NORSK GULLGRUVE: Johan Sverdrup-feltet pumper olje til land og milliarder inn i oljefondet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Heftig strid om Norges 11.138 milliarder oljekroner

Frp og Høyre braker sammen om penger. Sylvi Listhaug vil bruke mer oljepenger. Hun tror at unge mennesker er enig med henne. Finansminister Jan Tore Sanner (H) lover å kjempe mot. Han tror unge er enige med ham.

Publisert: Nå nettopp

Oljefondet har økt fra 10.000 milliarder for vel ett år siden, til 11.138 milliarder nå.

Frp-lederkandidat Sylvi Listhaug og nestlederkandidat Ketil Solvik-Olsen tar et oppgjør med dem som mener vi ikke kan pøse mer oljepenger inn i norsk økonomi: De vil ikke forplikte seg til å følge handlingsregelen, som er satt til tre prosent av avkastningen til fondet.

– Folk er opptatt av å bruke penger på de viktige tingene; å bygge landet med vei og infrastruktur og legge til rette for næringsvirksomhet, sier Listhaug.

Finansminister Jan Tore Sanner er sterkt kritisk til signalene fra de to som trolig skal lede Frp i årene som kommer.

– Dette er en av de største forskjellene på Høyre og Frp. Høyre fører en ansvarlig økonomisk politikk. Vi har holdt oss til handlingsregelen i hele vår regjeringsperiode, og kommer også til å gjøre det i fremtiden, sier Sanner til VG.

Mener unge vil være med på å investere i fremtiden

Listhaug vil ikke bare avgrense mer oljepengebruk til infrastruktur.

– Folk er også opptatt av ting som medisiner og behandling,

sykehjemsplasser og å sikre pensjoner til folk som har jobbet og opparbeidet seg rettigheter, sier Listhaug.

Mange unge mennesker mener oljefondet bør skjermes, fordi det også er deres pensjonsfond.

TOTALT UENIGE: Finansminister Jan Tore Sanner og Frp-nestleder Siv Jensen er uenige om graden av oljepengebruk i Norge. Bildet er fra Stortinget i 2018 – da de var statsråder i samme regjering. Foto: Tore Kristiansen, VG

Listhaug og Solvik-Olsen sier de ikke er redd for at unge mennesker ikke vil stemme på dem når Frp ikke vil forplikte seg til ikke å bruke mer oljepenger enn handlingsregelen.

– Jeg tror mange unge mennesker ser at det å investere for fremtiden, er fornuftig, sier kvinnen som etter alle solemerker blir ny Frp-leder på landsmøtet til våren.

– Må unngå å skyve regningen over på de unge

Hun nevner også unge som vokser opp i distriktene.

– Som bruker ferger og ser at hvis de skal pendle så vil det betyr så mye for dem å redusere prisene, sier Listhaug.

Sanner er igjen uenig og sier det er viktig å spare deler av oljeformuen til dagens unge.

– Jeg mener vi må tenke i et generasjonsperspektiv og unngå å skyve regningen over på dagens unge. Det er særlig viktig å holde fast på handlingsregelen nå som oljeinntektene er på vei ned.

– Handlingsregelen brytes i år på grunn av coronatiltakene, med en oljepengebruk på 3,3 prosent?

– Handlingsregelen legger til grunn at man kan bruke mer i dårlige tider, forutsatt at man bruker mindre i dårlige. Det har vår regjering gjort, sier Sanner.

VIL HA MER OLJEGLEDE: Sylvi Listhaug tror økt oljepengebruk på veier og infrastruktur er noe det norske folk vil støtte. Foto: Fredrik Solstad, VG

Listhaug synes pengebruken kan dempes på klimatiltak.

– Jeg tror mange unge er opptatt av at en ikke skal sløse med pengene, som

en eksempelvis gjør i klimapolitikken. Bare det har med klima å gjøre, så kan en bruke penger uten å få kritiske spørsmål. Å bruke 50 milliarder på elektrifisering av sokkelen som ikke kutter utslipp i verden, men fører til høyere strømpriser, er feil politikk, sier hun.

Solvik-Olsen sier seg helt enig.

