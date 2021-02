Foto: Vikene, Solveig / NTB

Drømmevinteren fortsetter

Resten av uken vil det bli litt mildere i store deler av Norge. Kulden vil dog vedvare, og været vil splitte landet i to.

NTB

– Det bygger seg opp et høytrykk i Sør-Norge, inkludert Trøndelag. Det betyr at både klarværet og kulda vil fortsette. Så det fine vinterværet vil vedvare sør i landet, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er derimot, som regel, dårlig nytt for Nord-Norge at et høytrykk bygger seg opp i Sør-Norge, ifølge meteorologen.

– Det kommer et lavtrykk inn fra havet og mot den nordlige delen av landet. Så det er ute et farevarsel for snø i Sør-Troms. Det er snakk om at det kan komme 20 til 40 centimeter med snø. Torsdag og fredag kan man si at det generelt blir en del snø i Troms og Nordland, sier han.

Utfordrende kjøreforhold

I Nord-Norge, spesielt i Troms, meldes det om mye vind, og det vil blåse opp til storm på kysten. Det vil være vanskelige kjøreforhold med mye snøfokk, noe som kan føre til problemer langs veien.

– Det blir godt, gammeldags vintervær i Nord-Norge. Det har vært veldig rolig og pent vær i landsdelen, men nå kommer vinterværet tilbake, sier Sarchosidis.

Gradestokken kan bevege seg mot null

Litt skyer kan forekomme i det ellers så fine været som er meldt i Trøndelag, Østlandet og på Sørlandet.

På Vestlandet kan det være at gradestokken bevege seg opp mot null. Bergen kan få mellom minus 3 grader og pluss 1 grad på søndag.