I FORVARING: Viggo Kristiansen har til høsten sittet 21 år på Ila fengsel. Her er han i 2008. Foto: Fridtjof Nygaard, VG

Statsadvokaten vil ikke løslate Kristiansen nå

Agder statsadvokatembeter mener det er retten som eventuelt må avgjøre om Viggo Kristiansen skal løslates. De vil selv ikke ta stilling til løslatelsesbegjæringen på nåværende tidspunkt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsadvokatembetet viser i en pressemelding til at de mener løslatelsesspørsmålet står i nær sammenheng med spørsmålet om hvordan de skal håndtere den gjenåpnede saken videre fremover.

«Konkret må påtalemyndigheten ta stilling til om det skal gjennomføres en ankeforhandling med bevisførsel eller om påtalemyndigheten skal samtykke i at lagmannsretten avsier frifinnende dom uten ankeforhandling (...)» skriver de i pressemeldingen.

Statsadvokaten vil i løpet av kort tid sende en tilråding til riksadvokaten om hvordan den gjenåpnede saken skal håndteres videre av påtalemyndigheten.

STATSADVOKAT: Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter. Foto: Påtalemyndigheten

Etter å ha tilbrakt over 20 år i forvaring, fikk Viggo Kristiansen i forrige uke sin sak gjenåpnet. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker mener det nå foreligger nye omstendigheter og bevis som er egnet til at Kristiansen kunne blitt frikjent da Baneheia-saken gikk for retten i 2002.

Gjenåpningen innebærer at det enten vil bli avsagt en frifinnende dom eller så må påtalemyndigheten på ny reise sak mot Kristiansen.

Det er Riksadvokaten som avgjør om det blir en ny rettssak.

Men før det er avgjort har Kristiansen krevd å få slippe ut fra forvaring.

SE: Viggo Kristiansens bror, Trond Kristiansen, sier at familien er veldig glade for at Baneheia-saken skal gjenopptas:

– Forstår at de trenger tid

Den gjenåpnede straffesaken mot Viggo Kristiansen ligger foreløpig på bordet til Høyesteretts ankeutvalg, som nå arbeider med å peke ut en ny lagmannsrett som skal behandle straffesaken. Det er trolig denne som nå også vil måtte ta stilling til om Kristiansen skal løslates eller ikke.

– Jeg forstår at de trenger tid til å tenke seg om. Når det blir utnevnt en lagmannsrett, så kan vi be retten løslate Viggo Kristiansen. Jeg vet ikke om vi kommer til å gjøre det, men det tar vi etter hvert, sier Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin til VG.

– Hva sa Kristiansen da han hørte at han ikke ble løslatt nå?

– Ei uke fra eller til, det betyr ingenting, sa Viggo til meg, sier Sjødin og smiler.

– Har dere tro på at han blir løslatt før en eventuell rettssak?

– Ja, det har vi tro på. Det er ikke noe bevis som kan holde ham fengslet nå.

SE: Vi oppsummerer saken kort og enkelt:

Etter loven skal det utpekes en annen lagmannsrett enn den som i sin tid avsa dommen mot Kristiansen. Høyesterett vil mest sannsynlig peke ut Gulating lagmannsrett i Bergen eller Borgarting lagmannsrett i Oslo, og vil etter det VG forstår behandle spørsmålet raskt, trolig i løpet av denne uken.

Kristiansen ble i 2002 dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Saken oppdateres