– Spør du om folk under 40 år er opptatt av handlingsregelen, så er svaret nei. Spør du om folk heller vil arve et land med godt vedlikeholdt infrastruktur enn å ha litt mer penger i oljefondet, så tror jeg svaret er ja.

Preller av

Norges Bank-sjef Øystein Olsen brukte årstalen sin torsdag til å advare politikerne om oljepengebruken.

ADVARER: Sentralbanksjef Øystein Olsen advarer mot å bruke mer oljepenger. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Olsen fremholdt at fondets forventede årlige avkastning kan gå mot to prosent, ikke tre prosent som er lagt til grunn i dag. Han fremholdt også at veksten i oljefondet i seg selv vil bidra med stadig flere milliarder, som politikerne kan bruke.

Det preller av som vann på Frp-gåsa.

– Det er stort sett samfunnsøkonomer og politikere som er opptatt av å diskutere en teoretisk regel. De fleste som bor i dette landet vil ikke at ting skal råtne på rot for å spare finansformuen til fremtidige generasjoner. Å diskutere sånne ting, tror jeg vil kunne engasjere unge – at vi heller skal bygge landet enn å spare, sier Solvik-Olsen.

OLJEPENGE-ENIGE: Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug er helt enig i behovet for å bruke oljepenger i tiden fremover. Foto: Fredrik Solstad, VG

Han sier han får fnatt av teoretikeres pekefingre.

– Sigbjørn Johnsen snakket om haigapet for 15–20 år siden. Jan Tore Sanner snakker om akkurat det samme: Pensjonsforpliktelsen vil ta livet av samfunnet vårt. Men vi er det landet i verden som er best stilt. Det er så «embetsverksnakk» som kommer gjennom politiske munner, at jeg får helt fnatt. Vi trenger politikere som vil noe med landet og som ikke bare synes det er et problem at det bor folk her, sier Solvik-Olsen.

Her er litt fakta om oljepengebruken:

Oljepengebruk Haigapet eller haikjeften viser at pensjonskostnadene de neste tiårene vil stige mye mer enn oljepengenes andel av den fremtidige verdiskapningen. Frem til 2019 steg oljepengebruken relativt moderat år for år, opp til 243 milliarder kroner i 2019. Men så kom coronaen og pengebruken steg til 395 milliarder kroner i fjor og anslagsvis 331 milliarder i år, som utgjør 3,3 prosent av oljefondets avkastning. Statsminister Erna Solberg sa til VG torsdag (VG+) at hun vil gå gjennom statsbudsjettet for 2022 med lupe, for å sikre at den økte oljepengebruken går ned igjen når coronatiltak ikke lenger trengs. Vis mer

Advarer mot skatteøkninger eller kutt

Sanner viker ikke en milliard – eller en krone:

– Høyre mener også at oljepengene skal brukes til å investere i fremtidig vekst. Derfor har vi prioritert å bruke pengene på vekstfremmende skattelettelser, investeringer i vei og jernbane, utdanning og forskning.

– Å pøse på med oljepenger etter coronakrisen, kan gi kortsiktig glede, men langsiktig smerte fordi skatteøkninger eller store kutt da blir eneste alternativ, sier han.

Får nei fra sin egen ungdomsleder

Listhaugs og Solvik-Olsens varsel om bruk av mer oljepenger, blir ikke tatt varmt imot i deres egen ungdomsorganisasjon.

– Før man kan pøse på med mer oljepenger, så må man først kutte i offentlige utgifter, sier Andreas Brännström, formann i Fremskrittspartiets ungdom (FpU).

Han sier pengefesten må være over.

– Norge lider av at partiene har en konkurranse om å kaste mest penger på utfordringene, den konkurransen må opphøre. Det er kommende generasjoner som må ta regningen for pengefesten.

Han sier det er bra at FrP er tydelige på at de vil bruke penger på reelle investeringer og kutte flere steder.

– Men vi enda mer utålmodige. Det som er viktig er hvordan man kan skape mer, skatte mindre og kutte i statlig sløsing, og ikke hvor man kan putte mer oljepenger. Perspektivmeldingen viser tydelig at lavere petroleumsinntekter, redusert arbeidsstyrke og en krevende omstilling vil bety et trangere handlingsrom fremover, sier han.