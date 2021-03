Frykter mer ensomme russ Årets russ er i full gang med forberedelsene. Samtidig går debatten rundt om i landet om hvorvidt russetiden bør utsettes på grunn av pandemien. Det kan få konsekvenser. Ingvild Vik Av Publisert 02. mars, kl. 17:49 Carina Johansen / NTB scanpix Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Celina Tømta Kristensen (18) fra Eidsvoll tror en utsettelse kan ha negative effekter .

Hun får støtte fra lederen for «Kors På Halsen» som peker på at russetiden og russebusser i seg selv er ekskluderende.

Frykter ensomme russ: − Trenger ikke invitasjon for å feire på skolen

VG har vært i kontakt med russ fra hele landet som til orde for å utsette russefeiringen noen uker, i håp om at smittesituasjonen og vaksinering gjør feiringen litt friere for coronarestriksjoner.

Én av dem som mener russefeiringen fortsatt bør holdes i mai, er Celina Tømta Kristensen (18) fra Eidsvoll. Hun tror at å utsette russetiden kan ha negative effekter som mange kanskje ikke tenker over.

– Hvis man flytter russetiden, så gjør man det for de gruppene som ønsker seg en stor fest, sier hun til VG.

Hun påpeker at russetiden også fører med seg mye utenforskap, og mener det blir forsterket hvis man flytter feiringen til etter skoleåret er over.

– Skal man på russefest i sommerferien må man bli invitert, men man trenger ikke invitasjon for å være russ i skoletiden.

– Blir tydelig hvem som er akseptert

Nelli Kongshaug, leder for samtaletjenesten «Kors På Halsen»‚ sier til VG at det Kristensen forteller er gjenkjennelig.

«Kors På Halsen» er et gratis og anonymt samtaletilbud til barn og unge under 18 år fra Norges Røde Kors. De snakker også med elever i tredjeklasse på videregående, selv om de er fylt 18 år.

– I russetiden er det litt sånn at enten er du en del av det som skjer, eller så står du utenfor, sier Kongshaug.

Hun mener det bedrives utestenging, bevisst eller ubevisst, når det bare er plass til x antall mennesker på en russebuss.

– Da blir det veldig tydelig hvem som er akseptert i de gruppene. Jeg er litt tilhenger av at man skal slutte å si at det ikke er plass på bussen. Man kan heller oppgi hvor man skal møtes, så kan de som vil det møte opp der, uansett hvordan de kommer seg dit.

Kongshaug mener at det er viktig å lytte til det ungdommene forteller om ekskludering i russetiden.

– Mye av feiringen foregår relatert til skolen. Tar man bort det elementet, er det også mindre sannsynlig å bli invitert inn til det som skjer gjennom sommeren. For dem som ikke har det nettverket, vil det være ekstra tungt.

Kongshaug mener at de som har verv relatert til russefeiringen bør ta ansvar for å involvere og inkludere de som ikke er på russebuss eller -bil.

– Men også hver enkelt har et ansvar for å passe på at alle i klassen er med, og at alle får en invitasjon.

– Si ja

«Kors På Halsen»-lederen erkjenner at pandemien kan gjøre det vanskeligere å organiserer møteplasser hvor alle kan være med, men mener russen bør være i stand til å finne gode løsninger for å involvere alle.

Til slutt har hun et råd til russ som føler seg utenfor:

– Når du får en invitasjon, så si ja. Kom likevel.

Hun påpeker at som et generelt råd er det viktigere å ha én person du kan være sammen med enn å være i en stor gruppe.

Eidsvoll-russen Celina Tømta Kristensen forteller at det hun har gledet seg mest til er å dele ut russekort og å gjøre russeknuter.

– Jeg er ingen stor festperson, men jeg gleder meg til å ha en feiring. Jeg tror ikke det blir vanlig 17. mai-tog hvor man kan dele ut kort, men jeg gleder meg i hvert fall til å gjøre russeknuter, som å spise is i timen eller sitte under pulten en hel skoletime. Sånt som ikke krever at det er stor fest med mange folk, sier 18-åringen.

– Handler om ensomhet

Kristensen forstår argumentet med at en feiring i mai kan bli mer begrenset enn hvis man utsetter til juni, og at det kan være lurt å vente til etter eksamen, men mener likevel at det beste er å ikke utsette.

– Jeg er litt imot russetiden slik den er blitt, med utviklingen av alkoholinntak og hvor seksualisert alt er, så jeg syns det er helt greit at det blir litt begrenset, sier hun.

– Hovedpoenget mitt er at det handler om ensomhet. Er man del av en russegruppe tenker man kanskje ikke så mye på dem som ikke er det.

Kristensen sier at det er kjipt å være en av dem som ikke blir invitert, men at hun ikke henger seg så mye opp i det.

– Jeg er mer opptatt av å lage min egen, koselige russetid. Det er jo gøy å markere at man er ferdig på videregående.