirektør Benedicte Bjørnland til VG 6. november.

Publisert: 17.11.20 kl. 12:24

