BEKYMRET: Grete Riis (69) testet seg for corona mandag. Dagen før fikk hun vite at hennes 95 år gamle mor hadde fått påvist smitte på sykehjemmet der hun bor. Foto: Hallgeir Vågenes

Høyt smittetrykk i Bergen: − En uvirkelig situasjon

BERGEN (VG) Bergenserne strømmer til den nye teststasjonen som er opprettet på Festplassen i Bergen sentrum. Mange VG møter forteller at de opplever situasjonen som uvirkelig.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes situasjonen er ganske skremmende. Man får en følelse av unntakstilstand, sier Grete Riis (69) til VG.

Hun var en av flere hundre bergensere som mandag testet seg ved den nye teststasjonen i hjertet av Bergen.

Dagen før fikk hun vite at hennes 95 år gamle mor hadde testet positivt for covid-19 ved et av byens sykehjem.

– Jeg har testet meg før, med negativt resultat, men beskjeden jeg fikk i går gjorde at det hele kom mye nærmere. Derfor bestemte jeg meg for å ta en ny test i dag, sier hun.

Riis synes det er leit at hun ikke lenger får besøke moren på sykehjemmet.

– Det er veldig trist, og det opplever også min mor som svært vanskelig. Det er flere som er smittet på avdelingen der hun bor, så restriksjonene er strenge.

SENTRALT PLASSERT: Et stort julemarked pleier å dominere Festplassen midt i Bergen sentrum i førjulstiden. I år er det et kommunens nye testsenter som tar opp plassen. Foto: Hallgeir Vågenes

Mandag ettermiddag meldte Bergen kommune på sine nettsider at det er registrert 93 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet. Dette er elleve flere nye smittetilfeller enn kommunen rapporterte søndag. De smittede er i alderen 1–98 år, hvorav 14 er over 60 år.

I helgen har 10 sykehjemsbeboere i Bergen testet positivt for corona. Totalt er 21 sykehjemsbeboere i byen smittet.

les også 89 nye smittetilfeller i Bergen: – Smittetallene de siste 14 dagene sprenger alle rekorder

Riis legger ikke skjul på at hun er bekymret over smitteutviklingen i hjembyen.

– Det merkes veldig godt at det er lite folk ute i sentrum nå, og i butikkene. Sist onsdag var jeg en tur på kafe, og der var jeg helt alene.

Riis synes det er flott at Bergen kommune har opprettet et testsenter midt i sentrum, der alle kan teste seg uten å forhåndsbestille time.

– Det er et veldig fint tiltak, og plasseringen kunne ikke vært bedre. All ære til Bergen kommune for det.

LEGEVAKTSJEF: Dagrun Waag Linchausen er legevaktsjef i Bergen. Bildet er tatt under åpningen av den nye teststasjonen fredag. Foto: Marit Hommedal, NTB

Legevaktsjefen i Bergen, Dagrun Waag Linchausen, sier til VG at nesten 1500 personer har testet seg på den nye teststasjonen siden åpningen fredag.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra dem som har testet seg og ansatte.

Flere permitterte kabinansatte i flyselskapet Norwegian er engasjert av kommunen for å jobbe ved teststasjonen.

– De er ansatt fordi det er veldig gode folk med relevant kompetanse. De har god opplæring i førstehjelp, de er serviceinnstilte og de kan mye om prosedyrer. Målet vårt er at de skal kunne utføre alle oppgavene som trengs; registrere pasienter, rekvirere analyser til sykehus, klargjøre utstyr og ta selve testen. Vi er veldig heldige som har fått ansatt dem, sier legevaktsjefen.

TESTET SEG: Henrik Meidell Furnes (40) testet seg mandag etter at sønnen Amadeus på snart tre år ble sendt hjem fra barnehagen med rennende nese. Foto: Hallgeir Vågenes

Henrik Meidell Furnes (40) tok også turen til en nye teststasjonen mandag. Med deg hadde han sin snart tre år gamle sønn Amadeus, som noen timer tidligere var sendt hjem fra barnehagen med rennende nese.

– Han er litt småforkjølet, og da er regelen at de skal være hjemme. Jeg tenkte det var best at jeg testet meg, slik at jeg er sikker på at jeg ikke er smittet når jeg skal tilbake på jobb.

les også Køkaos ved teststasjon i Fyllingsdalen, politiet bedt om å bistå

Også Meidell Furnes synes det er litt uvirkelig å se det enorme teltet som huser en teststasjon midt på Festplassen.

– Man får jo litt assosiasjoner til ting som skjer i helt andre deler av verden, eller noe man bare ser på film. Det er rart. Men jeg er veldig imponert over kommunen som har fått dette i stand. Det er et skikkelig flott tiltak.

Han håper Norge snart kan være tilbake til mer normale tilstander.

– Mitt inntrykk er at de aller fleste tar pandemien veldig alvorlig. Folk er forsiktige, fremfor å ta sjanser.

– SURREALISTISK: Ekteparet Hege Grønli (51) og Nils Sandal (54) testet seg mandag etter at folk de kjenner har fått påvist coronasmitte. Foto: Hallgeir Vågenes

Fra bydelen Fana hadde ekteparet Hege Grønli (51) og Nils Sandal (54) tatt turen til sentrum for å teste seg.

– Vi har personer i vår nære krets som har fått påvist smitte. Derfor er vi her. Vi har også eldre og syke i familien, og vi ønsker å være et skritt foran, sier Grønli og Sandal.

– Det er en uvirkelig situasjon, mener de.

– Det er helt surrealistisk. Hvem skulle trodd at nesten alle skulle gå med munnbind, og at vi måtte holde avstand til alle rundt oss, sier Nils.

– Her vi står nå skulle det vært julemarked, skyter Hege inn.

STUDENT I BERGEN: Johnny Tran (22) gruet seg litt på forhånd, men syntes testingen gikk fint. Foto: Hallgeir Vågenes

Johnny Tran (22) er fra Stovner i Oslo, og i gang med sitt første semenester ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han innrømmer at han hadde gruet seg litt til å ta coronatesten.

– Jeg var litt redd på forhånd, det må jeg innrømme. Det var litt ukomfortabelt, men egentlig gikk det bedre enn jeg hadde fryktet.

– Hvorfor tester du deg?

– Jeg hørte på nyhetene at stasjonen skulle åpne på fredag. Da bestemte jeg meg for å ta en test, for sikkerhets skyld.

les også Bent Høie: Må være forberedt på coronatiltak gjennom julen

Tran sier han er optimist.

– Ikke alle er like flinke til å bidra til dugnaden. Men jeg tror folk vil gjøre et krafttak nå, slik at vi alle kan komme sammen igjen og feire jul på en mest mulig normal måte.

Publisert: 17.11.20 kl. 09:49 Oppdatert: 17.11.20 kl. 10:17